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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев завтра приедут на допрос в полицию, сообщает телеграм-канал Mash.
Правоохранительные органы допрашивают участников драки. В разные отделения полиции Москвы приехали все сопричастные вместе с адвокатами. Однако виновников произошедшего полиция сегодня не допрашивает. Вместо Кокорина и Мамаева в полицию отправился адвокат Александр Добровинский, представляющий их интересы.
Правоохранительные органы допрашивают участников драки. В разные отделения полиции Москвы приехали все сопричастные вместе с адвокатами. Однако виновников произошедшего полиция сегодня не допрашивает. Вместо Кокорина и Мамаева в полицию отправился адвокат Александр Добровинский, представляющий их интересы.
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