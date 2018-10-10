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ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Тюменью"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России с "Тюменью".

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бекао, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Олейников, Матвийчук.

Запасные: Кырнац, Анисимов, Маклаков.
Теги: ЦСКА Тюмень
Сегодня, 16:05
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13
(1)
#13  alex1971  Курганская область (Сегодня, 16:57)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сплошные жеребята..
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
#12  TaZ  Воронеж (Сегодня, 16:54)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Налицо отношение Гинера к кубку России, тут нет денег.
Нет ты не прав. Нужно было насрать на сборную России, Хорватии и остальные куда ребята уехали и никого не отпускать. Сказали бы у нас Кубок России и играли бы в кубке вот и все.
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
#11  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:51)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Ну и весной увидим, что нам светит.

Все станет ясно уже в декабре
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#10  Rasmuz   (Сегодня, 16:49)
  • -2
  •  (2)
online

Налицо отношение Гинера к кубку России, тут нет денег.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:49)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
А где нужны вам матчи в этом сезоне интересно? В европе ничего не светит как обычно, в РПЛ тоже бамбук? Теперь и кубок в топку

Тренерскому штабу виднее, что важно, а что нет. Ну и весной увидим, что нам светит. Ты нам 5-е место пророчил в прошлом сезоне, а в итоге что? Следи за спартаком, у вас проблем не меньше.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  KAZAK  МОСКВА (Сегодня, 16:48)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
В европе ничего не светит как обычно, в РПЛ тоже бамбук?

Это что - про Спартак - точно мясные перспективы..


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
#7  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:42)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Пускай куражится нам не нужны лишние матчи в какой то там говночашке!

А где нужны вам матчи в этом сезоне интересно? В европе ничего не светит как обычно, в РПЛ тоже бамбук? Теперь и кубок в топку
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Тюмень сегодня походу покуражится на славу

"Пускай куражится smile нам не нужны лишние матчи в какой то там говночашке!"(подумала бы каждая вторая свинка)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  Гастэряну   (Сегодня, 16:30)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Marlboro131994
По сути у ЦСКА с таких календарём нет выбора, как ставить молодёжку на кубок...

игра с Реалом была важнее, поэтому игру и переносили. оценим нашу молодежь.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:21)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Тюмень сегодня походу покуражится на славу
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:20)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Из основы только двое, ну разве что Ефремов, в старте выходящий не часто. Остальные либо игроки глубокого запаса либо вааще дублёры.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 16:11)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
По сути у ЦСКА с таких календарём нет выбора, как ставить молодёжку на кубок...
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#1  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:09)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Средний возраст - 22 года. Пацаны с дедушкой Набабкиным.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
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