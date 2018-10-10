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Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин отказался давать оценку инциденту с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"А кто эти люди вообще? Чемпионы мира? О ком речь? О чемпионах мира или нет? Тогда я не знаю, кто это.

Я думаю, их поведение не имеет никакого отношения к спорту, а тем более к физкультуре. Между теми, кого "все знают", и действительно маститыми спортсменами есть очевидная разница", — сказал Карелин.

Р-Спорт
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 11:52
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#5  diego milito 22   (Сегодня, 12:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Голову об борцовский ковер отбил, от того и страдаешь провалами памяти, если забыл, кто такие Кокорин и Мамаев.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 12:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Antip7,
Если бы не развитие технологий, то они на голубом глазу сказали бы, что их там вообще не было, а толпа свидетелей сказала бы, что они были на пляже Анапы в это время. Но теперь везде камеры, по телефону можно отследить твоё местоположение, причем с картой и хронометражом.

Ну а этих думаю образцово-показательно посадят, может другие подумают теперь как себя вести
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 12:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
дешовые понты со стороны едроса


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 12:10)
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Ninja
Ни в коем разе не оправдываю Коку и Мамая, но по моему СМИ уже палку перегибают. Началась травля, пиар и хайп.
А игроки в суде свои наказания получат, плюс по профессии, плюс бабла потеряют немало.

А как с мажорами бороться? Без СМИ - будут давить людей машинами, бить в кафе, издеваться, и ничего им за это не будет.

Вот я еще думал, может в кафе ребята просто немного палку перегнули.. но потом показали стоянку..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 12:02)
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Болеет за:
ЦСКА
Ни в коем разе не оправдываю Коку и Мамая, но по моему СМИ уже палку перегибают. Началась травля, пиар и хайп.
А игроки в суде свои наказания получат, плюс по профессии, плюс бабла потеряют немало.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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