Пострадавшему от Кокорина и Мамаева водителю запрещены любые контакты со СМИ

Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отказался разговаривать с журналистами.По словам Соловчука, ему запрещены любые комментарии в СМИ. Доступ в 49-е отделение нейрохирургии Боткинской больницы, где располагается Соловчук, для посторонних лиц ограничен."Я не буду давать какие-либо комментарии СМИ по этому делу. Мне запрещено", - сказал Соловчук в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с Кокориным и Мамаевым.