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Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев завтра приедут на допрос в полицию, сообщает телеграм-канал Mash.

Правоохранительные органы допрашивают участников драки. В разные отделения полиции Москвы приехали все сопричастные вместе с адвокатами. Однако виновников произошедшего полиция сегодня не допрашивает. Вместо Кокорина и Мамаева в полицию отправился адвокат Александр Добровинский, представляющий их интересы.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:13
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8
(1)
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Они под капельницами сейчас... К медэкспертизе готовятся

100% !!!

Их надо было еще вчера вечером задерживать и делать пробы на алкоголь... Но связи... связи... Потом скажут, что они были трезвыми...

И еще, что Пак "до стула" обзывал их белыми ублюдками...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  ММВ  Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:12)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Важный вопрос. Кокорин же в свое время за мусоров играл. Как это повлияет на его позиции на зоне?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
#6  GPS   (Сегодня, 20:51)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: zenitchik123
а почему они не в ИВС?

Они под капельницами сейчас... К медэкспертизе готовятся. smirk
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#5  zenitchik123   (Сегодня, 20:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а почему они не в ИВС? мало доказухи разве?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 20:36)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Так потихоньку, помаленьку и влетели в говно навсегда, прощай радость бытия, здраствуй серое обрыдалово.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22,
Вы сегодня почти один против многих. Я не знаю, что и как там все было, особенно когда кто-то лупил водителя, "похожий" на Кокорина-Мамаева, и если это, все-таки, они, то им все равно как-то воздастся, а вам мое уважение.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:25)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Пока всё как то однобоко. Давайте выслушаем все стороны и дождёмся результатов расследования. А то вон укронацики тоже фотки с ракетами склеили.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 20:20)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Напомню им 51 статью Конституции РФ.
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Конституция РФ Глава 2 Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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