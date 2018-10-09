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Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе рассказала, как Аршавин с женой обматерили девушку

Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе в своем твиттере рассказала об истории, в которой бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин и его жена обматерили девушку.

"Было это давно. Аршавин и его бывавшая жена в одном из известных московских заведений посылали матом некую девушку, которая не уступила им место в гардеробе. Ты что, *****?! Езжай обратно к себе в Дагестан, кричали они. Рядом стоял Жирков. Улыбался", - написала Чакветадзе.
Теги: Аршавин
Сегодня, 20:46
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19
(1)
#19  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:55)
  • +3
  •  (3)
online

Зато теперь Барановская так защищает обиженных на первом канале, вместе с любителем юных тел Гордоном.. Все они притворщики и богатые уроды с добрыми масками на лице когда им выгодно.. А простой народ они считают быдлом, хотя сами вышли как-будто из дворянских кровей..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато тепереча "бывшая" учит страну как жить... напару с Гордоном. мать-тереза, итить...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:35)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Рядом стоял Жирков. Улыбался",

Поправочка, Магомед Жирков.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#16  daveG  MO (Сегодня, 21:32)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
О, мейнстрим прям какой-то... кого там ещё кто послал? Налетай, будь в тренде...
Жиркову тут ещё сбоку прилетело... окуеть...


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#15  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:30)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
"Было это давно. Аршавин и его бывавшая жена в одном из известных московских заведений посылали матом некую девушку, которая не уступила им место в гардеробе. Ты что, *****?! Езжай обратно к себе в Дагестан, кричали они. Рядом стоял Жирков. Улыбался", - написала Чакветадзе.
smile Надо же... А сейчас телезвезда барановская в передаче гордона учит всех уму-разуму,а сама на самом деле оказывается еще и расистка.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#14  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это которая по счёту жена,Быдлонорская,которая рулит на первом канале?
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#13  Volodia379   (Сегодня, 21:26)
  • +3
  •  (5)

Млять Аршавин то тут при чем! Скоро под народное достояние Дзюбу начнут копать!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#12  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Мамаев, Кокорин, Аршавин, его жена..... Кто следующий? Без смеха все это читать просто невыносимо? Неужели больше нечего обсудить, кроме "подвигов" кого то? )))))))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#11  nevada007   (Сегодня, 21:23)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ALI BABA
Цитата: Седой
Это она к чему?

Типа ,если хорошенько покопаться,то у всех "рыло в пуху"!

так никто и не спорит, что все мы люди.... все совершаем разные дияния... да вот только не стоит лезть в личную жизнь других людей и освещать её... Чакватадзе не права в этом... послали, так пошли их в ответ и забудь дебилов.... был бы мужик рядом, дал бы в лоб аршавину и ушел... всё равно горбатого могила исправит.... а в ситуации с кокошей и мамашей на лицо уголовка!!! здесь прессы мало!...
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
#10  Старый маразматик  г .ГЛУПОВ (Сегодня, 21:18)
  • +2
  •  (4)

Это уже перебор ! Опять Аршавина прилепили. Мне очень понравилось начало этого высера:Было это давно! Блевотина !!!
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
#9  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 21:13)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Барселона»
yanus0407,
Ты епнутый, сам бы для начала русский язык выучил. А потом мог бы вякать.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#8  нетрал   (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
все обиженики слетаются .как ..ну вы поняли..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#7  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:07)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Что ещё напишите? Ах, да, я слышал, как Чакветадзе толкнула беременную женщину и сказала : Зае...ли эти русские в России, почему они не едут жить в Африку...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#6  CSKA085  Москва (Сегодня, 21:06)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
высер какой-то
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#5  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 21:04)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А чакветадзе это дагестанская фамилия?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (5)

А к тому, что хлеб у народа отняли ... в пользу халков и кокориных.А они нас посылают...простой народ. Кругом лицемерие и ложь . Надо отменить футбол в стране.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#3  ALI BABA  Химки (Сегодня, 20:55)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Седой
Это она к чему?

Типа ,если хорошенько покопаться,то у всех "рыло в пуху"!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#2  Седой  Россия (Сегодня, 20:52)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это она к чему?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Да понятно что все беды от русских, а всякие... белые и пушистые.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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