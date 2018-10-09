Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Валерий Непомнящий: мне стыдно за наш футбол

Легендарный советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал скандал, участниками которого стали игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Футболисты стали участниками сразу двух драк утром 8 октября - предполагается, что они стали участниками конфликта с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, после чего участвовали в драке с директором департамента автомобильной промышленности железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком.

"Если опубликовано в СМИ, что статья "побои", то это дело будет иметь серьезный резонанс. Я лично испытываю досаду, раздражение, но больше - стыда. Стыда за наш футбол. Получилось так, что летом наша сборная повернула нашу страну лицом к футболу. Футболистов сборной и всех остальных стали уважать. Но поступок этих парней, общественное мнение будет настолько серьезным, что избежать наказания не удастся.
"За их карьерами я следил очень внимательно. Более того, был момент, когда я пытался Кокорина привлечь к себе в "Томь". Тогда, когда у него не очень ладилось в "Динамо". Я с симпатией отношусь к нему как к футболисту. И мне казалось, что это воспитанный молодой человек, однако некоторые поступки говорят об обратном", - цитирует Непомнящего РЕН ТВ.
Теги: Непомнящий Мамаев Кокорин
Сегодня, 21:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(5)
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:26)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Старый маразматик
Даже Непомнящий не удержался .Хотя причем здесь футбол!?Мне лично было стыдно какую истерию и вакханалию устроили по поводу выступления сборной на ЧМ! Вот где срамота-- истерия по поводу исторического успеха(ха-ха-ха).вручение ЗМС и тд итп. Вот где стыд . А за Непомнящего обидно-мог бы промолчать и не потерять уважения к себе.

smile Ну как промолчать? Сейчас в трэнде посильнее пнуть Кокошу с мамаем,как будто никто никогда не знал,что футболисты бухают по-черному,балуются наркотой. Я вот все удивляюсь-почему еще не высказался великий строитель-моторист.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:17)
  • -1
  •  (5)
online

Вот что амфетамин животворящий делает! disappointed_relieved
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#5  Архип   (Сегодня, 22:11)
  • -1
  •  (3)

Александр Иванов,
Это не бред, а дебилизм властей России.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 22:07)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Старый маразматик
Даже Непомнящий не удержался .Хотя причем здесь футбол!?Мне лично было стыдно какую истерию и вакханалию устроили по поводу выступления сборной на ЧМ! Вот где срамота-- истерия по поводу исторического успеха(ха-ха-ха).вручение ЗМС и тд итп. Вот где стыд . А за Непомнящего обидно-мог бы промолчать и не потерять уважения к себе.


!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Elmo Kennedy   (Сегодня, 22:01)
  • 0
  •  (4)
online

если вы все еще не считаете, что им нужно присудить звание героев России, то я не знаю, что с вами не так
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да, с ЗМС реально бред какой-то.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  Старый маразматик  г .ГЛУПОВ (Сегодня, 21:55)
  • -5
  •  (17)

Даже Непомнящий не удержался .Хотя причем здесь футбол!?Мне лично было стыдно какую истерию и вакханалию устроили по поводу выступления сборной на ЧМ! Вот где срамота-- истерия по поводу исторического успеха(ха-ха-ха).вручение ЗМС и тд итп. Вот где стыд . А за Непомнящего обидно-мог бы промолчать и не потерять уважения к себе.
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.