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Александр Кокорин отправился в изолятор на 48 часов

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин задержан на 48 часов.

Скорее всего, его поместят в изолятор на Петровке, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что хавбек "Краснодара" Павел Мамаев также был задержан на 48 часов. Футболисты будут находиться в разных изоляторах.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:11
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#53  NeD  Российская Империя (Сегодня, 23:00)
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Цитата: сынок
Почему арестовали только футболистов, а остальные фигуранты дела пока на свободе?

Потому что этих двоих идентифицировали по видео сразу в силу их узнаваемости.
Сейчас эта парочка досдаст остальных и доберутся до тех.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
#52  бульбаш  белгород (Сегодня, 22:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: waldemar
избил ГУБАМИ ПЯТЕРЫХ МЕНТОВ!

Я В ТЕБЕ НЕ СОМНЕВАЛСЯ ГОМИК

ТЫ ЧТО НИБУДЬ ДРУГОЕ ЗАЕШЬ (ОДНО ГОМИК ,ЖОПА ИТД)
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#51  Marlboro  Москва (Сегодня, 22:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну ладно мы тут уями поливаем друг друга авном, это понятно, ну ненавидим мы друг друга и это будет всегда и это нормально, межклубные разборки и грязь на сайте,это нормально, хотя я уверен,что все мы нормальные ребята ну вот просто по разные стороны баррикад но,вот то,что творят эти мажоры дырявые, это конечно совсем другая история,как и те мажоры которые давят людей на тротуарах и которым ничего не бывает,это и рангом повыше как скажем Сердюков и Васильева, да и долго можно вспоминать разных публичных рептилоидов, но ***, как же мерзко на душе после этого грязного и очень трусливого поступка этих двух отмороженных идиотов, что с ними делать? ...посадить? ...ну как вариант, а толку,думаете у них мозгов станет больше? Вот лишить их средств к существованию и выгнать из футбола,а потом не принимать их на работу,любую, вот это вариант. Но этого не будет,никогда,потому что их отмажут и ничего нового мы не увидим.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#50  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
А что с остальными участниками потасовок? Там еще минимум 3 ушлепка....они где?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#49  Blessing  Спб (Сегодня, 22:42)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Пока он ушёл, но обещал вернуться. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#48  Черный Лис   (Сегодня, 22:39)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
избил ГУБАМИ ПЯТЕРЫХ МЕНТОВ!

Я В ТЕБЕ НЕ СОМНЕВАЛСЯ ГОМИК
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#47  waldemar  воронеж (Сегодня, 22:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: бульбаш
МОЛОДЕЦ, КАКОША КАК ТАМ

ИЗБИЛ ПЯТЕРЫХ МЕНТОВ! ВСЯ МЕНТУРА В КРОВИ! ЖДИТЕ ВИДЕО!

избил ГУБАМИ ПЯТЕРЫХ МЕНТОВ!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#46  сынок  CCCP (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Почему арестовали только футболистов, а остальные фигуранты дела пока на свободе? Судя по видео, в драках принимали участие около 5-6 человек.
Данную меру пресечения в рамках уголовного дела избирает следователь. Это только его решение. Через 48 часов игроков повезут в суд, где уже судья будет решать закрыть их на 3 месяца или отпустить под домашний арест. При выборе меры пресечения тем же следователем учитываются многие факторы — именно он решает, кто из участников конфликта виноват больше, какие показания они давали, признали они свою вину или нет, предпринимали ли какие-то меры про возмещению ущерба. После допросов, следователь решил задержать именно Кокорина и Мамаева. Почему на свободе остались другие участники — это тайна следствия. Мы об этом скорее всего не узнаем. Может, они дали соответствующие показания, после которых у следователя не было оснований их задерживать. Так что все вопросы по поводу задержания только только к следователю. Он самостоятельно принимает решения. Повлиять на него никто не может. А вот в дальнейшем судьбу спортсменов решит суд.
- Теоретически остальные могли свалить вину на Мамаева и Кокорина?
- Все возможно. Но есть видео, которое не обманешь.

как сказал глушаков
это Цирк...вот вся статья
https://www.mk.ru/social/2018/10/10/opravdatelnogo-prigovora-kokorinu-i-mamaevu-zhdat-ne-stoit.html
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#45  Черный Лис   (Сегодня, 22:31)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
МОЛОДЕЦ, КАКОША КАК ТАМ

ИЗБИЛ ПЯТЕРЫХ МЕНТОВ! ВСЯ МЕНТУРА В КРОВИ! ЖДИТЕ ВИДЕО!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#44  бульбаш  белгород (Сегодня, 22:29)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: бульбаш
ты ДУРАК ЧТО ЛИ ПОЛНЫЙ ,ИЛИ ТЫ КАКОША ИЛИ МАМАЙ С ДОПРОСА ЗДЕСЬ СТРОЧИШЬ?

ДА Я МАМАЙ И ПИШУ БАЛЬШИМИ БУКВАМИ А ТО ВДРУГ КТО НЕ УВИДЕТ!!!

МОЛОДЕЦ, КАКОША КАК ТАМ НЕ СРЁТСЯ?
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#43  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 22:28)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
Да

smile конский интеллект,прости господи


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#42  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 22:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fox771
да пох

)) Да, вообщем то, и мне на тебя покуй, дефективная, bлядская прокладка. Но был рад насрать на твою петушиную макушку. Всё. Утирайся, обоссанный парашный чёртик.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#41  Черный Лис   (Сегодня, 22:24)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
ты ДУРАК ЧТО ЛИ ПОЛНЫЙ ,ИЛИ ТЫ КАКОША ИЛИ МАМАЙ С ДОПРОСА ЗДЕСЬ СТРОЧИШЬ?

ДА Я МАМАЙ И ПИШУ БАЛЬШИМИ БУКВАМИ А ТО ВДРУГ КТО НЕ УВИДЕТ!!!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#40  Tokio581   (Сегодня, 22:24)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вальдемар дркг обжшника
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#39  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 22:23)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
Говорю же

да пох что ты там несешь ,недовоен

гавнецо так и льется из тебя


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#38  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 22:23)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fox771
как был

) Что там в твоём петушином мозгу было - мне тоже насрать. Говорю же: сглотни и захлопни пасть, неполноценный, обосранный, склизкий чушок.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#37  Tokio581   (Сегодня, 22:23)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Vlad-ОБЖ 66,
Ты болной? Ты вот чем сейчас лучше?
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#36  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 22:20)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
И эти мои слова не за сейчас

как был крысой так и остался ! щастливо


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#35  бульбаш  белгород (Сегодня, 22:20)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Дарко Панчев
Кокорина и Мамаева в камеры к уркам посадили? Их же там отпетушат очень быстро flushed

Вроде нет пожалели, вип камеры выделили,с доставкой еды с ресторана,вот так господа
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#34  Дарко Панчев  N (Сегодня, 22:11)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
Кокорина и Мамаева в камеры к уркам посадили? Их же там отпетушат очень быстро flushed
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#33  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 22:10)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fox771
ясно !

Да мне насрать - что там тебе ясно, фуфлыжник дешёвый, Так что, захлопни своё лохматое еbло, кусок говна энцефалитный. И пшёл вон, гнилая сетевая bлядь. И эти мои слова не за сейчас, а за все твои поганые и мутные телодвижения 5 лет назад, мразотная проститутка.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#32  бульбаш  белгород (Сегодня, 22:09)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: бульбаш
Мне обсолютно пох на кокошу и мамая и что с ними сделают или делают я об этом не писал во первых ,и во вторых таких как ты кто РОЖАЕТ НЕ ПОЙМУ.ТАКИЕ КАК КОКОША И МАМАША ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ .

я твоя совесть, дебил

ты ДУРАК ЧТО ЛИ ПОЛНЫЙ ,ИЛИ ТЫ КАКОША ИЛИ МАМАЙ С ДОПРОСА ЗДЕСЬ СТРОЧИШЬ?
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#31  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 22:03)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
И сваливать не собирался, и слов никаких не давал.

ясно ! звездобол !


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#30  Черный Лис   (Сегодня, 22:01)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
Мне обсолютно пох на кокошу и мамая и что с ними сделают или делают я об этом не писал во первых ,и во вторых таких как ты кто РОЖАЕТ НЕ ПОЙМУ.ТАКИЕ КАК КОКОША И МАМАША ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ .

я твоя совесть, дебил
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#29  бульбаш  белгород (Сегодня, 21:59)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: waldemar
Д-ёб скройся отсюда не позорься.

Не останавливай свою руку, продолжай думать о том что сделают с Кокошкой в тюрьме - это твой уровень. Тот, которого вы, быдло, заслуживаете. Тот, который останется с вами на всю вашу жалкую жизнь.

Мне обсолютно пох на кокошу и мамая и что с ними сделают или делают я об этом не писал во первых ,и во вторых таких как ты кто РОЖАЕТ НЕ ПОЙМУ.ТАКИЕ КАК КОКОША И МАМАША ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ .
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#28  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 21:55)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fox771
ты ж свалил отсюда навсегда !

Вот уж куй! И не надо мне здесь Мурку исполнять. И сваливать не собирался, и слов никаких не давал. В отличие от пары-тройки персонажей. Да и как ты, шалава, не метался по деревням, чмокая в жопу своих сетевых партнёров.
И ты, фуфломёт, всё это знаешь.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#27  Frost  Vjhjp (Сегодня, 21:54)
  • -5
  •  (5)

Все будет просто, через 48 часов выпустят под подписку.

Честно говоря футболисты неплохие................

Бабло голову вскружило......

Надеюсь после этого остепенятся.

Не верю, что их реально посадят.

Желаю им голову на место себе вернуть.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#26  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 21:51)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
Тебя то каким боком это еbёт?


ты ж свалил отсюда навсегда ! слово охфицера smile


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#25  Черный Лис   (Сегодня, 21:47)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Д-ёб скройся отсюда не позорься.

Не останавливай свою руку, продолжай думать о том что сделают с Кокошкой в тюрьме - это твой уровень. Тот, которого вы, быдло, заслуживаете. Тот, который останется с вами на всю вашу жалкую жизнь.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#24  сынок  CCCP (Сегодня, 21:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: VirGON
хочу чтоб их посадили)а с зоны вели реалити как их там дрючут
многие этого хотят и дело не в зависти к их доходам, а в том, что это уже не люди, а окуевшие и озверевшие существа..

немного ни с того начинать надо было...если по чесноку...
возьми практически любого сынка или дочку известного человека...и что мы увидим? какое у них поведение...достаточно инет почитать...не хочу тут просто имена называть... ...многие кто кричит по телику посадить...отмазывали своих детей...а тут конкретно чиновник пострадал...и пошло поехало...а если бы пострадали обычные люди? да и внимательно посмотри кого водитель возит или найди в инете)…
так вести нельзя...и я их не оправдываю...натворили пусть отвечают...но надо по справедливости...а то у нас СМИ вперед МВД пишут во всех подробностях...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
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