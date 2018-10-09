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Жена Мамаева Алана не подавала на развод

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод.

Ранее в СМИ сообщалось, что из-за скандала с мужем и Александром Кокориным, связанным с избиением двух человек, а также дебошем в поезде, Алана приняла решение подать на развод.

– Можете опровергнуть эту информацию?

– Я не подавала на развод! – коротко ответила Алана.

Футболисты ранним утром 8 октября сначала вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, избили его (так, что водитель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой). А затем продрались в кафе с с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

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"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Краснодар
Вчера, 23:22
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#5  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 00:01)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще пох, очкастый малахов уже все раструбил, и поезд угнали с инвалидами,теперь придется разводиться
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 00:01)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Алё, местный гараж! вы задолбали уже с этой Аланой!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Elmo Kennedy   (Вчера, 23:55)
  • +1
  •  (1)
online

Настоящая Валькирия, не бросила богатыря в столь трудный момент его Раховы!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  Antip7   (Вчера, 23:46)
  • +1
  •  (1)
online

Только что глянул с ней интервью.. ничего не хочу сказать, кроме того, что они с мужем, видимо, друг -друга стОят.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:29)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и дура!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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