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Адвокат чиновников просит установить вещества, которые применяли Кокорин и Мамаев

Адвокат федерального чиновника Дениса Пака рассказал об инциденте с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Ранее стало известно, что футболисты избили Пака в кафе, против них возбуждено дело.

"Он зашел позавтракать и провести краткое совещание с коллегой. Рядом сидела шумная компания людей, они распивали спиртные напитки в районе 9 утра. Люди всю ночь не спали, гуляли в стриптиз-клубе, избили человека и что-то праздновали.

Мы ходатайствуем о проведении медэкспертизы о содержании у них того вещества, которое повлияло на их поведение.

Мой подзащитный присел в кафе за столик. В его адрес начали исполнять песню комического певца "Гангнам стайл", после чего были крики и издевки. Он спросил: "Это вы мне, ребят?". Они ответили: "Тебе, китаец"- сказал адвокат Пака в эфире "Пусть говорят".

Против Кокорина и Мамаева было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Они оба явились в полицию.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:47
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(1)
#13  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:47)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
чиновника тоже проверьте на взятки
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#12  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:47)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Гуливера на них не хватает
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:21)
  • +3
  •  (9)
online

А некоторые их защищают тут, называя остальных "быдлотолпой", вероятно из одной компашки Кокорино-мамаевской, те тоже считают всех быдлом, а себя особенными небожителями..
А ведь видно, что они и вправду не такими уж пьяными были, бегали и ходили не шатаясь, ну, мы все видели пьяных.. Значит обдолбались чем-то, вот поэтому и не явились когда нужно, Кокоша никак не мог выссать всю гадость из себя.. Наказать нужно и по закону!

Цитата: Ziggy
Тут звёзды совпали в тентуре Марса. Пенсионная реформа и прочее. Неплохой же выплеск негативных эмоций на зажравшихся беспредельных молодчиков?

это верно подмечено..
smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  Черный Лис   (Сегодня, 22:19)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Баклан молодой
Прелесть получения юридического образования благодаря купленому в переходе диплому. Его уже не раз на незнании УК и УПК в сортире полоскали

Тебя, дятла, зарегистрировавшегося сегодня под провокативным ником, забыли спросить. Иди быдло затролливай, тут для тебя раздолье.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#9  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:18)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Цитата: Skyline
ну да. когото сажают за 5 к а сердюков за 700 лямов на свободе. правосудие оно такое. особенно когда дело косается чинуш


Тут звёзды совпали в тентуре Марса. Пенсионная реформа и прочее. Неплохой же выплеск негативных эмоций на зажравшихся беспредельных молодчиков?

ну дак а потом чрез годик всплывет новсть что этот пак сбиздил лярд другой. в качестве моральной компенсации за удар по голове. но пипл схавает главное нейтрализовали самую главную угрозу стране Кокорина и Мамаева. все куханные бабы следили заэтой важной операцией


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#8  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:08)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну да. когото сажают за 5 к а сердюков за 700 лямов на свободе. правосудие оно такое. особенно когда дело косается чинуш


Тут звёзды совпали в тентуре Марса. Пенсионная реформа и прочее. Неплохой же выплеск негативных эмоций на зажравшихся беспредельных молодчиков?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:05)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Цитата: Skyline
о как. уже оказывается никакого замечание не делал он им. а они ни с того ни с сего начали ему гангам стайл петь.
что то тут не сходится.


Пришёл человек и против него начали проявлять всякие расизмы... Да, по сведениям СМИ что-то не сходится. :) Зато по уголовному делу сойдётся.

Цитата: Черный Лис
Такие заявление адвоката, сделанные в утвердительном ключе, да еще о событиях при которых он сам не присутствовал, могут быть основанием для возбуждения дела уже против него самого.


Шо?

ну да. когото сажают за 5 к а сердюков за 700 лямов на свободе. правосудие оно такое. особенно когда дело косается чинуш


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  Александр Ковалёв   (Сегодня, 22:04)
  • +2
  •  (4)

Людей так просто убивают, что майка не черная, а серая...
Логики тут искать не надо.
Петухи перед самками самоутверждались.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#5  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:04)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
о как. уже оказывается никакого замечание не делал он им. а они ни с того ни с сего начали ему гангам стайл петь.
что то тут не сходится.


Пришёл человек и против него начали проявлять всякие расизмы... Да, по сведениям СМИ что-то не сходится. :) Зато по уголовному делу сойдётся.

Цитата: Черный Лис
Такие заявление адвоката, сделанные в утвердительном ключе, да еще о событиях при которых он сам не присутствовал, могут быть основанием для возбуждения дела уже против него самого.


Шо?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 22:01)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такие заявление адвоката, сделанные в утвердительном ключе, да еще о событиях при которых он сам не присутствовал, могут быть основанием для возбуждения дела уже против него самого. Но кого это волнует...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:59)
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
о как. уже оказывается никакого замечание не делал он им. а они ни с того ни с сего начали ему гангам стайл петь.
что то тут не сходится.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Новичок,что тут гадать..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 21:58)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гангнам-стайл же южнокореец пел, ну ё-маё! Одним словом - футболисты.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
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