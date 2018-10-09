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FIFPro: Кокорин и Мамаев имеют право на справедливое судебное разбирательство

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Против футболистов заведены уголовные дела по двум случаям избиений.

"FIFPro в курсе ситуации с участием Мамаева и Кокорина. Игроки, как и любые граждане, имеют право на справедливое судебное разбирательство, проведенное должным образом", — сказали в FIFPro Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:26
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(5)
#18  Гастэряну   (Сегодня, 22:33)
  • -1
  •  (1)

Цитата: robinzen
Согласен на 100%! Но почему тогда их вчера не задержали и не сделали анализ на алкоголь? Сторона потерпевших тоже имеет ПРАВО, извините, на справедливое расследование, так ведь?

+++++++++++++++++++++++++++

Цитата: sanyapytilin
Только это не про Россию. Тут нет суда, захотят закроют, захотят отмажут

много раз судился?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#17  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ajax101,
Чудеса бывают, говорят, и Путина несколько. Ниже же писалось: видео не совсем четкое, а на улице вообще ничего не понятно. Тут главное: аккуратно подсказать обывателю кто там и что. Справедливое возмущение остальное додумает как надо. А надо бы дождаться официальных или обвинений, или опровержений, а не охотиться на ведьм. Уж если рыло замазано, так по всей строгости закона.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#16  ajax101  Москва (Сегодня, 21:56)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CaR-MeN
Цитата: Sergeevich
CaR-MeN,
Даже если он их послал, это не повод бить его стулом и это все равно статья. А ему штраф за маты.

Так или иначе , мы ни чего не знаем как было на самом деле.


видео посмотри
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#15  sanyapytilin   (Сегодня, 21:48)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Да, так и должно быть. Ни больше, ни меньше. Только это не про Россию. Тут нет суда, захотят закроют, захотят отмажут. Как решат, так и будет


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#14  CaR-MeN   (Сегодня, 21:45)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
CaR-MeN,
Даже если он их послал, это не повод бить его стулом и это все равно статья. А ему штраф за маты.

Так или иначе , мы ни чего не знаем как было на самом деле.
Регистрация: 4.09.2012 [жалоба]
#13  Sergeevich   (Сегодня, 21:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
CaR-MeN,
Даже если он их послал, это не повод бить его стулом и это все равно статья. А ему штраф за маты.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#12  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:39)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игроки, как и любые граждане, имеют право на справедливое судебное разбирательство, проведенное должным образом

Согласен на 100%! Но почему тогда их вчера не задержали и не сделали анализ на алкоголь? Сторона потерпевших тоже имеет ПРАВО, извините, на справедливое расследование, так ведь?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#11  CaR-MeN   (Сегодня, 21:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не ведитесь на ЖЕЛТИЗНУ. Скоро все выявиться. А то уже готовы и на кол посадить всем миром -)) Может пак посла на три буквы а те естественно в бубен закатали. На улице там не понятно вообще ничего
Регистрация: 4.09.2012 [жалоба]
#10  diego milito 22   (Сегодня, 21:32)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
diego milito 22, конечно. Сейчас пойдет и дальше цепная реакция: вон уже и Аршавина вспомнили. Осень в разгаре.


И ещё, высказываться все, кому не лень. Но официального заявления от МВД и прокуратуры пока на сайте не опубликованы. Без малого, пошли уже вторые сутки, наверняка идут доследственные действия, работают скорее всего, дознаватели, но все молчат.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#9  ajax101  Москва (Сегодня, 21:26)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Справедливое им западло. Им особенное надо, для VIP персон.

Цитата: diego milito 22
Цитата: Sergeevich
diego milito 22,
На всех ветках у Вас один и тот же посыл.
У меня вопрос (просто любопытно): Вы будете отрицать то что Кокорин и Мамаев побили двух человек (без квалификации их действий по закону - статьи могут быть разные)? Сам факт произошедшего Вы подтверждаете?


У меня, судя по предоставленным видео, уверенности в том, что Кокорин и Мамаев побили двух человек- НЕТ!
В кафе видео дается фрагментарно и малым временем. На парковке непонятные люди избивают человека. Там мне невозможно опознать и Мамаева и Кокорина.


Их потерпевшие опознали! Завтра сами признаются. На суде будут сопли лить, каяться. На колени встанут.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 21:08)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
diego milito 22,
На всех ветках у Вас один и тот же посыл.
У меня вопрос (просто любопытно): Вы будете отрицать то что Кокорин и Мамаев побили двух человек (без квалификации их действий по закону - статьи могут быть разные)? Сам факт произошедшего Вы подтверждаете?


У меня, судя по предоставленным видео, уверенности в том, что Кокорин и Мамаев побили двух человек- НЕТ!
В кафе видео дается фрагментарно и малым временем. На парковке непонятные люди избивают человека. Там мне невозможно опознать и Мамаева и Кокорина.
По нашим законам- любые сомнения трактуются в пользу обвиняемых.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22, конечно. Сейчас пойдет и дальше цепная реакция: вон уже и Аршавина вспомнили. Осень в разгаре.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#6  Sergeevich   (Сегодня, 20:54)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22,
На всех ветках у Вас один и тот же посыл.
У меня вопрос (просто любопытно): Вы будете отрицать то что Кокорин и Мамаев побили двух человек (без квалификации их действий по закону - статьи могут быть разные)? Сам факт произошедшего Вы подтверждаете?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 20:46)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
diego milito 22,
У нас любят высказаться, и это справедливо, но в таких вещах как бы они не выглядели ужасными, нужно разбираться спокойно, без эмоций и пристрастий и регалий: заслужили-получили. Нет- и суда нет. ВСЁ.


Полностью согласен! Скоропалительные выводы здесь не к чему.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Sergeevich   (Сегодня, 20:43)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь оно будет действительно справедливым и все виновные, понесут наказание в рамках закона.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#3  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 20:43)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Кто ж будет спорить то?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#2  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:42)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22,
У нас любят высказаться, и это справедливо, но в таких вещах как бы они не выглядели ужасными, нужно разбираться спокойно, без эмоций и пристрастий и регалий: заслужили-получили. Нет- и суда нет. ВСЁ.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 20:33)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Единственное за весь сегодняшний день оптимистическое новостное сообщение.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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