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ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории
Перенос кубковой встречи с «Тюменью» повлек за собой кадровые потери для ЦСКА. Отсутствие десяти человек основы из-за матчей сборных делали состав армейцев максимально экспериментальным. ЦСКА тактически очень гибкая команда, поэтому Гончаренко с 14 игроками в обойме мог придумать интересные ходы. Rusfootball.info – о действиях молодежи ЦСКА в Тюмени.
Атакующий ЦСКА
Москвичи начали игру по схеме 5-4-1. Стоит отметить среднюю линию. Номинально исполнявший правого хавбека Олейников, часто играл выше, создавая пару форвардов с Жамалетдиновым, из-за чего схема становилась похожа на 5-3-2. Такой же трюк исполнял Дзагоев в матче с «Реалом». Нисимура, записанный в профайле официального сайта как нападающий, действовал больше на стыках средней и атакующей трети.
Центр обороны был максимально приближен к основному: в трио к Бекао и Набабкину присоединился Семен Матвийчук. На флангах Ефремов и Тикнизян были полноценными латералями. Схема с двумя фулбеками и широкой растяжкой центральных защитников, давали простор для Ефремова и Тикнизяна на бровках. Эта зона была предоставлена им в полной мере.
При построении билд-апа ЦСКА играл через надежного Набабкина. Кирилл, в роли капитана армейцев, чаще находил передачами в центре Гордюшенко, чем отдавал на фланг Тикнизяну. В основном через короткий пас армейцы могли продвинуться дальше, но если была длинная передача, Олейников часто уходил бороться выше.
ЦСКА немного владел территориальным преимуществом. Нисимура, спускаясь ниже в полуфланг, мог вводить в заблуждение защитников и получить необходимую свободу. Японец использовал эту зону, чтобы найти пространство для создания чужих ворот. Попыток было много, но по-настоящему получилось только один раз: разрезающей передачей от Такумы не сумел воспользоваться Олейников, который вышел один на один с вратарем.
Во второй половине встречи ЦСКА перестраивался на 5-3-2. Выход Анатолия Анисимова означал перестроение Гордюшенко и Пухова выше, при уходе Нисимуры в нападение. Такая схема была более атакующей и подходящей для моментального контрпрессинга при потере мяча.
Армейцы создавали численный перевес в центре, часто из глубины за счет вышедшего Анисимова. Конечно, такая нагрузка непривычна для игрока молодежки, в оборонительных действиях чувствовал себя некомфортно, однако с его появлением на поле ЦСКА начал создавать опасность у чужих ворот. Вклад Анатолия не отмечать нельзя.
Оборонительный ЦСКА
При оборонительных действиях армейцы перестраивались на 5-4-1. Крайние защитники играли на одной линии с центральными, а в середине поля Нисимура и Олейников выстраивали вторую оборонительную линию вместе с Гордюшенко и Пуховым.
Гончаренко правильно поджимал зону соперника. Руководивший «пионер-отрядом» Набабкин подсказывал партнёрам, в какой момент нужно выдвигаться вперед. Часто за счет движения защитников удавалось уменьшать пространство между линиями соперника. На фоне остальных выделялся Бекао, возможно из-за опыта. Бразилец поджимал зону, выдёргиваясь на нападающих «Тюмени», тем самым атакуя футболиста получившего мяч.
Не менее важно Гончаренко выстраивал переход из атаки в оборону. Благодаря грамотному построению атак ЦСКА был готов к прессингу. «Тюмень» уходила во фланги, к чему московская команда была готова, создавая перевес в количестве. Соперник не мог комбинировать на бровке, поэтому часто играл лонгболами. Вариант пройти через центр практически не было.
Со своей задачей, в целом, справлялся Помазун, только один раз ошибившись на выходе. «По большому счету, работы у него не было, но в одном эпизоде он нас выручил. Важно, что он получил игровую практику перед матчем с «Ромой», - высказался Гончаренко о действиях вратаря.
Скрины: «Матч ТВ» (кликните для увеличения)
Уже в дополнительное время ЦСКА уделял прессингу большое внимание. Идея тренера была в том, чтобы не просто вернуть мяч себе, но и поймать соперника на перестроении. Если вовремя отобрать мяч, то можно выходить на свободное пространство перед чужими воротами.
Но в кубковом матче исполнителями армейцев были молодые футболисты, поэтому теория редко переходила в практику.
Почему проиграли?
«Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались. Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного 11-метрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь», - сказал Виктор Гончаренко после поражения от «Тюмени».
При пропущенном голе, ЦСКА совершил роковые ошибки при, казалось бы, простом угловом ударе. Держи своего игрока до последнего – вот и вся тактика, но юные игроки этого не сделали, за что и поплатились. Не стоит жалеть о том, что везешь 14 человек на выездной матч. ЦСКА такой выбор сделал сам, перенос матча не позволил сборникам принять здесь участия. Брать больше игроков молодежки? Нет смысла. Гончаренко знает обойму футболистов, которые способны сыграть в такой встрече. Команда вылетает из Кубка России, но остается играть на два фронта: Лига чемпионов и РПЛ, скорее всего, важнее для нового формирующегося ЦСКА.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Фото: официальный аккаунт ПФК ЦСКА в Twitter
Атакующий ЦСКА
Москвичи начали игру по схеме 5-4-1. Стоит отметить среднюю линию. Номинально исполнявший правого хавбека Олейников, часто играл выше, создавая пару форвардов с Жамалетдиновым, из-за чего схема становилась похожа на 5-3-2. Такой же трюк исполнял Дзагоев в матче с «Реалом». Нисимура, записанный в профайле официального сайта как нападающий, действовал больше на стыках средней и атакующей трети.
Центр обороны был максимально приближен к основному: в трио к Бекао и Набабкину присоединился Семен Матвийчук. На флангах Ефремов и Тикнизян были полноценными латералями. Схема с двумя фулбеками и широкой растяжкой центральных защитников, давали простор для Ефремова и Тикнизяна на бровках. Эта зона была предоставлена им в полной мере.
При построении билд-апа ЦСКА играл через надежного Набабкина. Кирилл, в роли капитана армейцев, чаще находил передачами в центре Гордюшенко, чем отдавал на фланг Тикнизяну. В основном через короткий пас армейцы могли продвинуться дальше, но если была длинная передача, Олейников часто уходил бороться выше.
Фото: официальный аккаунт ПФК ЦСКА в Twitter
ЦСКА немного владел территориальным преимуществом. Нисимура, спускаясь ниже в полуфланг, мог вводить в заблуждение защитников и получить необходимую свободу. Японец использовал эту зону, чтобы найти пространство для создания чужих ворот. Попыток было много, но по-настоящему получилось только один раз: разрезающей передачей от Такумы не сумел воспользоваться Олейников, который вышел один на один с вратарем.
Во второй половине встречи ЦСКА перестраивался на 5-3-2. Выход Анатолия Анисимова означал перестроение Гордюшенко и Пухова выше, при уходе Нисимуры в нападение. Такая схема была более атакующей и подходящей для моментального контрпрессинга при потере мяча.
Армейцы создавали численный перевес в центре, часто из глубины за счет вышедшего Анисимова. Конечно, такая нагрузка непривычна для игрока молодежки, в оборонительных действиях чувствовал себя некомфортно, однако с его появлением на поле ЦСКА начал создавать опасность у чужих ворот. Вклад Анатолия не отмечать нельзя.
Оборонительный ЦСКА
При оборонительных действиях армейцы перестраивались на 5-4-1. Крайние защитники играли на одной линии с центральными, а в середине поля Нисимура и Олейников выстраивали вторую оборонительную линию вместе с Гордюшенко и Пуховым.
Гончаренко правильно поджимал зону соперника. Руководивший «пионер-отрядом» Набабкин подсказывал партнёрам, в какой момент нужно выдвигаться вперед. Часто за счет движения защитников удавалось уменьшать пространство между линиями соперника. На фоне остальных выделялся Бекао, возможно из-за опыта. Бразилец поджимал зону, выдёргиваясь на нападающих «Тюмени», тем самым атакуя футболиста получившего мяч.
Не менее важно Гончаренко выстраивал переход из атаки в оборону. Благодаря грамотному построению атак ЦСКА был готов к прессингу. «Тюмень» уходила во фланги, к чему московская команда была готова, создавая перевес в количестве. Соперник не мог комбинировать на бровке, поэтому часто играл лонгболами. Вариант пройти через центр практически не было.
Со своей задачей, в целом, справлялся Помазун, только один раз ошибившись на выходе. «По большому счету, работы у него не было, но в одном эпизоде он нас выручил. Важно, что он получил игровую практику перед матчем с «Ромой», - высказался Гончаренко о действиях вратаря.
Скрины: «Матч ТВ» (кликните для увеличения)
Уже в дополнительное время ЦСКА уделял прессингу большое внимание. Идея тренера была в том, чтобы не просто вернуть мяч себе, но и поймать соперника на перестроении. Если вовремя отобрать мяч, то можно выходить на свободное пространство перед чужими воротами.
Но в кубковом матче исполнителями армейцев были молодые футболисты, поэтому теория редко переходила в практику.
Почему проиграли?
«Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались. Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного 11-метрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь», - сказал Виктор Гончаренко после поражения от «Тюмени».
Фото:официальный аккаунт ПФК ЦСКА в Twitter
При пропущенном голе, ЦСКА совершил роковые ошибки при, казалось бы, простом угловом ударе. Держи своего игрока до последнего – вот и вся тактика, но юные игроки этого не сделали, за что и поплатились. Не стоит жалеть о том, что везешь 14 человек на выездной матч. ЦСКА такой выбор сделал сам, перенос матча не позволил сборникам принять здесь участия. Брать больше игроков молодежки? Нет смысла. Гончаренко знает обойму футболистов, которые способны сыграть в такой встрече. Команда вылетает из Кубка России, но остается играть на два фронта: Лига чемпионов и РПЛ, скорее всего, важнее для нового формирующегося ЦСКА.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
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