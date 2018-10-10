Россия - Швеция: на стадионе "Калининград" ожидается аншлаг

На матч Лиги наций между сборными России и Швеции в Калининграде проданы все билеты. ОИгра пройдет 11 октября на стадионе "Калининград", который вмещает 35?016 человек. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.После игры со шведами команда Станислава Черчесова отправится в Сочи, где 14 октября состоится матч Лиги наций со сборной Турции.