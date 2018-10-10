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Александр Зотов: привык к разным ситуациям с Кокориным и Мамаевым, но опуститься до такого

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Любой профессиональный футболист может обратиться в профсоюз и получить юридические и иные консультации. Но это не значит, что мы поддерживаем людей, которые так себя ведут. Мы не одобряем ни расизма, ни драк, ни пьяных выходок. Реакция профосюза на происходящее? Я общался со многими ребятами, у них эта ситуация вызывает как минимум сожаление. Любой нормальный человек на подобное отреагирует крайне отрицательно. Лично для меня это шок. Я привык к разным ситуациям с Кокориным и Мамаевым, но чтоб опуститься до такого… Это очень грустно.

Футболисты могут обратиться в профсоюз, наши юристы могут их проконсультировать — это равно тому, когда государство предоставляет бесплатного адвоката. Но одно дело — давать юридические советы, а другое — поддерживать или одобрять. Надо понимать, что ни Кокорин, ни Мамаев никогда не являлись членами ОПСФ и жизнью профсоюза особо не интересовались", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
Теги: Зотов Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:09
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