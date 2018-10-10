Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Игорь Шалимов: история с Кокориным и Мамаевым - это просто шок

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на скандал с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

– Будь я на месте пострадавшего водителя, я сделал бы все, чтобы они получили максимально жесткое наказание, – говорит Шалимов. – Если поставить себя на место Кокорина и Мамаева, то мне их жаль.

– Вы ожидали такого от футболистов?

– Думаю, нет игрока, от которого бы это можно было ожидать.

– Сильно удивлены?

– Не думаю, что можно говорить об удивлении. Это нечто большее. Это шок.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шалимов Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  viktortsapkov   (Сегодня, 19:44)
  • -1
  •  (1)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#2  ластелинОвец  Мордор (Сегодня, 19:18)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
А почему шок? Они что, великие интеллектуалы? Это просто дауны, которые в своей жизни умеют только бегать за мячиком.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:17)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Писатель подметных писем Игорёк Шалимов тоже отметился в качестве гончей собаки.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.