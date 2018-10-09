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Сергей Прядкин: поведение Кокорина и Мамаева - удар по репутации их клубов

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев своим поведеним нанесли удар по репутации этих клубов.

– Безобразное поведение, которое не красит игроков. Обсуждал ситуацию с руководителями футбольного сообщества, клубов. Реакция одна – это удар по репутации не только самих игроков, их клубов, с которыми у Мамаева и Кокорина есть трудовые соглашения, но и всего нашего футбола.

– Если контракты с обоими будут разорваны, проявят ли солидарность клубы в том, чтобы не заключать с ними контракты?

– На 99 процентов уверен в этом.

– Каково тогда их будущее?

– Не могу об этом сказать. Но футболисты должны получить сигнал, что они являются примером для болельщиков, для детей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин Кокорин Мамаев
Вчера, 23:50
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