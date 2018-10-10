Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Россия - Швеция: на стадионе "Калининград" ожидается аншлаг

На матч Лиги наций между сборными России и Швеции в Калининграде проданы все билеты. О

Игра пройдет 11 октября на стадионе "Калининград", который вмещает 35?016 человек. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

После игры со шведами команда Станислава Черчесова отправится в Сочи, где 14 октября состоится матч Лиги наций со сборной Турции.

ТАСС
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 12:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Antip7   (Сегодня, 12:45)
  • 0
  •  (0)
online

Наконец -то, футбол здорового человека..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.