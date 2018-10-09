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Первый тренер Кокорина: мне жалко Сашу - в 27 лет закончить с футболом...

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировал скандал с участием бывших подопечных, а также полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, всё равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что всё так получилось.

Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще, хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлечённым, влюблённым в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это всё, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг.

Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся… И сразу же эта история. Сложно что-то сказать", - цитирует Стафёрова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 21:17
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15
(2)
#15  zenitchik123   (Сегодня, 22:24)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
шальные деньги, не заработанные по большому счёту, лимит...но голова то должна быть!
жалости нет
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#14  Андрей Зайцев   (Сегодня, 22:17)
  • -3
  •  (5)

А как по мне так молодцы хоть кто то этим чиновникам морду бьёт.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
#13  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх.

Верх Кокорина это зарплата в 4 М баксов.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#12  Савелий  Россия (Сегодня, 22:04)
  • +1
  •  (5)

Хорошая работа, хорошая зарплата, шикарные условия для жизни ....., видимо, мало этого Сане для счастья.... Из грязи в князи и обратно..((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#11  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 22:01)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Во всём этом виноваты баснословные оклады футболистов. Люди зажираются и забывают о том, что они не боги или короли, а обычные люди
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#10  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Elmo Kennedy
Пацанам респект за то что уе5али чинушу, показали акцию намного эффективнее чем хомячки навального. Чисто в стиле заводного апельсина затусили.
З.Ы: Сейчас сходство Кокорина и Алекса из режиссерской версии Кубрика ещё эпичнее смотрится.

а за что респект?они обдолбаные были в хлам и им всё равно чинуши перед ними или нет


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#9  Elmo Kennedy   (Сегодня, 21:40)
  • -11
  •  (19)
online

Пацанам респект за то что уе5али чинушу, показали акцию намного эффективнее чем хомячки навального. Чисто в стиле заводного апельсина затусили.
З.Ы: Сейчас сходство Кокорина и Алекса из режиссерской версии Кубрика ещё эпичнее смотрится.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#8  GS  Москва (Сегодня, 21:38)
  • +1
  •  (5)

bymer,
Они перед чиновником еще и простого шоферюгу оприходовали кодлой с тяжелыми телесными, но и у того хозяйка с Первого канала оказалась. Спьяну не поняли, что шоферюга в мерсе.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 21:32)
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Не новость, а БОМБА. Как футболист он мне нравился, ну а как человек.... Очень обидно за Зенит, который дал ему будущее.
Если бы не было видео, то ни за что бы не поверил.
Наказать надо, по всей строгости и всех. Пожалуй это единственное с чем я солидарен даже со Спартачами.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#6  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Да и тренером ему не стать теперь ну никак - уважения не будет никакого...

Цитата: daveG
Б.ля, треш какой-то. Аж не верится. Но факт есть факт, урок нужен жёсткий

Полагаю. мы ещё многих "замятых" историй с учатсием закадычных друзей просто не знаем...

Я ПРО ЭТО ЧУТЬ НИЖЕ И НАПИСАЛ, ПОПАЛИ НЕ НА ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОПАЛИ БЫ НА ПРОСТО ВАСЮ СЛЕСАРЯ, НИКТО БЫ ДАЖЕ НЕ УЗНАЛ
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:29)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да и тренером ему не стать теперь ну никак - уважения не будет никакого...

Цитата: daveG
Б.ля, треш какой-то. Аж не верится. Но факт есть факт, урок нужен жёсткий

Полагаю. мы ещё многих "замятых" историй с учатсием закадычных друзей просто не знаем...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  daveG  MO (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Б.ля, треш какой-то. Аж не верится. Но факт есть факт, урок нужен жёсткий.


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#3  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 21:25)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
а избитых твоим Сашей людей тебе не жалко?


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 21:24)
  • +1
  •  (5)

Жаль мне себя немного,
Жалко бездомных собак,
Эта прямая дорога
Меня привела в кабак.

Что ж вы ругаетесь, дьяволы?
Иль я не сын страны?
Каждый из нас закладывал
За рюмку свои штаны.

© классик
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23)
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
САМОЕ ОБИДНОЕ В ЭТОЙ ИСТОРИИ НИ ТО ЧТО ИХ ОТСТРАНЯТ ОТ ФУТБОЛА, ПОСАДЯТ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО ТО, А ТО ЧТО ЕСЛИ БЫ ОНИ ИЛИ НЕ ОНИ ИЗБИЛИ БЫ ПРОСТО ЧЕЛОВЕКА А НЕ чИНОВНИКА, ВСЕ БЫ ЗАМЯЛИ И ВООБЩЕ БЫ НИЧЕГО НЕ БЫЛО. ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК НИКТО В НАШЕ сТРАНЕ
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
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