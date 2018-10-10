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Кокорин и Мамаев не явились в полицию - их принудительно доставят в участок к 15 часам

Общественный деятель Павел Пятницкий рассказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не явились в полицейский участок к обозначенному времени.

"Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам. Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели.

Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон. С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста.

До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия", – написал Пятницкий.

Твиттер Павла Пятницкого
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:35
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30
(10)
#30  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вовремя бы "одёрнули" этих недоумков как полагается - ничего бы такого, возможно, не было. Но им всё прощали и "забывали" все их фокусы. Как показывает жизнь - зря.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#29  Академия   (Сегодня, 16:54)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
не успели заучить отмазку, слишком много буквввв
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#28  Sesk   (Сегодня, 16:31)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Болела
Могут теперь закрыть...

Это мечта государства - все население закрыть в один концлагерь. А для воспитания, начали с публичных спортсменов, чтобы все вокруг прочувствовали.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#27  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:57)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Все они поняли, когда протрезвели, поэтому и не явились сами, мрази ссыкливые.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#26  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:56)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
waldemar,
Так новости не могут появиться ДО допроса: как минимум, после него, а то и на следующий день.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#25  waldemar  воронеж (Сегодня, 15:44)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уже 15-45 новостей нет! или в бега подались?Политическое убежище у БЕНДЕРОВЦЕВ просят???
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#24  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:43)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Kokorin_Mamaev.info переименуйте
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#23  sheluch  Кёниград (Сегодня, 15:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я смотрю жизнь их ничему не учит?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#22  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:41)
  • +1
  •  (1)
online

Им к 15-00 к Малахову в студию.
А вообще то футбольный казалось бы сайт перешел на всякую хрень.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#21  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 15:41)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вторые сутки шла спецоперация по ликвидации банды КоМа. Два околофутбольных «авторитета» Мамаша и Кокоша держали глухую оборону. Кока отстреливался от силовиков из рогатки шариками гашиша. А Павлуша лихорадочно тыкал в себя химическим карандашом, исправляя ошибки в многочисленных наколках и пытаясь закрасить крылья на плече.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#20  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:37)
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Barmaley
А водитель избитый вам что непростой смертный? Они были на взводе после драки с ниим и в кафе просто оторвались на посетителях, "выпустили пар" так сказать. А сейчас сто пудов в какой -нибудь частной клиинике кровь чистят после стрипклуба.

В том-то и дело, что не совсем простой: он гражданин иностранного гос-ва, и если даже с нашим чинушей можно договориться, то в случае с белорусским водителем так просто дело не замнёшь: это надо ещё и как минимум с консульством Беларуси договариваться. По сему мальчики даже не понимают, НА СКОЛЬКО они влипли - не в плане даже денег, а на сколько тяжело это будет замять. А если даже условными сроками отделаются - деньги в данном случае просто ерунда - то они не смогут ни на сборы поехать, ни на выездные матчи, ни тем паче подписаться иностранным клубом, т.к. не позже 21:00 (могу немного ошибиться) должны будут являться по месту прописки, и каждую неделю посещать либо участкового, либо местное УВД.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#19  duha  Зауралье (Сегодня, 15:35)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тьфу пля! Че вы прицепились к этим балбесам? Обычный пьяный дебош с парой синяков. Уверен на 100% что каждый мужчина в жизни был участником сего действа, ибо перебрать спиртного доводилось каждому(молодость, эхъ молодость!). Раздули понимаш из мухи слона. Ну виноваты, ну ответят че.....Любому здравомыслящему человеку понятно, что такая истерия раздута гос СМИ не просто так, а чтобы отвлечь людей, выпустить их накопившуюся злобу на кого-то... Эти олени просто вовремя подвернулись....


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#18  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:31)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Realist2000
Цитата: junga
Что за бред, вызвать их могли только по повестке, и если они не явились то принудительно и с последствиями. Все телефонные приглашения, через сми, являются добровольными и не могут повлечь арест. Или я ошибаюсь

Ошибаешься! Вызов по телефону является обязательным,разумеется если он зафиксирован.Достаточно смс.

Обычно повестки в таких случаях вручают вообще адвокатам - а он вчера со стульчиком уже приезжал.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#17  Realist2000   (Сегодня, 15:27)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: junga
Что за бред, вызвать их могли только по повестке, и если они не явились то принудительно и с последствиями. Все телефонные приглашения, через сми, являются добровольными и не могут повлечь арест. Или я ошибаюсь

Ошибаешься! Вызов по телефону является обязательным,разумеется если он зафиксирован.Достаточно смс.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#16  Barmaley   (Сегодня, 15:26)
  • +2
  •  (2)

Цитата: horse72
Что вы все в них так уперлись? Как бабы в очередной сериал. Посмотрим по факту как работает правоохранительная система. Хотя интересней было бы посмотреть, если бы с другой стороны был бы не чинуша, а простой смертный.

А водитель избитый вам что непростой смертный? Они были на взводе после драки с ниим и в кафе просто оторвались на посетителях, "выпустили пар" так сказать. А сейчас сто пудов в какой -нибудь частной клиинике кровь чистят после стрипклуба.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#15  игра  г. Москва (Сегодня, 15:19)
  • -2
  •  (2)

Кот однажды явился в полицию с ясными глазами и подписать приговор себе. Но весьма добрые люди не стали заморачиваться и дверь участка неожиданно была открыта . И что ж, господа , кот и ушел из под заключения ничего не сказав.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#14  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 15:18)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
следы алкоголя выводятся из организма за 21-24 дня в зависимости от длительности и кол-ва потребления.

Ты шуток не понимаешь?
«Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда».
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#13  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:17)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Kytarba,
Ты там что-то про быдло вякаешь? А по-русски говорить, да без "пля" не умеешь? Ты и есть такой же быдлан! Я два раза твою "речь" прочёл - у алконавтов под забором она и то более понятняа и связная, чем у такого гопника, как ты! Иди русский учи, потом других учить будешь!

Цитата: imaginary
эти новости срывают мне рабочий день ))
да от наркоты они чистятся, ибо это даст кубам (как минимум Краснодару) демократически послать на ... и разорвать контракт

Вчера специально читал нарколога-психиатра по данному поводу выступившего: он утверждает, что это точно не кокс (от него совсем другое поведение), а каннабинол не за день, ни за неделю следы не выведешь: например, следы алкоголя выводятся из организма за 21-24 дня в зависимости от длительности и кол-ва потребления. Следы каннабиса точно больше нескольких месяцев: куча спортсменов на этом погорело. А кокс вообще минимум пол-года при разовом употреблении, при многократном - несколько лет. Поскольку на допинг футболисты сдают анализы очень часто, а участники еврокубков ещё чаще. Так что я сомневаюсь, что там какая-то наркота, а про алкоголь просто нет смысла упоминать: освидетельствовать надо сразу (как водителя), иначе можно оправдать любые следы сказать, что нажрался после нарушения - потребление у нас пока никем не запрещено.

Цитата: horse72
Что вы все в них так уперлись? Как бабы в очередной сериал. Посмотрим по факту как работает правоохранительная система. Хотя интересней было бы посмотреть, если бы с другой стороны был бы не чинуша, а простой смертный.

А мне интересно, если б это был я и ты, а не "шеццкие львицы" типа какоши и мамочки - через сколько часов мы бы уже по этапу ехали...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#12  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:03)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Один вопрос: почему эти звери гуляют на свободе?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#11  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:54)
  • -6
  •  (8)

Во всем виноват Мамаев. Он очень дурно влияет на нашего мальчика из хорошей семьи.
P.S. Может, они в пробке. А может, им корейская диаспора угрожает.
P.S. Адвокаты все правильно объяснили. Все запросы отправлены "по месту работы" и по "месту регистрации". Там "фигуранты" не появлялись. Объяснения будут даны, но без журналистов и "общественных деятелей", которым "все ясно".
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#10  ajax101  Москва (Сегодня, 14:53)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
шоу должно продолжаться!!!


новое ток - шоу "за решёткой".
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#9  imaginary   (Сегодня, 14:52)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
эти новости срывают мне рабочий день ))

Цитата: Максим I
Молодцы! Ещё больше усугубляют свои срока. Так могли ещё рассчитывать на какую-нидь отмазку "условно", теперь шансы на это просто близки к нулю. Неужели даже адвокаты такие же тупые быдланы и не объяснили, на чью мельницу своей неявкой они льют воду?

да от наркоты они чистятся, ибо это даст кубам (как минимум Краснодару) демократически послать на ... и разорвать контракт
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#8  horse72  Сибирь (Сегодня, 14:51)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Что вы все в них так уперлись? Как бабы в очередной сериал. Посмотрим по факту как работает правоохранительная система. Хотя интересней было бы посмотреть, если бы с другой стороны был бы не чинуша, а простой смертный.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#7  Kytarba  Сочи (Сегодня, 14:47)
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Максим I
Молодцы! Ещё больше усугубляют свои срока. Так могли ещё рассчитывать на какую-нидь отмазку "условно", теперь шансы на это просто близки к нулю. Неужели даже адвокаты такие же тупые быдланы и не объяснили, на чью мельницу своей неявкой они льют воду? Так бы подпиской о невыезде могли отделаться, а так уже точно арест - в лучшем случае домашний.


Пля ты такой же дурак,как и этот общественный деятель,кто об этом п1здит.добровольный пля общественник со своим твиттером,ганд0н.Там и так все ясно,пришел пля ты в 13 часов или в 15,большинство внароде в основном быдла ждет ,с кайфом ждет ..и высшую меру.А,полиция в основном сам гандон,как сверху скажут,так и поступят,сверху конечно скажут по полной,резонанс большой,
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#6  junga  Сочи (Сегодня, 14:44)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Что за бред, вызвать их могли только по повестке, и если они не явились то принудительно и с последствиями. Все телефонные приглашения, через сми, являются добровольными и не могут повлечь арест. Или я ошибаюсь


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#5  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:44)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы! Ещё больше усугубляют свои срока. Так могли ещё рассчитывать на какую-нидь отмазку "условно", теперь шансы на это просто близки к нулю. Неужели даже адвокаты такие же тупые быдланы и не объяснили, на чью мельницу своей неявкой они льют воду? Так бы подпиской о невыезде могли отделаться, а так уже точно арест - в лучшем случае домашний.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#4  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 14:44)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: casabl
В клетку, к гопникам.

Они там как рыба в воде будут.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#3  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 14:42)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
шоу должно продолжаться!!!
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  Болела  г.Москва (Сегодня, 14:39)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Могут теперь закрыть...


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 14:39)
  • +10
  •  (20)

В клетку, к гопникам.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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