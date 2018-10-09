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Врач-психиатр разобрал поведение Кокорина и Мамаева во время драк
Врач-психиатр клиники "Фелис" Евгений Ковалёв поделился мнением о том, чем могло быть вызвано поведение полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина во время потасовок в центре Москвы.
"По тем видео, что представлены в социальных сетях, сложно предположить, под воздействием каких веществ находились Кокорин и Мамаев, но как правило, такое поведение провоцируется всё-таки алкоголем, нежели наркотиками. Некоторые люди вообще могут себя вести так без каких-либо дополнительных психостимулирующих веществ. Однако нужно понимать, что их поведение выходит за рамки социальных норм, а отключение социальной нормы характерно и для алкоголя, и для психоактивных веществ, например производных каннабиса. Футболисты не просто сидели тихо в уголке и веселились, а негативно взаимодействовали с окружающими, поэтому вполне можно предположить, что они были под воздействием каких-то веществ.
Надо отметить, что любое опьянение — алкогольное, токсическое, наркотическое — является отягчающим обстоятельством. По статье "Побои" — однозначно. Кроме того, в данном случае очень важно, что покажет экспертиза, определяющая, какой вред был нанесён здоровью. Если выявят легкий или средний, то трактовка может быть самой разной. Если, например, у пострадавшего выявят перелом ребра, то любое опьянение будет очень серьёзным отягчающим фактором — высока вероятность лишения свободы. А сюда же стоит добавить оскорбление по национальному признаку, общественное место и нападение с использованием предметов, которые могут увеличить силу удара.
Что касается того, через сколько различные вещества выветриваются из организма, то в данном случае это большого значения не имеет — всё-таки это не ДТП. Если кровь или моча не были взяты сразу и правильным образом, то в деле будет просто указано "вероятное состояние такого-то опьянения". Человек и после правонарушения может выпить. Но если они принимали каннабис, то его можно обнаружить в организме и через пять-шесть месяцев, поэтому ждать несколько дней бесполезно. Кокаин даже не стоит рассматривать — для него они вели себя слишком активно и агрессивно. Под воздействием этого вещества люди обычно ведут себя по-другому. Что касается алкоголя, то через сутки его обнаружить гораздо сложнее. Хотя в данном случае всё зависит от количества выпитого", - цитирует Ковалёва "Чемпионат.сом".
"По тем видео, что представлены в социальных сетях, сложно предположить, под воздействием каких веществ находились Кокорин и Мамаев, но как правило, такое поведение провоцируется всё-таки алкоголем, нежели наркотиками. Некоторые люди вообще могут себя вести так без каких-либо дополнительных психостимулирующих веществ. Однако нужно понимать, что их поведение выходит за рамки социальных норм, а отключение социальной нормы характерно и для алкоголя, и для психоактивных веществ, например производных каннабиса. Футболисты не просто сидели тихо в уголке и веселились, а негативно взаимодействовали с окружающими, поэтому вполне можно предположить, что они были под воздействием каких-то веществ.
Надо отметить, что любое опьянение — алкогольное, токсическое, наркотическое — является отягчающим обстоятельством. По статье "Побои" — однозначно. Кроме того, в данном случае очень важно, что покажет экспертиза, определяющая, какой вред был нанесён здоровью. Если выявят легкий или средний, то трактовка может быть самой разной. Если, например, у пострадавшего выявят перелом ребра, то любое опьянение будет очень серьёзным отягчающим фактором — высока вероятность лишения свободы. А сюда же стоит добавить оскорбление по национальному признаку, общественное место и нападение с использованием предметов, которые могут увеличить силу удара.
Что касается того, через сколько различные вещества выветриваются из организма, то в данном случае это большого значения не имеет — всё-таки это не ДТП. Если кровь или моча не были взяты сразу и правильным образом, то в деле будет просто указано "вероятное состояние такого-то опьянения". Человек и после правонарушения может выпить. Но если они принимали каннабис, то его можно обнаружить в организме и через пять-шесть месяцев, поэтому ждать несколько дней бесполезно. Кокаин даже не стоит рассматривать — для него они вели себя слишком активно и агрессивно. Под воздействием этого вещества люди обычно ведут себя по-другому. Что касается алкоголя, то через сутки его обнаружить гораздо сложнее. Хотя в данном случае всё зависит от количества выпитого", - цитирует Ковалёва "Чемпионат.сом".
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