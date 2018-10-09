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Сергей Миронов: Кокорин и Мамаев вели себя как малолетние гопники

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал наказать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.

"Вчера в Москве произошло сразу несколько инцидентов в результате хулиганских выходок футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба вели себя, как малолетние гопники, и ответственность за такое поведение должна последовать без оглядки на их известность", — написал политик во "Вконтакте".
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 22:34
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(5)
#6  Agasphere  Москва (Вчера, 23:28)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Shekel
Биба и Боба - два дoлбoёба

Кошкин и Мышкин - 3,14братишки! bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#5  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:06)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Agasphere
Болек и Лёлек!

Биба и Боба - два дoлбoёба


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Вчера, 23:04)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
мля,шуму то сколько,если обычного прохожего бы избили,то ничего бы им не было,двойные стандарты как всегда
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  перс  Ростов на Дону (Вчера, 22:55)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
нехер чиновникам по кофейням шарохаться
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
#2  Agasphere  Москва (Вчера, 22:40)
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: Shekel
Бивис и Баттхед

Болек и Лёлек!
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 22:38)
  • +4
  •  (4)

Бивис и Баттхед


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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