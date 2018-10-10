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Кокорин и Мамаев могут лишиться свободы перемещения

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, возможно, будут задержаны после допроса в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУВД Москвы. Полузащитник уже прибыл в здание ГСУ, форвард должен сделать это до 18.00. П

Против обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 213 "Хулиганство", сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГСУ Юрий Титов.

Статья 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Основания задержания подозреваемого") гласит:

1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что один из пострадавших, Виталий Соловчук подтвердил: он опознал в нападавших известных футболистов.

– У меня черепно – мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью. По фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева, – сказал Соловчук во вторник в интервью "МК".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:02
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#8  viktortsapkov   (Сегодня, 20:18)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#7  александр матасов   (Сегодня, 20:16)
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Не одни они там были,ещё народ мелькал,с ними то как.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 19:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VIOLATOR
Я не знаю, что таких отморозков может исправить, но это точно не штраф. Тюрьма не исправит - они оттуда настоящими зверями выйдут.


А сейчас то они кто?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58)
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На Мамаева плевать, но если не будет установлено, что именно после ударов Кокорина сломан нос и пошла кровь из ушей, то что...? Не, с Кокориным все ясно, клуб, болельщиков(!!!), тренера, Газпром он подвел. Причем еще не ясна мера произошедшего. Вполне вероятно, что это может быть не только конец Кокорина, ну и пипец на какое-то время всему Зениту. Но...
Конечно, очень неприятно представить себя в такой ситуации, но, если бы меня поколотил, допустим, Джикия... Ну, не стал бы я раздувать. Как и болелы Спартака в большинстве своем, получи они от Аршавина, скажем. Тут даже без денег все могло бы обойтись. Извинения, автографы, обнималки. А тут узнал, понимаешь ли, сделал замечание и заявил. Как-то так тоже пороками, осуждаемыми УК, тянет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странно, что этих ублюдков сразу не закрыли...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#3  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:21)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
То есть по полю перемещаться не смогут?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VIOLATOR
В идеале, подсобниками на стройку лет на 5.

Они там всех подкупят и будут 5 лет в потолок плевать...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 18:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Я не знаю, что таких отморозков может исправить, но это точно не штраф. Тюрьма не исправит - они оттуда настоящими зверями выйдут.
В идеале, подсобниками на стройку лет на 5. Может там этого времени им хватит, чтобы опуститься на землю.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
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