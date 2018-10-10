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МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на данный момент не выбрана мера пресечения.

"С ними обоими сейчас работают следователи. Как только будет выбрана мера пресечения, мы сразу вам сообщим", - цитирует Волк "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:04
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#9  Ninja   (Сегодня, 21:44)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Баклан молодой,
Подельников в ИВС не сажают в одну камеру
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#8  Ninja   (Сегодня, 21:42)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
dvdw,
На Петровке 38 свой изолятор, там же
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:15)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dvdw
Дык уже писали шо мамая оправили в изолятор?Уже другая новость

Это не мера пресечения. Это задержание, а не арест. Меру пресечения изберут одновременно - с предъявлением Постановления о привлечении в качестве обвиняемого, которое им предъявят в течение 48 часов.

читайте УПК, пригодится))


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  LLIHyp  СПб (Сегодня, 21:13)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
На бутылку посадят
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 21:13)
  • +2
  •  (4)

На их не счастье они напали на не тех людей! Были бы простые граждане все было бы шито крыто! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 21:12)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Тоже на 48 закрыли. Закономерный итог безнаказанности и беспредела. Это я так - оптимистично. Хотелось бы верить, что так будет для всех.
И всегда. А не только для этих двух дегенератов.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#3  dvdw   (Сегодня, 21:11)
  • -1
  •  (1)

Дык уже писали шо мамая оправили в изолятор?Уже другая новость.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#2  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 21:11)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Не Волк, а Санитар Леса..." (c)


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 21:08)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Стульями с ними работают и группой лиц?)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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