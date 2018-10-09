Первый тренер Кокориных: Саша и Кирилл никогда не дрались на тренировках

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:22
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (5)
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (5)
Вчера, 22:21
Специалист по тюремным наколкам рассказал, что будет с Мамаевым, если он попадет в тюрьму (9)
Специалист по тюремным наколкам рассказал, что будет с Мамаевым, если он попадет в тюрьму (9)
Вчера, 22:03
Адвокат: Кокорин и Мамаев не пытались принести извинения Паку (4)
Адвокат: Кокорин и Мамаев не пытались принести извинения Паку (4)
Вчера, 21:47
Валерий Непомнящий: мне стыдно за наш футбол (8)
Валерий Непомнящий: мне стыдно за наш футбол (8)
Вчера, 21:35
В чемпионате Испании произошло первое тренерское увольнение (2)
В чемпионате Испании произошло первое тренерское увольнение (2)
Вчера, 21:08
Тьерри Анри может стать главным тренером Головина в "Монако" (4)
Тьерри Анри может стать главным тренером Головина в "Монако" (4)
Вчера, 21:04
Михаил Дегтярёв: Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы за расизм (35)
Михаил Дегтярёв: Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы за расизм (35)
Вчера, 20:46
Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе рассказала, как Аршавин с женой обматерили девушку (19)
Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе рассказала, как Аршавин с женой обматерили девушку (19)
Вчера, 20:27
Светлана Журова: Кокорина и Мамаева будут судить (13)
Светлана Журова: Кокорина и Мамаева будут судить (13)
Вчера, 20:13
Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября (9)
Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября (9)
Вчера, 19:23
"Челси" собирается продлить контракт с Азаром (2)
"Челси" собирается продлить контракт с Азаром (2)
Вчера, 19:12
Кокорин и Мамаев – всё? Чиновник и стул были только цветочками (19)
Кокорин и Мамаев – всё? Чиновник и стул были только цветочками (19)
Вчера, 19:10
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (14)
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (14)
Вчера, 19:07
Источник: Леонарду Жардим покинет "Монако" (5)
Источник: Леонарду Жардим покинет "Монако" (5)
Вчера, 18:24
"Рейнджерс" сократит квоту для фанатов "Спартака" (3)
"Рейнджерс" сократит квоту для фанатов "Спартака" (3)
Вчера, 18:04
Сборная России вылетела в Калининград (2)
Сборная России вылетела в Калининград (2)
Вчера, 17:35
Антонио Конте может возглавить "Реал"
Антонио Конте может возглавить "Реал"
Вчера, 17:20
"РЖД" о разбитом Кокориным и Мамаевым вагоне: бред все это (12)
"РЖД" о разбитом Кокориным и Мамаевым вагоне: бред все это (12)
Вчера, 16:47
Тульский "Арсенал" проведет сборы в Турции
Тульский "Арсенал" проведет сборы в Турции
Вчера, 16:17
Игорь Лебедев: Кокорин и Мамаев умерли как футболисты (20)
Игорь Лебедев: Кокорин и Мамаев умерли как футболисты (20)
Вчера, 16:11
Адвокат: Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы (18)
Адвокат: Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы (18)
Вчера, 15:35
"Они разнесли целый вагон Сапсана" - что делали Кокорин с Мамаевым ночью, до инцидентов (69)
"Они разнесли целый вагон Сапсана" - что делали Кокорин с Мамаевым ночью, до инцидентов (69)
Вчера, 15:27
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
Вчера, 15:15
"Анжи" - ЦСКА: матч состоится в Махачкале (8)
"Анжи" - ЦСКА: матч состоится в Махачкале (8)
Вчера, 15:04
Дмитрий Песков: в Кремле внимательно следят за развитием ситуации с нашими футболистами (18)
Дмитрий Песков: в Кремле внимательно следят за развитием ситуации с нашими футболистами (18)
Вчера, 14:57
Алексей Миранчук: от скоростей в Лиге чемпионов сводит ноги (5)
Алексей Миранчук: от скоростей в Лиге чемпионов сводит ноги (5)
Вчера, 14:47
Данила Поперечный: как-то ехал с Кокориным и Мамаевым в Сапсане - это настоящие животные (16)
Данила Поперечный: как-то ехал с Кокориным и Мамаевым в Сапсане - это настоящие животные (16)
Вчера, 14:31
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
Первый тренер Кокориных: Саша и Кирилл никогда не дрались на тренировках
Валерий Стафёров, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, признался, что ни разу не видел, чтобы браться дрались на тренировках.
"Ни разу не видел, чтобы Саша или Кирилл дрались на тренировках. Даже попыток не было. Ни одной за годы совместной работы! Поэтому я шокирован сейчас. Никогда ни в какие свары они не лезли. Знаете, бывает, что если человека на поле цепляют, то он может сгоряча ответить. Так вот: и Сашка, и Кирилл никогда не отвечали. Нарушали против них правила — реагировали спокойно. Я очень удивлён, что они могли подраться...", - цитирует Стафёрова "Чемпионат.сом".
"Ни разу не видел, чтобы Саша или Кирилл дрались на тренировках. Даже попыток не было. Ни одной за годы совместной работы! Поэтому я шокирован сейчас. Никогда ни в какие свары они не лезли. Знаете, бывает, что если человека на поле цепляют, то он может сгоряча ответить. Так вот: и Сашка, и Кирилл никогда не отвечали. Нарушали против них правила — реагировали спокойно. Я очень удивлён, что они могли подраться...", - цитирует Стафёрова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.