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Алан Чочиев: я разговаривал с Сашей Кокориным. Ему сейчас очень тяжело

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев рассказал, что общался со своим другом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным после инцидентов в Москве.

"Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям. Я уже общался с Сашей. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил.

Почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?" — сказал Чочиев.

Чемпионат
Теги: Чочиев Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:55
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39
(10)
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#39  styh  Советский Союз (Сегодня, 16:57)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ах он бедный и несчастный....


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#38  xxd   (Сегодня, 16:54)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пусть ему Даша,которая адвокат, отсосет ему, полегче станет.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#37  нетрал   (Сегодня, 16:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: casabl
нетрал,
Другого в ближайшие 200 лет н предвидится. Нах.

коснись тебя лично ты бы по другому запел ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#36  dima0501   (Сегодня, 16:53)
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online

А чего они хорошего сделали,что больницу построили.Не заработанные деньги проматывали особо никому не помогали.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#35  Gnome  Алматы (Сегодня, 16:50)
  • -1
  •  (5)
online

дык, с бодунины всегда тяжело


--------------------
Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#34  valerafromsplus   (Сегодня, 16:46)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть голубей покормит погуляет. А то Честера оставили одного уже. worried
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
#33  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:45)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Взрослые мужики на сайте, а несёте чушь основанную на стадном медийном эффекте...
Ваш сын когда с бланшем придет или с тесаными костяшками спросите у него какой замес был. Так по чесноку... Если он будет датый он вам скажет да один на один, 109%... А вот когда придет мамка потерпевшего и скажут что ваш сын с дружком Колькой в четыре руки насовать ее чаду, кто из вас позовет сына и скажет при матери терпилы что ты сынок мразь, ублюдок,тварь проведешь его в отдел писать заяву на отсидку, таких 0%...
Это же твой родной сын, максимум ты скажешь женщине, сколько ей бабла надо на пилюльки и за тишину, а потом закроешь за ней дверь, ебнешь сыну леща и скажешь что он чудак, и больше вы его прикрывать не будете...
Так что же вы нелюди тут Линч устроили?!?! Взрослому мужику нос сломали, охереть трагедия, ну поедет он в свою бульбу на новом х6 в чем проблема, чё за истерики то???
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#32  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:45)
  • +1
  •  (1)
online

Звонок поступил от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.

– Привет.

– Да.

– Ну что?

– Да ничего, сижу ровно, – ответил футболист.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#31  Sergeevich   (Сегодня, 16:25)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Минутный всплеск дважды за утро)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#30  петручио   (Сегодня, 16:25)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Angelsh
Ничего ни он ни Мамаев не осознали. Если дело замнут, они пойдут далее по накатанной. Безнаказанность рождает анархию.


Никто дело не замнет-- если сверху намекнут,то посадят точно и показательно,мол если миллионер,то сиди тихо и не раздражай простой народ ,а если нет , оберут до нитки и дадут условный --- и все будут довольны --------- только вот дел подобных,тысяча и они были-есть и будут = хулиганство никто не отменял ..
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
#29  casabl   (Сегодня, 16:24)
  • -3
  •  (3)

нетрал,
Другого в ближайшие 200 лет н предвидится. Нах.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#28  петручио   (Сегодня, 16:19)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: нетрал
мы строим общество где все решается деньгами? тогда нах такое общество!

Дак тогда на куй такой Зенит...Справедливый ты наш..
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
#27  waldemar  воронеж (Сегодня, 16:19)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: идим1986ЦСКА
Медведь Русский,
Он убил кого-то? Или инвалидом сделал?? Что случилось то? Ну сломали.нос, что дальше?
Ребят я.не.знаю где вы.росли... но в молодости кого знаю я лично, и сами отхватывали от пьяных и раздавали по пьяни , ничего страшного все решалось мирно в дальнейшем. А тут просто сделали Козлов отпущения, стыдно должно быть...

Да дрались,но честно один на один ,за дело дрались ,за правду,но не так как эти СУКИ толпой на одного да на старых,они начали драку как отморозки мне хочется и всё ,у нас 10лет дружбы МЫ МОМАЙ И КОКОША А ВЫ ВСЕ БЫДЛО СЕЙЧАС РЕЗАТЬ УБИВАТЬ БУДЕМ просто так ,БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ У ЭТИХ ПОЛУДУРКОВ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#26  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:17)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Аланчик! С похмелья всем тяжело!
А извиняться должен тот, кто считает себя виноватым, а не какое-то третье лицо, тем паче, не считающегося даже помощник адвоката.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#25  Академия   (Сегодня, 16:17)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Рубин»
Это только то, что вылезло наружу, уверен там таких случаев множество. Предлагаю ему вложить все заработанные средства в машину времени и все исправить)))
А так после драки, можно чесать все, что угодно и жалеть, и прощение просить, и отвалить копеечку. Осталось еще, как настоящий уголовник в отказ пойти и всем кричать что это не я был
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#24  Angelsh   (Сегодня, 16:16)
  • +4
  •  (6)

Ничего ни он ни Мамаев не осознали. Если дело замнут, они пойдут далее по накатанной. Безнаказанность рождает анархию.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#23  ajax101  Москва (Сегодня, 16:15)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
В поражённом алкоголем мозгу Кокорина с трудом приживается мысль, что его слили, никто за него не впишется.
Он даже готов ИЗВИНИТЬСЯ... потерпевшие должны занимать очередь в коридоре!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#22  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:14)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кто бы мог ещё недавно подумать, что про «надежду» российского футбола будут прилетать такие новости!
«ГУВД: если до 18:00 Кокорин и Мамаев не явятся по адресу Новослободская 45 они будут объявлены в федеральный розыск.» ©
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#21  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:13)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
на и мудрейший,
А что не разок? Или ты думаешь когда был замес с водилой они были синие, а в кафе.уже трезвые? Считай одна история только с продолжением.
Что тут произошло??? Кого убили то ??? Что за кипишь то?
Сломали нос, а вони подняли как будто поножовщину устроили...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#20  нетрал   (Сегодня, 16:13)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: петручио

В какой реанимации?? Он уже готовится стать миллионером..

мы строим общество где все решается деньгами? тогда нах такое общество!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#19  casabl   (Сегодня, 16:11)
  • +3
  •  (7)

Почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?" — сказал Чочиев.

Отвечаю:
Это закон бизнеса : хорошая репутация зарабатывается многими трудами , а абасрать её можно за один раз.
Кто не в состоянии беречь и лелеять свою репутацию (имидж, нах) сваливай, твоё место займут другие.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#18  chubook   (Сегодня, 16:10)
  • +8
  •  (12)

Естественно все осознал, готов извиниться, именно поэтому не пришел в отделение и его собираются доставить туда принудительно) Но осознал, по моему мнению, только из за того,что все вылезло наружу. Что есть видео , что есть свидетели и общественный резонанс ОЧЕНЬ велик. А так бы ничего не осознал и дальше барагозил
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#17  петручио   (Сегодня, 16:09)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Санитар для Кутарбы
одителю.который в реанимации намного тяжелее.


В какой реанимации?? Он уже готовится стать миллионером..
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
#16  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:07)
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Медведь Русский,
Он убил кого-то? Или инвалидом сделал?? Что случилось то? Ну сломали.нос, что дальше?
Ребят я.не.знаю где вы.росли... но в молодости кого знаю я лично, и сами отхватывали от пьяных и раздавали по пьяни , ничего страшного все решалось мирно в дальнейшем. А тут просто сделали Козлов отпущения, стыдно должно быть...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#15  на и мудрейший  север (Сегодня, 16:04)
  • +6
  •  (8)

Цитата: идим1986ЦСКА
0 (2)


online
Болеет за:
ЦСКА

Потомучто у нас такое СМИ и такое общество... Оступись разок и тебя тут же смешают с говном. Зависть, злоба, словоблудие...

что ты несешь? разок? или ты хочешь спустить на тормозах? хохлы спустили где дети матерились в открытую убивали наказания не было и к чему привело? ...не позорься лучше!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  Avtokrat   (Сегодня, 16:04)
  • +7
  •  (9)

А какие хорошие поступки? Может все уголовники будут извиняться и их что отпускать? Простого смертного уже сразу бы закатали.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#13  Медведь Русский   (Сегодня, 16:03)
  • +5
  •  (7)

Цитата: идим1986ЦСКА
То что Кокорин был примером для пацанов 5-6 лет до вчера это не считается, напился, натворил херни и тут же изгой и ублюдок... Однобокость это одна из черт нашего общества

а как вообще должен называться человек, который вмсте с длругими людьми, просто так берет и избивает другого человека. в том числе стулом по голове. и не одного, всего лишь за утро. должно быть другое название?
хочешь драться, иди на ринг, там тебе с удовольствием ответят. есть другой вариант, объединись с парнями из оф коллективов, там тоже всегда найдутся аппоненты готовые помохать кулаками и ответить. и претензий никаких не будет
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#12  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:03)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
И не вопрос, этих дебилов простить, в тюрьмах амнистию сделать, а потом какой-нибудь нелюдь посадит твоего родственника на перо, попомнишь свои оправдания зарвавшимся подонкам.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#11  junga  Сочи (Сегодня, 16:03)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
затмевает все его хорошие поступки в жизни?


Сейчас нужен всего один хороший поступок, выйти и извиниться искренне, пускай даже с соплями, но не наиграно и для отмазки, лично, без прикрытия адвокатишек, перед всеми потерпевшими, и главное теми, кому они плюнули в душу своими "плохими" поступками. У нас сердоболие и сочуствие национальная черта, простили бы дураков!


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#10  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не знание закона не освобождает от ответственности . Если бы все в жизни было так просто. Извинился, дал денег, вернул время назад , дал стулом по башке, oй это уже не то. Пусть ответят за свои поступки они уже взрослые. А то что уже в штаны наделали.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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