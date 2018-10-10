МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:42
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
20:47
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
20:35
Горан Алексич: независимо от того, играет ЦСКА вторым составом или нет, там много техничных игроков (2)
Горан Алексич: независимо от того, играет ЦСКА вторым составом или нет, там много техничных игроков (2)
20:03
Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми (18)
Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми (18)
18:05
Андрей Червиченко: кавказские команды не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать (7)
Андрей Червиченко: кавказские команды не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать (7)
16:50
Павел Мамаев явился в полицию (31)
Павел Мамаев явился в полицию (31)
16:33
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (44)
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (44)
16:15
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (13)
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (13)
14:49
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (7)
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (7)
14:18
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (8)
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (8)
13:48
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
13:28
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (82)
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (82)
13:25
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (58)
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (58)
МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на данный момент не выбрана мера пресечения.
"С ними обоими сейчас работают следователи. Как только будет выбрана мера пресечения, мы сразу вам сообщим", - цитирует Волк "Спорт-Экспресс".
"С ними обоими сейчас работают следователи. Как только будет выбрана мера пресечения, мы сразу вам сообщим", - цитирует Волк "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.