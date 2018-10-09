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Первый тренер Кокориных: Саша и Кирилл никогда не дрались на тренировках

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, признался, что ни разу не видел, чтобы браться дрались на тренировках.

"Ни разу не видел, чтобы Саша или Кирилл дрались на тренировках. Даже попыток не было. Ни одной за годы совместной работы! Поэтому я шокирован сейчас. Никогда ни в какие свары они не лезли. Знаете, бывает, что если человека на поле цепляют, то он может сгоряча ответить. Так вот: и Сашка, и Кирилл никогда не отвечали. Нарушали против них правила — реагировали спокойно. Я очень удивлён, что они могли подраться...", - цитирует Стафёрова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Вчера, 22:49
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6
(2)
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:52)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Где драки? Они участвовали в избиениях, а не драках, причем, именно знали, что их больше и они скопом - сильнее. Это паскудство. Хулиганьё и быдло.

Кокорин,вы - быдло!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Вчера, 23:37)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
так они в те годы и не синячили
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  Седой  Россия (Вчера, 23:19)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Толпой там н4 получалось. Да и на видео не драки, а избиения


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 22:59)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну так если бы они дрались,то не дожили бы до первого профессионального контракта,там же не 5 на 1 деруться,а раз на раз все-таки... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 22:58)
  • 0
  •  (0)

Били толпой после тренировок


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  igorspartak  Тверь (Вчера, 22:51)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
к чему это?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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