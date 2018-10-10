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Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим

Глава РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о возможных последствиях для Александра Кокорина и Павла Мамаева после инцидента с двумя драками.

"Безобразное поведение, которое не красит игроков. Обсуждал ситуацию с руководителями футбольного сообщества, клубов. Реакция одна – это удар по репутации не только самих игроков, их клубов, с которыми у Мамаева и Кокорина есть трудовые соглашения, но и всего нашего футбола.

После чемпионата мира мы видим, что появилось много новых болельщиков, дети пошли в секции. Сейчас сборная в Калининграде, к игрокам очень позитивное отношение, которое можно поколебать такими историями.

Действия Мамаева и Кокорина не должны оставаться безнаказанными. Мы свою позицию обозначили в заявлении лиги. Это, конечно, произошло не на базе, не на поле, а в городе. Но футболисты обязаны следить за собой, показывать примеры поведения. А здесь мы видим вопиющие факты, за которые надо очень сурово наказывать.

Если контракты с ними будут разорваны, я уверен, что другие клубы проявят солидарность, и в РПЛ мы больше их не увидим", - сказал Прядкин.

СЭ
Теги: Кокорин Мамаев Прядкин
Сегодня, 09:56
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16
(6)
#16  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:51)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Барселона»
Босх,
Опоздали, не перевоспитание Спартак игроков берет )
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#15  diego milito 22   (Сегодня, 10:51)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Внезапно все говно всплыло наружу и завопило. Серега Прядкин в их числе.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#14  Makc33   (Сегодня, 10:51)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: vikdo
Ну, они то свободными агентами будут) Так что бесплатно достанутся) Какому нибудь Вест Хему...

Не пропадут в общем.

Да но Вест Хем не будет платить ему столько сколько Газпром .Он столько не заработает нигде ,сядет на лавку а потом по арендам и конец карьеры Да и не нужен он Вест Хему ,переоцененый футболист ,вечно подающий надежды да еще и после травмы крестов .Максимум Турция за небольшую зп
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:50)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
Александр Иванов,
Да пример поведения футболиста у вас перед носом - ваш главный тренер, его всегда уважали где бы он ни играл, ну а теперь где тренирует. Тьфу, тьфу, тьфу чтоб не сглазить ))
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#12  игра  г. Москва (Сегодня, 10:48)
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нужно их изолировать

) Мало изолировть, кот разбирался в электротехнике слегка. Срочным образом запустить пилораму, чтобы от негодяев и духу не осталось! И вот тогда то наступит блаженство и справедливость. Негодники болтались , раскачивая проклятыми ногами ненужными на фонаре. -Отличная работа , сэр! -Знаю сам не дурак.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#11  Академия   (Сегодня, 10:41)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Александр Иванов,

все банально просто, сейчас народ любит находить себе кумиров и идолов, всячески им подражая, во избежания подражания этим недалеким, нужно их изолировать
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#10  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:34)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё раз спрошу: пример поведения чего должны показывать футболисты? Большинство из них тупее школьника 6 класса. Какой пример и в чём они должны показывать?!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 10:25)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Если контракты с ними будут разорваны, я уверен, что другие клубы проявят солидарность, и в РПЛ мы больше их не увидим", - сказал Прядкин.
flushed Прядкин-дебил. Мажорам уголовный срок светит.а он о солидарности
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  игра  г. Москва (Сегодня, 10:23)
  • 0
  •  (2)

Не велика потеря. На их место придут молодые.

Ах какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь (с) С Есенин (великий русский поэт)
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#7  casabl   (Сегодня, 10:18)
  • -1
  •  (3)

Не велика потеря. На их место придут молодые.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#6  Босх  Россия (Сегодня, 10:18)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Я требую от руководства ФК "Ростов" взять Кокорина и Мамаева в клуб!
МЫ перевоспитаем их!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#5  Sesk   (Сегодня, 10:18)
  • 0
  •  (2)

я уверен, что другие клубы проявят солидарность, и в РПЛ мы больше их не увидим", - сказал Прядкин.
Шакалье из РПЛ формирует заказ: "я уверен... не увидим".
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#4  игра  г. Москва (Сегодня, 10:18)
  • -5
  •  (5)

Так и будет. Таланты , увы , господа расплачиваются .Когда бесполезные гномы и никому не нужные фекалии, правят бал. Таков мир , синьоры увы.В стране к несчастью великому слишком много говна .
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 10:15)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё бы ОПГ ромашку распустить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  vikdo   (Сегодня, 10:13)
  • -1
  •  (3)

Ну, они то свободными агентами будут) Так что бесплатно достанутся) Какому нибудь Вест Хему...

Не пропадут в общем.


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 10:07)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Реал зимой за 500млн. приобретёт Кокорина, а Барселона Мамаева, их агенты, уже во всю ведут переговоры по трансферу в эти команды, двух замечательных кудесников мяча и стула, ведь так искусно владеть стулом, не умеет ни один игрок в мире.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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