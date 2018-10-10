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Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое

Известный футбольный комментатор Василий Уткин, прокомментировал скандал с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"У меня тоже была бурная молодость. Мы с моими ровесниками-футболистами кутили самым разнообразным образом, уверен, что иногда нарушали закон. Хулиганили, но не самым страшным образом.

Всякое бывало. Помню даже привозил женщин лёгкого поведения на базу сборной России по футболу в то время, когда там находился главный тренер. Правда, после игры, а не до неё.

Было очень много разного, но чтобы вот так избивать человека под песню Gangnam style, наслаждаться своей безнаказанностью… Я такого не знаю и не могу припомнить", — сказал Уткин.

Ютуб-канал Василия Уткина
Теги: Уткин Сборная России Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:41
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#11  avnik  море (Сегодня, 12:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Многие сейчас вспомнят свои молодые годы. Некоторые - даже ходки. А отдельные экземпляры вспомнили, что в Думе им можно всё - в сравнении с этими лохами...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#10  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 12:30)
  • -2
  •  (2)

Ты не девок возил, а евнухом на Матч ТВ числился, пока Тинке это не надоело и она тебе пинка под зад не дала.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#9  junga  Сочи (Сегодня, 12:02)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Уткин не журналист а сутенер!


Возможно он сам себя привозил, представителя древнейших профессий


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#8  игра  г. Москва (Сегодня, 11:33)
  • +1
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Цитата: SergioV
Рассказал бы уже кому он их привёз.
Кот, а ты знаешь зачем нужны проститутки?

А мне всегда везло, сэр. Каждая эта падшая насквозь женщина любила кота. Я не знаю точно в чем тут суть. Очевидно что именно кот не был сутенером и честная давалка его любила бесплатно. Более того. господа , стыдн вспоминать, бежали в халате по морозному снегу ко мне чтобы плюнуть в морду. А сейчас кот уже постарел и ничего помнить не желает.
\иногда
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 11:16)
  • +4
  •  (8)

Куда смотрят правоохранительные органы! Уткин не журналист а сутенер! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  SergioV  Белгород (Сегодня, 11:12)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рассказал бы уже кому он их привёз.
Кот, а ты знаешь зачем нужны проститутки?


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  игра  г. Москва (Сегодня, 11:01)
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  •  (2)

Я такого не знаю и не могу припомнить"

Знать не знаю и лошадь не моя, сэр. Кот держал избитую институтку перед Васей. Разве склероз уже?
Забываю
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 10:54)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Уася сутенёр?


И повадки у Васи- сутенёрские.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Калина   (Сегодня, 10:48)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
[s][/s] дебил
Регистрация: 2.12.2016 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 10:47)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Mitrich
Уася сутенёр?

это к асхабадзе.или как он там правильно
но по теме - у васи наконец трудовые будни и сказал без лишнего (по его меркам)
хотя жены сборников напряглись наверное smile


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 10:45)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Уася сутенёр?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
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