Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если до 18.00 не явятся для дачи показаний в ГСУ ГУ МВД Москвы. К 13.00 самостоятельно игроки на него не явились.

Ранее московская полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) по факту конфликтов с участием футболистов. Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе "Кофемания" в центре Москвы: в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(3)
#12  xxd   (Сегодня, 16:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
СМИ: Кокорин и Мамаев задержаны, в ближайшее время будет проведен их допрос


кто-то пиздИт!!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#11  нетрал   (Сегодня, 16:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
в головах после будуна мысли роятся ...
куда ? бл
за границу?
в украину


да там не выдадут!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#10  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:42)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
дадут условку, и штраф лямов по 3-4 выплатят и норм.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#9  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ninja
Таким образом, обоим футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

Пистец не в этом. Никто их к реальным срокам, конечно, не осудит. Это не Вася Иванов из соседнего колхоза, который в клубе по пьяни драку устроил. Того бы по максимуму закрыли. Это другие персонажи. Если и дойдёт до суда, то получат условно. Но сам факт переквалификации на "бакланку" даёт следакам формальное право уже сейчас ходатайствовать об избрании меры пресечения - заключение под стражу. На время предварительного расследования. Так что, им уж лучше сейчас с низкого старта бежать на допрос, что бы никого не злить.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Таким образом, обоим футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

либо - либо


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  бульбаш  белгород (Сегодня, 16:34)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уже смешно, должны явится 13-00 нет их ,потом 15-00 нету,теперь 18-00 ,как с детишками малолетними носятся ,такое ощущение что им опять всё сойдёт с рук ,если это будет так то грош цена нашим ОРГАНОВ.
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#6  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 16:33)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже на хулиганство переквалифицировали.

Цитата: Bairys
готовятся с адвокатами походу к допросу, никто их в розыск не объявит, что за тупизм. Они что убили кого-то...


Может они в это время ещё кого-то толпой забивают или из страны сваливают? У них не единичный факт, а 2 уголовных дела с реальными сроками, похоже уже, за 1 час образовалось. Водителя не добили. Будь похлипше кто, может и убили бы.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#5  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
готовятся с адвокатами походу к допросу, никто их в розыск не объявит, что за тупизм. Они что убили кого-то...
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 16:25)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Макс. Р.,
Писец котятам

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву переквалифицировали уголовное дело со статьи «Побои» на «Хулиганство». Таким образом, обоим футболистам грозит до семи лет лишения свободы.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 16:20)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
Да ладно. Не верю, что не найти. Медийные люди. Многочисленные связи, знакомые. Неужели никто не подскажет, что прятаться глупо. Только накрутят и раздраконят силовиков.

Макс ,я смотрю с недавних пор ты стал ярым болелой Зенита ?


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#2  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:19)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да ладно. Не верю, что не найти. Я понимаю, что с мозгами там беда. Но медийные люди. Многочисленные связи, знакомые. Неужели никто не подскажет, что прятаться глупо. Только накрутят и раздраконят силовиков.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#1  american boy   (Сегодня, 16:17)
  • 0
  •  (6)

Мож они уже со страны свалили? Вчера надо было их брать, че тянули
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.