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"Анжи": исключено, что мы подпишем контракты с Кокориным и Мамаевым

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов дал комментарий о ситуации вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Из того, что прочитал в интернете – это просто дикость! Больше и не скажешь.

– Если клубы расторгнут с ними контракты, можете представить, что "Анжи" пригласит их к себе?

– То, что через какое-то время "Анжи" подпишет с этими футболистами контракты – исключено.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев Анжи
Сегодня, 18:44
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12
(1)
#12  viktortsapkov   (Сегодня, 20:13)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#11  13iv74  земля (Сегодня, 19:43)
  • -1
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В Эгресси!!!! К уткину!!!!
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#10  Hazar1950   (Сегодня, 19:30)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
когда будет новость: Анжи исключено

Когда будет новость: у "Зенита" нет денег.
Регистрация: 1.05.2011 [жалоба]
#9  Босх  Россия (Сегодня, 19:20)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Кокорина в "Ростов" надо.
МЫ перевоспитаем его.

А мамаева пусть Урал забирает.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
когда будет новость: Анжи исключено


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  Borg  Burg (Сегодня, 18:55)
  • +3
  •  (7)
online

Мы нищие, но гордые)))
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#6  xxd   (Сегодня, 18:53)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Их уже Иванов из Урала решил подписать, лет через 7 наверно.)).
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:52)
  • -1
  •  (3)

Зачем так унижать заслуженного человека такими бестактными вопросами?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  ластелинОвец  Мордор (Сегодня, 18:50)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да они столько бабла заработали, что могут до конца жизни не работать


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49)
  • -1
  •  (7)

А если на принудительные работы в Анжи отправить? Удержат в вышке - амнистировать, вылетает Анжи - на зону.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
нашли у кого спросить)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 18:46)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
у вас денег на дорогу нет. А уж тем более двух алкашей содержать laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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