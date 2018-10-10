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Александр Кокорин явился в ГУ МВД для допроса

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин явился в ГУ МВД для допроса.

"Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:40
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#24  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:32)
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online
Болеет за:
ЦСКА
bobovzenit,
Не так понял тебя, сорри! Я подумал (так фраза неоднозначно построена была тобой), что имеется ввиду неправомочность открытия уголовного дела как такового.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#23  liasport433   (Сегодня, 20:31)
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online

пля я вот не понимаю, с такими деньгами , ну отдыхай ты на даче , отсрося, пригласи друзей построй ринг устрой спаринг, да все что угодно, нет , не понимаю балбесов, хорошо ну даже если кто то нагрубил , зачем, зачем трогать людей? это говорит о том что ума нету, словами не обидеть ... ибо ума нет, а силы, это пока не нарвешься рано или поздно на силу выше... и тогда жизнь прекрасной покажется
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#22  bobovzenit  Калининград (Сегодня, 20:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
Цитата: bobovzenit
Ну тем более есть все основания оспаривать возбуждение уголовного дела...

Ну чушь-то зачем откровенную такую пороть? Уголовное дело открывается на основании заявлений потерпевшего (-их), и не закрывается на основании заявлений недоадвокатов, ссущих браться за сложное дело! Уважающий себя адвокат подаёт жалобу в прокуратуру на несоблюдение УПК РФ, а не отказывается от дела и не занимается словоблудием на спортивных сайтах. Дело на контроле не только начальника ГУВД г. Москвы, но и на прокурорском контроле. Есть нарушения - борись с ними, а не прячь по-страусиному голову в песок.

Так я и об этом. Извини, в УК РФ сложно сам разбираюсь, но по сути хотел тоже сказать, что если есть нарушения, надо бороться как адвокату, а не отказываться защищать своих клиентов.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#21  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:22)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: bobovzenit
Ну тем более есть все основания оспаривать возбуждение уголовного дела...

Ну чушь-то зачем откровенную такую пороть? Уголовное дело открывается на основании заявлений потерпевшего (-их), и не закрывается на основании заявлений недоадвокатов, ссущих браться за сложное дело! Уважающий себя адвокат подаёт жалобу в прокуратуру на несоблюдение УПК РФ, а не отказывается от дела и не занимается словоблудием на спортивных сайтах. Дело на контроле не только начальника ГУВД г. Москвы, но и на прокурорском контроле. Есть нарушения - борись с ними, а не прячь по-страусиному голову в песок.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#20  Ditrih   (Сегодня, 20:19)
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online
Болеет за:
«Зенит»
закрыть эту гопоту года на два. посмотрим, как он тогда палец сосать будет))) и чей палец)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#19  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 20:08)
  • -2
  •  (2)
online

О, непутёвый нашелся


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#18  realist12   (Сегодня, 20:05)
  • -3
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Максим I

Возникает вопрос: подозреваемых фигурантов в деле по одним данным 4, по другим 5. Где "приглашение" остальных участников? Или сейчас на двоих всех собак повесят, а остальные не при делах?
Я не оправдываю пьяных хулиганов, но что-то правосудие слишком избирательное у нас...

Двое на данный момент установлены. Двоих и закроют, остальные подтянуться по ходу дела. А на счет избирательности, то в "демократических" странах фигурант при таких раскладах уже бысрок отбывал и только при нашем избирательном правосудии будет идти следствие минимум два месяца, и потом еще судебное заседание. Вот такое оно у нас негуманное и избирательное.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#17  diego milito 22   (Сегодня, 20:04)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заткнитесь и перестаньте глумиться! Умные фраерки и фраерочки, вам говорю.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#16  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
развели хайп журналюги

А по-русски можно говорить?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#15  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 20:00)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Саша, просись в дурдом на лечение, с твоими деньгами тебя в самый лучший определят, будешь там как на курорте
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#14  bobovzenit  Калининград (Сегодня, 19:59)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
«На сегодняшнем этапе я приняла решение отказаться от защиты интересов Александра Кокорина. Я считаю, что общественное давление на следствие предрешило обвинительный исход. Вы понимаете, что никто не опросил стороны. Насколько мне известно, за эти два дня им не направлялись повестки, не было никаких звонков. Дело уголовное возбудили, а стороны не опросили. Никакой дополнительной проверки не было – это как вообще?
Получается, что уголовное дело возбуждено на основании публикаций в СМИ. Иногда это работает по закону, но нужна дополнительная проверка. А это минимум означает проверку сторон. У нас же стороны не убегали, никуда не скрывались. Как это дело возбудили? На основании предположений. Никто же не знает, что ребята будут объяснять. Стульями же просто так не кидаются», — сказала Стукалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

Ну тем более есть все основания оспаривать возбуждение уголовного дела...
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#13  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:55)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Адвокат Татьяна Стукалова объяснила, почему приняла решение отказаться защищать интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«На сегодняшнем этапе я приняла решение отказаться от защиты интересов Александра Кокорина. Я считаю, что общественное давление на следствие предрешило обвинительный исход. Вы понимаете, что никто не опросил стороны. Насколько мне известно, за эти два дня им не направлялись повестки, не было никаких звонков. Дело уголовное возбудили, а стороны не опросили. Никакой дополнительной проверки не было – это как вообще?
Получается, что уголовное дело возбуждено на основании публикаций в СМИ. Иногда это работает по закону, но нужна дополнительная проверка. А это минимум означает проверку сторон. У нас же стороны не убегали, никуда не скрывались. Как это дело возбудили? На основании предположений. Никто же не знает, что ребята будут объяснять. Стульями же просто так не кидаются», — сказала Стукалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.
____________________
Возникает вопрос: подозреваемых фигурантов в деле по одним данным 4, по другим 5. Где "приглашение" остальных участников? Или сейчас на двоих всех собак повесят, а остальные не при делах?
Я не оправдываю пьяных хулиганов, но что-то правосудие слишком избирательное у нас...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#12  realist12   (Сегодня, 19:55)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: идим1986ЦСКА
Паша наверное слил что спрашивали, чтобы ответы совпадали:))

А кули толку то, там все подвиги на видео есть. В такой ситуации словами делу не поможешь. Отказываться от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ надо.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#11  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 19:50)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Саша, проси чтобы направили на излечение от алкоголизма. Может так отвертишься
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#10  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»


ну Санек же в и в Зените не сразу выходит, и тут в добавочное вышел
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#9  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 19:47)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Паша наверное слил что спрашивали, чтобы ответы совпадали:))
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#8  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:47)
  • -1
  •  (1)

Цитата: ajax101
Нет... это только начало! Кокорин сделал первый шаг на пути к исправлению.

Де не. Очкануть так умудрили с отключенными телефонами и не выходом на связь. Ну а задержанию на 48 часов тоже может быть дана правовая оценка и в итоге баш на баш: отсидели в КПЗ, протеста не подают.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#7  сынок  CCCP (Сегодня, 19:45)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну вот ..пришел...развели хайп журналюги
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 19:44)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Ну, вот и все. Журналисты - дебилы.


Нет... это только начало! Кокорин сделал первый шаг на пути к исправлению.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  viktortsapkov   (Сегодня, 19:43)
  • -7
  •  (7)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  NeD  Российская Империя (Сегодня, 19:43)
  • +6
  •  (8)

Цитата: Visio
Со стулом?

Со стулом, поди, у него теперь проблемы...


--------------------
Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
#3  realist12   (Сегодня, 19:42)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
Как пить дать, откажется давать показания.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41)
  • -5
  •  (11)

Ну, вот и все. Журналисты - дебилы.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Со стулом?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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