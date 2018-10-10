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Станислав Черчесов: тема Кокорина и Мамаева не касается моей команды

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Это вы не про футбол говорите. Мы собрались здесь, чтобы обсудить завтрашний матч. А эта неприятная тема моей команды не касается", — передает слова Черчесова Sport24
Теги: Сборная России Мамаев Кокорин Черчесов
Сегодня, 15:30
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#6  Antip7   (Сегодня, 17:01)
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online

Как я рад, что сборной не коснулся этот скандал, и Кокорина не успели привлечь к обновленной сборной.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#5  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 15:55)
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Что самое интересное, Черчесов не брал Чалова, так как в уме держал Кокорина, ситуация поменяется уже на следующем сборе, вот увидите)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#4  Sesk   (Сегодня, 15:50)
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Хотели и Черчесова вовлечь в истерию и всеобщее помешательство, но не вышло.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#3  нетрал   (Сегодня, 15:47)
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Болеет за:
«Зенит»
он про них, что то подозревал такое...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:42)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Барселона»
Прав, на все 100 %, завтра поболеем за сборную, наконец-то новости будут не о Кокорине и Мамаеве
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:37)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, Черчесов! Таким "красавцам" нет места в сборной.
Я думаю, что сам Черчесов мог бы пройтись от души... - но сдержался...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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