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Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести самое серьезное наказание за свои проступки.

"Мы в какое-то удивительное время живем. Тихо, спокойно ведешь себе эфир на радио. Вдруг начинают прилетать новости про двух футболистов. Думаешь: ну, где ты с политической программой и где футболисты? А как посмотришь видео, сразу рука тянется к нагану. Кокорин берет стул и бьет по лицу человека, которого они приняли за китайца. Он оказался корейцем, сотрудником министерства, фамилия — Пак. Это происходит в наше время, в столице нашей родины. Это вообще что такое?! До того, как произошел этот инцидент, вот эта группа озверевших дегенератов, по-другому сказать нельзя, умудрилась избить на парковке несчастного водителя, который ждал нашу коллегу с Первого канала.

Сейчас об этих людях программы делают, о них рассуждают. Если после этого эти граждане не окажутся сейчас в СИЗО, потому что они социально опасны, а потом по решению суда не окажутся в тюрьме, тогда у меня простой вопрос: где справедливость? Да можете себе представить, чтобы обычный гражданин мог подойти в составе своих друзей, дать по голове человеку стулом, до этого избить еще одного?! При этом ясно, что у них никто не будет проверять, находятся они под воздействием наркотических веществ или нет.

Мы в стране живем, где есть закон, где есть суд! Или это что, какая-то банда, что ли?! Один татуированный кретин. Второй — нетатуированный кретин. Вот они бьют человека. Кретины со своими родственниками. Сейчас еще наверняка их начнут защищать, говорить, что он им что-то не так сказал. Это что, нормально?! После того как вся страна болела за сборную России по футболу, гордилась, что у нас ни одного тяжелого инцидента не произошло. Мы смогли мировых фанатов привести в чувство, чтобы в России не было никаких инцидентов, а двух обдолбанных каких-то футболистишек не можем привести в чувство?! Великий Стрельцов и тот был не выше закона! Хотя сейчас говорят, что пострадал напрасно. Эти-то пострадали не напрасно. Должны пострадать! И не надо говорить: «Ой, боже мой, они же дети!» Одному идиоту — 30 лет, другому — 27 лет. Получают сумасшедшие зарплаты. Поэтому извольте и безумный денежный штраф, и навсегда от футбола, и в тюрьму. В тюрьму!" — заявил журналист в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Россия 1
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:17
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22
(6)
#22  avnik  море (Сегодня, 12:28)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Откуда у него наган? Ему же по должности не положено, а наградные наганы не выдают. Незаконное владение короткоствольным огнестрельным оружием?


Вова иногда вспоминает про свои тесные связи....

Кокорин берет стул и бьет по лицу человека, которого они приняли за китайца. Он оказался корейцем, сотрудником министерства, фамилия — Пак.

Если бы они мочили китайца, то Вова бы сильно не возмущался. Еще бы добавил от себя... несколько букв...


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#21  nofrills  Москва (Сегодня, 12:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
а как насчет того что полуторумиллиардов китайцев нельзя быть в россии ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#20  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 12:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Про какую тюрьму идёт речь?
Сломали хобот телу, ну что дальше?
Да, штраф, да может общественные работы, да публично извиниться, но про какую тюрьму идёт речь?
Чтобы через два года они вышли, и уже на понтах без зрителей кому нибудь лепень прострелили?
По-моему у нас процент дегиниратов на телевидении зашкаливает.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#19  sssh53  Москва (Сегодня, 12:04)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Kytarba
Цитата: diego milito 22
Гражданин Израиля, резидент Италии, чистокровный семит Соловьев (Виницковский) и российский типа-патриот. Имеет виллу на озере Комо в Италии стоимостью 1.5 млд рублей.


во еще и один дебил,а, кто тебе запрещает иметь виллу на таком то озере за 2 млд рублей.запрещает твой мозг. Голова не только для того,чтоб носить прическу.У того же Соловьева голова на месте так,чтоб иметь деньги,у тебя голова только для того,чтоб ходит в парикмахерскую стричься.Нет Соловьев,как личность мне не симпатичен,но разговор не об этом.

А каким образом простой ведущий канала умудрился купить себе эту виллу? Если Вы не такой же промокашка хрен Вы в этой стране столько заработаете, даже если на заводе будете вкалывать с 16 лет или являться выдающимся сантехником. Тут голова не имеет значения. Тут главное прогиб и связи
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#18  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 11:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда у него наган? Ему же по должности не положено, а наградные наганы не выдают. Незаконное владение короткоствольным огнестрельным оружием? smirk


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#17  GS  Москва (Сегодня, 11:57)
  • +1
  •  (3)

Про СИЗО и проверку на наркоту Соловьев прав.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#16  darts  голландия новая (Сегодня, 11:55)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Тоттенхэм»
Цитата: Максим Скоков
А почему когда всякие чеченские либо дагестанские или еще с какого нибудь стана спортсмены и не только убивают, либо стреляют на своих свадьбах ходят бородатые как вахабиты в городах Русских реакция у наших власть имущих или людей из шоу бизнеса не такая яркая. жалко что я не президент.

Бородатых русских дебилов,которые ходят как ваххабиты,в русских городах гораздо больше чем настоящих ваххабитов
Обезьяны тупорылые
Регистрация: 14.09.2018 [жалоба]
#15  александр матасов   (Сегодня, 11:55)
  • 0
  •  (4)

Соловьёва по ТВ не смотрю,но по сути он прав,в тюрьму или в ,,Спартак,,,если условно дадут.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#14  Sesk   (Сегодня, 11:54)
  • 0
  •  (2)

Судя по тому, что подключили штатных манипуляторов, типа Соловьева, Жириновского, Захаровой, Пескова, дело носит согласованный характер. Очередная черная месса в виде истерии по СМИ.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#13  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:50)
  • -1
  •  (3)

Kytarba,
А причем здесь жена,он ведь сам ее выбирает. Ест море футболистов,которые себе не позволяют такого ,и ведут себя скромно ,а главное достойно. В ех под одну гребёнку не надо ставить.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#12  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:48)
  • +2
  •  (4)

А где справедливость, что по федеральному каналу показывают всякую фигню с Соловьевыми, программы, которые откровенно разжигают межславянскую рознь, а не, скажем, футбол? Да и вообще, хоть забаньте, хоть к следователю зовите, засилье во власти представителей не коренных народностей раздражает. Волне могло "корейское замечание" и спровоцировать человека, который в день несколько сот раз головой по мячу бьет, даже если тот не с бодуна (а на столе-то в кафе сок).
Тут уж лучше молчать, потому как публичное оскорбление и угроза убийством правонарушение не менее опасное, чем хулиганство.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#11  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:47)
  • +1
  •  (7)

diego milito 22,
А какое это имеет отношение ,к тому что он сказал!?это бред полный. Сейчас осуждается поступок двух играков ведущих клубов страны ,какая связь что у него есть,и какое гражданство !?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#10  Kytarba  Сочи (Сегодня, 11:42)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: diego milito 22
Гражданин Израиля, резидент Италии, чистокровный семит Соловьев (Виницковский) и российский типа-патриот. Имеет виллу на озере Комо в Италии стоимостью 1.5 млд рублей.


во еще и один дебил,а, кто тебе запрещает иметь виллу на таком то озере за 2 млд рублей.запрещает твой мозг. Голова не только для того,чтоб носить прическу.У того же Соловьева голова на месте так,чтоб иметь деньги,у тебя голова только для того,чтоб ходит в парикмахерскую стричься.Нет Соловьев,как личность мне не симпатичен,но разговор не об этом.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#9  diego milito 22   (Сегодня, 11:34)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гражданин Израиля, резидент Италии, чистокровный семит Соловьев (Виницковский) и российский типа-патриот. Имеет виллу на озере Комо в Италии стоимостью 1.5 млд рублей.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  Kytarba  Сочи (Сегодня, 11:34)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Мне кажется не один я так думаю,что в жизни футболистов огромную роль играет правильно выбранная жена.Не секрет,что большая часть профессиональных футболистов это плохо воспитанные мальчишки,которых в таком то возрасте оторвали от семьи и школы и в их жизни только один футбол. Если раньше футболисты на сборах возили книжки и получали какие то самообразование,то сейчас соц,.сети и комп.игры это не самообразование а,деградация,что видно и по участникам этого сайта.Поэтому часто жена не только любовница,но и верная помощница.Алана Мамаева образ жены современного футболиста-"я с детства знала,что не когда не буду работать"(((..успех спортсмена сильно зависит от правильной женщины рядом...мне больно,очень больно за футболистов,за талантливых футболистов.В России их очень мало.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#7  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 11:32)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим Скоков
А почему когда всякие чеченские либо дагестанские или еще с какого нибудь стана спортсмены и не только убивают, либо стреляют на своих свадьбах ходят бородатые как вахабиты в городах Русских реакция у наших власть имущих или людей из шоу бизнеса не такая яркая. жалко что я не президент.

тоже вопрос, который заслуживает внимания


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#6  Максим Скоков   (Сегодня, 11:31)
  • +6
  •  (6)
online

А почему когда всякие чеченские либо дагестанские или еще с какого нибудь стана спортсмены и не только убивают, либо стреляют на своих свадьбах ходят бородатые как вахабиты в городах Русских реакция у наших власть имущих или людей из шоу бизнеса не такая яркая. жалко что я не президент.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#5  sssh53  Москва (Сегодня, 11:30)
  • +5
  •  (7)
online

У меня рука тянется телевизор выключить как только я Соловьева слышу. А то что наши футболисты дебилы по большей части и так известно. Главное ведь ни тот, ни другой в своей карьере ничего особенно не достигли. Даже 8-го места на ЧМ)
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#4  VitL  Белгород (Сегодня, 11:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
" озверевшими дегенератами"? - обнаглевшими от вседозволенности

а оказалось, что создатель президентского Кортежа - это вам не "все", то есть как раз тот самый винт с левой резьбой на ту самую хитрую задницу - на несколько хитрых...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#3  Академия   (Сегодня, 11:25)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
согласен!
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 11:24)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы, ваш выход.
Дружно встает вираж и ландскрона на защиту нетатуированого дебила.
Он же герой, вытащил матч с Краснодаром. Ему можно confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 11:21)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Соловьев хоть и конченный дегенерат, но тут он прав.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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