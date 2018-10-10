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Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет

Нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву переквалифицировали уголовное дело со статьи "Побои" на "Хулиганство"

Теперь обоим игрокам грозит до семи лет лишения свободы.

"В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение — о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева — уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 уголовного кодекса, а именно хулиганства", — цитирует начальника управления отдела связей МВД по городу Москве Юрия Титова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:33
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26
(4)
#26  Borg  Burg (Сегодня, 16:58)
  • -1
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online

Цитата: Гастэряну
за кражу леса


Там не только кража, еще мошенничество с каким- то брендом , не помню каким.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#25  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:58)
  • 0
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online

Bali4,
а причем здесь смолов,???
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#24  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:57)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да, видать их адвокат вместе с ними бухал... Если не отвезти этих идиотов по первому требованию мусоров
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#23  Bali4   (Сегодня, 16:54)
  • -1
  •  (1)
online

Одно жалко. С ними смолов не было((((
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#22  Antip7   (Сегодня, 16:51)
  • 0
  •  (2)
online

Конечно суд будет решать. Семь лет наверняка никто не даст.. скорее всего 2 года условно, дисквалификация.. года на три.. от проф. спортивной деятельности, админ. штрафы, моральный ущерб потерпевшим, и разрыв контрактов со спонсорами. Наверняка только потому, что нарвались не на тех людей, и вызвали общественный резонанс.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#21  нетрал   (Сегодня, 16:50)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
1  Босх  Россия

ты не умный...это же конкретная гопота! толпой метелить мужика с особым кайфом!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#20  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:50)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Медведь Русский
а что побои более "легкая" статья чем хулиганство?

Одно дело подраться там, с кем то что то не поделить (бытовуха), а другое идти и из хулиганских побуждений бить всем морду, кто попадется, ломать, крушить и т.д. - это уже отягчающее обстоятельство. Еще хуже хулиганство на фоне рассовой, религиозной или иной нетерпимости. Тут еще больше впаять могут, а я так понимаю это и было. Собрались "бритики" и искали мясо по цвету кожи, дальше все видно из видео, чего тут рассказывать....
В общем побои и там и там присутствуют. Смотрят 1. Какой вред нанесен пострадавшему (отсуда и варируется наказание - за легкий вред понятно что будет ниже чем за тяжкий к примеру) 2. В результате чего это все произошло. Кто спровоцировал драку, на какой почве она возникла, какие использовались приспособления в этой драке (стул или арматура к примеру тоже есть разница). 3. Кто организатор (зачинщик), а кто "я тут в уголке постою на шухере, пару раз из под тишка ударю для солидности". Вот по совокупности всего этого и решат.....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#19  ластелинОвец  Мордор (Сегодня, 16:49)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
за кражу леса


не было никакой кражи леса. Независимый европейский суд уже давно оправдал Леху. В России нет независимого суда, поэтому о чем вообще говорить. Очевидно же, что дело сфабриковано.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
#18  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 16:48)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
а что побои более "легкая" статья чем хулиганство?

Побои, это когда даже лёгких повреждений не нанесено. Бил ты в одиночку и без применения различных предметов. Хулиганство, когда с причинением повреждений различной тяжести, толпой, по причине расовой ненависти, да ещё и стулом - орудием преступления. Вот это им всё и прицепят. Кокорин больше получит. Он орудие преступление применял.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#17  Гастэряну   (Сегодня, 16:47)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: ластелинОвец
это ты по приговорам навальному судишь? в пиндосии он бы надолго присел.



За что он бы сел?

за кражу леса
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#16  xxd   (Сегодня, 16:47)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Забавно,а про первый эпизод с водителем,который в реанимации не слово. По нему нет статьи?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#15  limore  Гатчина (Сегодня, 16:47)
  • +1
  •  (3)
online

Как будто суд будет решать.
Всё решается выше по таким резонансным делам.

Народу нужна небольшая сатисфакция за пенсионный возраст, за ухудшение экономики.
Ну хоть на двух дурачках футболистов часть негатива можно направить.
Удачно попались.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#14  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:47)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
интересно на каком основании именно им двоим и в одно делопроизводство?
В первом случае, водитель бьет мамаева, мамаев, амбал, и кирил кокорин бьют водителя
Во втором случае, А. Кокорин бьет вскользь стулом, а мамаев сидит спокойно
Где другие участники?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#13  garry topor  город-герой Москва (Сегодня, 16:46)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А почему не упомянули про брата Кокоши и остальных членов их ОПГ? Они чё, не при чем?
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
#12  ластелинОвец  Мордор (Сегодня, 16:46)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Академия
посмотрим

Есть надежда только на общественный резонанс.Может он и сработает. Но решение в любом случае будут принимать в кремле, как и в деле Навального.

Цитата: Гастэряну
это ты по приговорам навальному судишь? в пиндосии он бы надолго присел.



За что он бы сел?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
#11  Босх  Россия (Сегодня, 16:45)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Да канешна...
Кокорин с мамаевым- фамилиями не вышли.
Вон Мирзаев убил пацаненка,и ниче так.."по неосторожности"..
нормально..че.
А тут КОКОРИН! СТОЯТЬ!
ЩАС схаваем и закоюем!
Нам мало,что мы галкина младщего затравили до смерти...Щас и этих затравим!
Мирзаеву -можно че...
Атут КОКОРИН!

Народ, вы смовсем поохерели? нет?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#10  Ninja   (Сегодня, 16:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Савелий,
Это уже вряд ли. Похоже их образцово-показательно посадят. Если они в России ещё конечно...
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#9  Гастэряну   (Сегодня, 16:44)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: ластелинОвец
Это не США.. У нас суд является бутафорией.

это ты по приговорам навальному судишь? в пиндосии он бы надолго присел.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#8  Fint  Москва (Сегодня, 16:44)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Таких хулиганств на трибунах практически каждого матча набирается лет на 150 в каждом туре.
Почему же там не применяют статью?
Видимо с нищими фанатами связываться себе дороже, копейки с них собирать, другое дело обеспеченных Кокорина с Мамаевым раздеть на несколько миллионов долларов. Это выгодно всем сторонам, кроме игроков этих, что следователям, за изменение статьи, что судье, что адвокатам,- все свой процент постараются заиметь или же медийной личностью стать, что также потом конвертируется в бабло. В стране чудес живём... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#7  Академия   (Сегодня, 16:44)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
ластелинОвец,

ну вот и посмотрим, что у нас и как
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#6  Савелий  Россия (Сегодня, 16:43)
  • +1
  •  (3)
online

Я офуею, если им все сойдет с рук.... Прикиньте, какой пример будет для молодых пацанов... Бей, пей, наглей - ВСЁ можно!((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#5  бульбаш  белгород (Сегодня, 16:41)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Проблема в том, что в путинской помойке люди с деньгами и связями могут откупится. У нас не работает закон. Это не США.. У нас суд является бутафорией.

ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ПУТИН И ПОМОЙКА?
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Медведь Русский,
Побои легче бакланки. А вот нанесение ущерба здоровью средней тяжести и более - тогда ещё хуже. И если оба дела в одно объединят ещё хуже

ластелинОвец,
Иди нахер отсель, сказочник пендосовский
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  ластелинОвец  Мордор (Сегодня, 16:37)
  • +4
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Проблема в том, что в путинской помойке люди с деньгами и связями могут откупится. У нас не работает закон. Это не США.. У нас суд является бутафорией.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
#2  Медведь Русский   (Сегодня, 16:36)
  • +2
  •  (4)

а что побои более "легкая" статья чем хулиганство?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 16:35)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цена отмазки выросла на несколько порядков
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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