Жена Мамаева Алана не подавала на развод

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод.Ранее в СМИ сообщалось, что из-за скандала с мужем и Александром Кокориным, связанным с избиением двух человек, а также дебошем в поезде, Алана приняла решение подать на развод.– Я не подавала на развод! – коротко ответила Алана.Футболисты ранним утром 8 октября сначала вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, избили его (так, что водитель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой). А затем продрались в кафе с с чиновником Минпромторга Денисом Паком.