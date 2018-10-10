"Анжи": исключено, что мы подпишем контракты с Кокориным и Мамаевым

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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20:03
Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми (13)
Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми (13)
18:05
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Андрей Червиченко: кавказские команды не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать (6)
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16:33
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Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (44)
16:15
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (14)
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (14)
14:49
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Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (8)
14:18
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Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (8)
13:48
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"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
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Борис Игнатьев: нужно на год отстранить Кокорина и Мамаева от того, за счет чего они живут и шикуют (6)
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12:48
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Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (12)
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"Анжи": исключено, что мы подпишем контракты с Кокориным и Мамаевым
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов дал комментарий о ситуации вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
– Из того, что прочитал в интернете – это просто дикость! Больше и не скажешь.
– Если клубы расторгнут с ними контракты, можете представить, что "Анжи" пригласит их к себе?
– То, что через какое-то время "Анжи" подпишет с этими футболистами контракты – исключено.
"Спорт-Экспресс"
– Из того, что прочитал в интернете – это просто дикость! Больше и не скажешь.
– Если клубы расторгнут с ними контракты, можете представить, что "Анжи" пригласит их к себе?
– То, что через какое-то время "Анжи" подпишет с этими футболистами контракты – исключено.
"Спорт-Экспресс"
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