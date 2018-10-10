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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести самое серьезное наказание за свои проступки.
"Мы в какое-то удивительное время живем. Тихо, спокойно ведешь себе эфир на радио. Вдруг начинают прилетать новости про двух футболистов. Думаешь: ну, где ты с политической программой и где футболисты? А как посмотришь видео, сразу рука тянется к нагану. Кокорин берет стул и бьет по лицу человека, которого они приняли за китайца. Он оказался корейцем, сотрудником министерства, фамилия — Пак. Это происходит в наше время, в столице нашей родины. Это вообще что такое?! До того, как произошел этот инцидент, вот эта группа озверевших дегенератов, по-другому сказать нельзя, умудрилась избить на парковке несчастного водителя, который ждал нашу коллегу с Первого канала.
Сейчас об этих людях программы делают, о них рассуждают. Если после этого эти граждане не окажутся сейчас в СИЗО, потому что они социально опасны, а потом по решению суда не окажутся в тюрьме, тогда у меня простой вопрос: где справедливость? Да можете себе представить, чтобы обычный гражданин мог подойти в составе своих друзей, дать по голове человеку стулом, до этого избить еще одного?! При этом ясно, что у них никто не будет проверять, находятся они под воздействием наркотических веществ или нет.
Мы в стране живем, где есть закон, где есть суд! Или это что, какая-то банда, что ли?! Один татуированный кретин. Второй — нетатуированный кретин. Вот они бьют человека. Кретины со своими родственниками. Сейчас еще наверняка их начнут защищать, говорить, что он им что-то не так сказал. Это что, нормально?! После того как вся страна болела за сборную России по футболу, гордилась, что у нас ни одного тяжелого инцидента не произошло. Мы смогли мировых фанатов привести в чувство, чтобы в России не было никаких инцидентов, а двух обдолбанных каких-то футболистишек не можем привести в чувство?! Великий Стрельцов и тот был не выше закона! Хотя сейчас говорят, что пострадал напрасно. Эти-то пострадали не напрасно. Должны пострадать! И не надо говорить: «Ой, боже мой, они же дети!» Одному идиоту — 30 лет, другому — 27 лет. Получают сумасшедшие зарплаты. Поэтому извольте и безумный денежный штраф, и навсегда от футбола, и в тюрьму. В тюрьму!" — заявил журналист в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Россия 1
"Мы в какое-то удивительное время живем. Тихо, спокойно ведешь себе эфир на радио. Вдруг начинают прилетать новости про двух футболистов. Думаешь: ну, где ты с политической программой и где футболисты? А как посмотришь видео, сразу рука тянется к нагану. Кокорин берет стул и бьет по лицу человека, которого они приняли за китайца. Он оказался корейцем, сотрудником министерства, фамилия — Пак. Это происходит в наше время, в столице нашей родины. Это вообще что такое?! До того, как произошел этот инцидент, вот эта группа озверевших дегенератов, по-другому сказать нельзя, умудрилась избить на парковке несчастного водителя, который ждал нашу коллегу с Первого канала.
Сейчас об этих людях программы делают, о них рассуждают. Если после этого эти граждане не окажутся сейчас в СИЗО, потому что они социально опасны, а потом по решению суда не окажутся в тюрьме, тогда у меня простой вопрос: где справедливость? Да можете себе представить, чтобы обычный гражданин мог подойти в составе своих друзей, дать по голове человеку стулом, до этого избить еще одного?! При этом ясно, что у них никто не будет проверять, находятся они под воздействием наркотических веществ или нет.
Мы в стране живем, где есть закон, где есть суд! Или это что, какая-то банда, что ли?! Один татуированный кретин. Второй — нетатуированный кретин. Вот они бьют человека. Кретины со своими родственниками. Сейчас еще наверняка их начнут защищать, говорить, что он им что-то не так сказал. Это что, нормально?! После того как вся страна болела за сборную России по футболу, гордилась, что у нас ни одного тяжелого инцидента не произошло. Мы смогли мировых фанатов привести в чувство, чтобы в России не было никаких инцидентов, а двух обдолбанных каких-то футболистишек не можем привести в чувство?! Великий Стрельцов и тот был не выше закона! Хотя сейчас говорят, что пострадал напрасно. Эти-то пострадали не напрасно. Должны пострадать! И не надо говорить: «Ой, боже мой, они же дети!» Одному идиоту — 30 лет, другому — 27 лет. Получают сумасшедшие зарплаты. Поэтому извольте и безумный денежный штраф, и навсегда от футбола, и в тюрьму. В тюрьму!" — заявил журналист в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Россия 1
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