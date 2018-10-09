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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Первый тренер Кокорина: мне жалко Сашу - в 27 лет закончить с футболом...
Валерий Стафёров, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировал скандал с участием бывших подопечных, а также полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, всё равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что всё так получилось.
Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще, хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлечённым, влюблённым в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это всё, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг.
Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся… И сразу же эта история. Сложно что-то сказать", - цитирует Стафёрова "Чемпионат.сом".
"Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, всё равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что всё так получилось.
Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще, хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлечённым, влюблённым в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это всё, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг.
Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся… И сразу же эта история. Сложно что-то сказать", - цитирует Стафёрова "Чемпионат.сом".
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