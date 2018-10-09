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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Непомнящий: мне стыдно за наш футбол
Легендарный советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал скандал, участниками которого стали игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Футболисты стали участниками сразу двух драк утром 8 октября - предполагается, что они стали участниками конфликта с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, после чего участвовали в драке с директором департамента автомобильной промышленности железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком.
"Если опубликовано в СМИ, что статья "побои", то это дело будет иметь серьезный резонанс. Я лично испытываю досаду, раздражение, но больше - стыда. Стыда за наш футбол. Получилось так, что летом наша сборная повернула нашу страну лицом к футболу. Футболистов сборной и всех остальных стали уважать. Но поступок этих парней, общественное мнение будет настолько серьезным, что избежать наказания не удастся.
"За их карьерами я следил очень внимательно. Более того, был момент, когда я пытался Кокорина привлечь к себе в "Томь". Тогда, когда у него не очень ладилось в "Динамо". Я с симпатией отношусь к нему как к футболисту. И мне казалось, что это воспитанный молодой человек, однако некоторые поступки говорят об обратном", - цитирует Непомнящего РЕН ТВ.
Футболисты стали участниками сразу двух драк утром 8 октября - предполагается, что они стали участниками конфликта с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, после чего участвовали в драке с директором департамента автомобильной промышленности железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком.
"Если опубликовано в СМИ, что статья "побои", то это дело будет иметь серьезный резонанс. Я лично испытываю досаду, раздражение, но больше - стыда. Стыда за наш футбол. Получилось так, что летом наша сборная повернула нашу страну лицом к футболу. Футболистов сборной и всех остальных стали уважать. Но поступок этих парней, общественное мнение будет настолько серьезным, что избежать наказания не удастся.
"За их карьерами я следил очень внимательно. Более того, был момент, когда я пытался Кокорина привлечь к себе в "Томь". Тогда, когда у него не очень ладилось в "Динамо". Я с симпатией отношусь к нему как к футболисту. И мне казалось, что это воспитанный молодой человек, однако некоторые поступки говорят об обратном", - цитирует Непомнящего РЕН ТВ.
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