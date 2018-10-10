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"Да ничего, сижу ровно" - первый комментарий Александра Кокорина (видео)

Пранкер Вован дозвонился до нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым участвовали в избиении нескольких человек в Москве.

Звонок поступил от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.

– Привет.

– Да.

– Ну что?

– Да ничего, сижу ровно, – ответил футболист.



Ютуб-канал пранкера Вована
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:30
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12
(4)
#12  Анатолий Сел   (Сегодня, 12:40)
  • 0
  •  (2)
online

Ну правильно сиди ровно, учи арестанский устав
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  ajax101  Москва (Сегодня, 12:39)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Кокорина с Мамаевым "крыша протекла"... а он сидит ровно.
Совсем не отдупляет!
Нет мозгов - беда. За деньги не купишь.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#10  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 12:34)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не хило он с министром по строительству разговаривает
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#9  sssh53  Москва (Сегодня, 12:11)
  • 0
  •  (6)
online

Уже радует, что отошел на третий день от бухла и наркоты. Сидит уже ровно. Может и не в курсе, что творил. Сядет - поймет
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#8  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:58)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ровно он сидит :))) Как бы тебе ровно сидеть лет 5 не пришлось
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#7  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 11:54)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: неемукроп12
бездарный пранкер ! вальнов лучше раз в сто он веселее и контент круче ! а этот нудный что веселого позвонить было бубнову и ждать пока он начнёт материться .... сам пранкер не уменее мамаева с какориным

Очень весело, ПРАНКИ ХА.
Иди в школу собирайся, мусор.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#6  junga  Сочи (Сегодня, 11:40)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: неемукроп12
вальнов лучше раз в сто он веселее и контент круче !


Ты в своём уме, это какой контент у него веселее, про пожар в Кемерово? Да этот пранкер-дегенерат отмороженый для школоты безмозглой только если ну и вышиватников кастрюлеголовых


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 11:38)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вавану и только ему необходимо начистить табло до зеркального блеска, или- что бы мама родная его не узнала.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  неемукроп12  Ростов-На-Дону (Сегодня, 11:35)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Рубин»
бездарный пранкер ! вальнов лучше раз в сто он веселее и контент круче ! а этот нудный что веселого позвонить было бубнову и ждать пока он начнёт материться .... сам пранкер не уменее мамаева с какориным


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Рубин атакует !!! верните Курбана он лучше атакавал !
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#3  Leoleg   (Сегодня, 11:35)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Жопа да, но не жалко, сдохни
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 11:34)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну в принципе ровно сидеть уже можно начинать привыкать


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 11:32)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
)))


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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