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"Они предали свою профессию". Юрий Семин жестко прошелся по Кокорину и Мамаеву

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о поведении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

"Российский футбол - это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол - это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию", - написал Семин в своем Инстаграме.



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Теги: Кокорин Мамаев Семин
Вчера, 23:17
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(5)
#10  игра  г. Москва (Сегодня, 00:31)
  • -1
  •  (1)
online

Накажите уже этих конченных уродов и отморозков! Накажите, наконец, этих, уже немолодых для спорта, гопников ...мля! Накажите их в назидание молодым! Вы стольких нынешних юных ребят-футболистов от возможных глупостей избавите!

Чего? Конченные дегенераты требуют наказание вполне естественным поступкам ? Пилорама рабтала, кот курил, стая отверженых шакалов , набросившихся в одночасье на обыкновенных людей , была распилена на дрова. Дров в стране хватало.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#9  Дарко Панчев  N (Вчера, 23:53)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Накажите уже этих конченных уродов и отморозков! Накажите, наконец, этих, уже немолодых для спорта, гопников ...мля! Накажите их в назидание молодым! Вы стольких нынешних юных ребят-футболистов от возможных глупостей избавите!
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:52)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Это конечно нужно умудриться так напиться (или обнюхаться?) в разгар сезона.
Еще 10 туров чемпионата, 4х матча ЛЕ а эти уепаны решили отметить 10 лет дружбы.
Все-же Бог шельму метит, как начали они сниматься с педо-поцелуйчиков и совместных фото в ванной, так и закончили настоящим бандитизмом.
Согласен с Семиным, таким уродам не место в рос. футболе.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  tiki  Москва (Вчера, 23:42)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Дарко Панчев
Березуцкие тоже не всегда соблюдали "режим", и тоже, бывало, бухали в свободное от игр время. Но мудохать до полусмерти всех случайных прохожих, а потом еще и посетителей кафе - такой мысли у них точно никогда не возникало

так и я о чем


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#6  Дарко Панчев  N (Вчера, 23:40)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Березуцкие тоже не всегда соблюдали "режим", и тоже, бывало, бухали в свободное от игр время. Но мудохать до полусмерти всех случайных прохожих, а потом еще и посетителей кафе - такой мысли у них точно никогда не возникало. Кокорину и Мамаеву - лет по 5 условного срока и длительная, а возможно пожизненная дисквалификация. Вы поймите, Кокорин и Мамаев - уже не спортсмены. Они теперь - простые уголовники.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#5  s.o.b.   (Вчера, 23:36)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Три-четыре моих последних состоят из новостей о Коноре и Хабибе и о Кокорине и Мамаеве...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#4  sergoz  Калининград (Вчера, 23:34)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
парни кули мыть тему, менты разгр , а пока не доказуха а развлекуха. Чего собственно и добиваются говноновостеры.


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Вчера, 23:33)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergoz
нууу...да хз

а что он не так сказал? эти игроки и правда отдавались футболу
никаких скандалов. никаких тусовок
тем более драк вне поля
все люди семейные.и ответственные

Цитата: Дарко Панчев
Кокорин с Мамаевым - сволочи и мрази! После просмотра кадров как они толпой человек в 5-6 "мочат" уже лежащего водителя телеведущей, понимаешь - эти уроды заслужили быть "петухами" на "зоне".

надеюсь так и будет
а еще надеюсь малого кокоши накажут...он там в первых рядах с боку старался заряжать
вот мамаев оказался вообще крысой.бил только исподтишка.
а так за татухи еще и "пояснят"
я хоть и сам с ними, но я закон не нарушаю и у меня не в таких количествах


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  Дарко Панчев  N (Вчера, 23:29)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
Кокорин с Мамаевым - сволочи и мрази! После просмотра кадров как они толпой человек в 5-6 "мочат" уже лежащего водителя телеведущей, понимаешь - эти уроды заслужили быть "петухами" на "зоне".
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#1  sergoz  Калининград (Вчера, 23:25)
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
нууу...да хз


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
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