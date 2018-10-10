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Анатолий Мещеряков: Кокорин и Мамаев нанесли запредельный урон имиджу российского футбола

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о своём отношении к инцидентам с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Как бы это помягче сказать: удивленно, недоуменно, с негодованием. Какого наказания они заслуживают? Как граждане российской федерации в соответствии с законом. Взял бы их в "Локо"? Нет, потому что тот урон, который был ими нанесен имиджу российского футбола, просто запредельный. И не только футбола, но и спорта", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мещеряков Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:27
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#1  Elmo Kennedy   (Сегодня, 22:34)
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Зато снова наши, истинно руSSкие, футболисты на слуху, как славным летом этого года. Даже обоссаные путинские клоуны соловьев и шейнин хрюкают в своих передачах про парней. Считаю пацанов надо оправдать и выдать им Героя РФ или хотябы ЗМС.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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