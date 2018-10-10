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Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве

Главное следственное управление главка московской полиции начало расследование уголовного дела, по которому проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.

Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве приступили к расследованию указанных уголовных дел. Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования уголовных дел общественность будет нами проинформирована», — приводит слова начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Юрия Титова пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

ГУ МВД по г. Москве
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:10
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#11  diego milito 22   (Сегодня, 12:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Посадят


Типун тебе на язык!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 12:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Следственному управлению осталось только посмотреть нарисованные фингалы под глазами водителя ведущей 1-го канала (не там случайно их нарисовали?) и отпустить этих дятлов с миром. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#9  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:03)
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Болеет за:
«Зенит»
Посадят
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#8  игра  г. Москва (Сегодня, 11:55)
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Если таланта уничтожат в следственном отделе г Москвы, у кота не останется надежд никаких о спасении человечества, господа и дамы. Будьте великодушны.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#7  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:54)
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Академия,
Увы ,мы живём в другое время.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 11:31)
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Ценник вырос...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 11:28)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Marlboro131994
Тут делается упор на то, что в связи с резонансом, это дело будет рассматривать именно ГЛАВНОЕ следственное управление, а не местное. Для прозрачности и жесткого контроля.

суть понял, спасибо)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#4  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 11:26)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сэт
ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования

сцуко ну трындец.....а если бы не было резонанса типо все надо было замять??
Это такая формулировка официальная? я окуеваю.Система прогнила не только футбольная, но и ценностная.

Тут делается упор на то, что в связи с резонансом, это дело будет рассматривать именно ГЛАВНОЕ следственное управление, а не местное. Для прозрачности и жесткого контроля.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#3  Академия   (Сегодня, 11:23)
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Болеет за:
«Рубин»
в обычной жизни с таким делом не тянут, уже давно сидели бы в суде и слушали обвинительный приговор
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 11:16)
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Болеет за:
«Спартак»
..приводит слова начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Юрия Титова пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

В этом сообщении фамилии Кокорина и Мамаева ОТСУТСТВУЮТ. Наверное, к великому сожалению ярых недругов и недоброжелателей футболистов.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 11:15)
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Болеет за:
ЦСКА
ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования

сцуко ну трындец.....а если бы не было резонанса типо все надо было замять??
Это такая формулировка официальная? я окуеваю.Система прогнила не только футбольная, но и ценностная.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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