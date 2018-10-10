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"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото)

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина.

В прошлом году Кокорин посетил свадьбу Чочиева. На праздновании он поучаствовал в стрельбе в воздух из боевого пистолета. "Все встанет на свои места, братья", – написал Чочиев в инстаграме, прикрепив фото с Кокориными.

"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото)
Теги: Кокорин Мамаев Чочиев
Сегодня, 12:48
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#1  Antip7   (Сегодня, 12:49)
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По -моему, оно уже встало
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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