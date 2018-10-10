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Пострадавшему от Кокорина и Мамаева водителю запрещены любые контакты со СМИ

Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отказался разговаривать с журналистами.

По словам Соловчука, ему запрещены любые комментарии в СМИ. Доступ в 49-е отделение нейрохирургии Боткинской больницы, где располагается Соловчук, для посторонних лиц ограничен.

"Я не буду давать какие-либо комментарии СМИ по этому делу. Мне запрещено", - сказал Соловчук в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с Кокориным и Мамаевым.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 22:35
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24
(2)
#24  CSKA085  Москва (Сегодня, 23:11)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
Т е. белоруса и наполовину корейца бить можно, раз они не русские?

я не говорю что их бить можно,просто факт что они не русские
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#23  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 23:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Цитата: DIMANAJ
ак все молодые были. Но не все такой вырезано-->вырезаноней страдали, кто страдал - уже отсидел.


Ты что ль сиделец?? по твоим кометам видно,что гавнюк ты порядочный..

А у тебя видно на гавнюков глаз наметанный. Тяжко тебе живется, аж на слезу пробило.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#22  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:08)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Цитата: Максим I
Ну приезжай в камеди клаб

по какому адресу они находятся?

Потрудись САМ найти. Или у тебя интернета нет? Или голова только для испражнения желудка приспособлена - судя по твоим тут высказываниям "мудрым"?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#21  бородач  счётная палата (Сегодня, 23:07)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: DIMANAJ
ак все молодые были. Но не все такой вырезано-->вырезаноней страдали, кто страдал - уже отсидел.


Ты что ль сиделец?? по твоим кометам видно,что гавнюк ты порядочный..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#20  Черный Лис   (Сегодня, 23:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
Ну приезжай в камеди клаб

по какому адресу они находятся?
хотя судя по по последним комментариям, оно уже здесь...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#19  Миша Люберцы   (Сегодня, 23:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Это нормально,это норма. Скорее всего, посадят того,кого избили,это нрмально.

Это - спектакль не меньше. Дадут Мамай с Коко по миллионов 30 этому шоферу с чиновником... они и мать родную предадут . Деньги - решают всё . Вот от футбола , может быть и отлучат, но с таким баблом никто никогда не сядит. Обосруться эти шоумены... до конца жизни : по справедливости за это - тюрьма, а по деньгам ... Свобода и урок на будущее...Совершенно правильно : скорее шофер с чиновником - сядут, чем эти два до л баёба, у которых бабла, как грязи...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#18  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 23:03)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Это нормально,это норма. Скорее всего, посадят того,кого избили,это нрмально.

Предлагаю понять, простить и отпустить.
И вообще сейчас готовятся поправки в конституцию. Ввести законодательно возможность популярным российским футболистам например раз в год бить стулом чиновников и ломать водилам нос.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#17  Antip7   (Сегодня, 23:03)
  • +1
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online

Цитата: DIMANAJ
Цитата: CSKA085
Цитата: Ninja
Ты бредишь чтоль?

да не брежу,откуячили бы Васю Пупкина обычного никто бы тут ничего не обсуждал даже...
В стране проблем куй и маленькая тележка,а во всех сми трубят про этот "выпиющий" случай...
Тошнит уже от этого всего

А что, а вдруг с этого и начнется наведение порядка по всей стране.


А что.. с Монте -Карло началось выздоровление сборной.. чего бы на государство не замахнуться резонансом?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#16  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:02)
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online
Болеет за:
ЦСКА
CSKA085,
Т е. белоруса и наполовину корейца бить можно, раз они не русские?
Ну приезжай в камеди клаб тогда: там все сплошь Мартиросяны, Джанибекяны, Реввы, Добровольские и Батрутдиновы: попробуй там кому навалять? Или сЫкотно? Ну да, их же много, да ещё там охрана... Кстати, фамилия Мамаев тоже явно не происходит от слова "мама", а, скорее, от "холоп Мамая"...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#15  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:59)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
Цитата: Ninja
Ты бредишь чтоль?

да не брежу,откуячили бы Васю Пупкина обычного никто бы тут ничего не обсуждал даже...
В стране проблем куй и маленькая тележка,а во всех сми трубят про этот "выпиющий" случай...
Тошнит уже от этого всего

А что, а вдруг с этого и начнется наведение порядка по всей стране.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#14  Marlboro  Москва (Сегодня, 22:58)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это нормально,это норма. Скорее всего, посадят того,кого избили,это нрмально.


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#13  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Цитата: DIMANAJ
акие бомжы всё-таки *идоры. Если б грохнули, все равно отмазывали бы своего кумира.

Ну чё ты чушь несешь--- отмазывать не нужно.но и часовню разваленную тоже вешать не следует ---последовало АТУ с верху и понеслось,если бы так расследовали каждое дело,то нынче в стране был бы порядок и уют---но травля началась --жалко ребят --сам был молодой ...

Так все молодые были. Но не все такой вырезано-->вырезаноней страдали, кто страдал - уже отсидел.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#12  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:55)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ninja
Ты бредишь чтоль?

да не брежу,откуячили бы Васю Пупкина обычного никто бы тут ничего не обсуждал даже...
В стране проблем куй и маленькая тележка,а во всех сми трубят про этот "выпиющий" случай...
Тошнит уже от этого всего
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#11  Ninja   (Сегодня, 22:52)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA085
потерпевшие Пак и Соловчук...
исконно русские фамилии

Ты бредишь чтоль?
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#10  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:49)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
потерпевшие Пак и Соловчук...
исконно русские фамилии
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#9  бородач  счётная палата (Сегодня, 22:48)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: DIMANAJ
акие бомжы всё-таки *идоры. Если б грохнули, все равно отмазывали бы своего кумира.

Ну чё ты чушь несешь--- отмазывать не нужно.но и часовню разваленную тоже вешать не следует ---последовало АТУ с верху и понеслось,если бы так расследовали каждое дело,то нынче в стране был бы порядок и уют---но травля началась --жалко ребят --сам был молодой ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#8  Черный Лис   (Сегодня, 22:46)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acuk
Цитата: Elmo Kennedy
online

#СашаМыСТобой

Его на русфутболе нет, он в КПЗ, и "вас" там нет, вы не с ним, узбакойся

Твое место среди тебе подобных свиней. Хотя, возможно, я несправедлив к хрюшкам, сравнивая их с тобой...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#7  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:43)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Elmo Kennedy
online

#СашаМыСТобой

Его на русфутболе нет, он в КПЗ, и "вас" там нет, вы не с ним, узбакойся
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#6  Черный Лис   (Сегодня, 22:42)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DIMANAJ
Если б грохнули, все равно отмазывали бы своего кумира.

Точно, как кто-то отмазывал избивавшего жену негра...Правильно ты сказал, пидоры.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:42)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DIMANAJ
Какие бомжы всё-таки *идоры. Если б грохнули, все равно отмазывали бы своего кумира.

кто отмазывает? но только дураку не понятно что этот водила далеко не невинная овечка. образ которой он пытается в прессе сделать. наверняка так же кокошу и мамаева на ***х таскал. и получил за это.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  Elmo Kennedy   (Сегодня, 22:42)
  • +1
  •  (3)
online

#СашаМыСТобой
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:40)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие бомжы всё-таки *идоры. Если б грохнули, все равно отмазывали бы своего кумира.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#2  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:39)
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Жаль, не успел рассказать, как Кокорин с Мамаевым изнасиловали его жену у него на глазах, в компании с обкуренным Роналду...

или твою маму, хотя такого резонанса не было бы думаю, обыденный случай
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 22:37)
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, не успел рассказать, как Кокорин с Мамаевым изнасиловали его жену у него на глазах, в компании с обкуренным Роналду...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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