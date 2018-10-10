Алан Чочиев: я разговаривал с Сашей Кокориным. Ему сейчас очень тяжело

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев рассказал, что общался со своим другом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным после инцидентов в Москве."Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям. Я уже общался с Сашей. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил.Почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?" — сказал Чочиев.