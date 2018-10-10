Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в изолятор временного содержания.

Как сообщают "Ведомости", этот изолятор отличается нормальными условиями содержания. Кокорин и Мамаев имеют возможность попросить своих близких или знакомых принести им еду из ресторана.

Там они пробудут 48 часов, после этого будет решаться вопрос об их аресте или домашнем аресте.

Подписывайтесь на канал "Футбол России" в Яндекс Дзен!
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 23:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
32
(1)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#32  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 01:31)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Critique
Помню, первый раз меня по малолетке (10 лет мне было) из за какой то ерунды задержали. Статью вешали. Я уперся. Почки так отбили, что несколько дней кровью ссал. А этих ресторанной едой кормить собираются, наверное в блатную камеру определят, планами на будущее интересуются. Менты продажные.

Што ты фраер метлой своей своей машешь? У нас на ИВС тоже еду из ресторана носят. Даже самый зассаный бомж ест то,что повар в ресторане готовит. И министерство оплачивает. Под собственную столовую помещений нет. По стране много где такое встречал


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#31  F.Totti  Rome (Сегодня, 00:47)
  • 0
  •  (0)

по утрам в изоляторе пьют шампанское только аристократы,либо дегенераты


--------------------
Hey mambo, mambo italiano!
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#30  капля никотина  Москва (Сегодня, 00:33)
  • +5
  •  (5)

Надеюсь утро не начнётся новостью "Кокорин и Мамаев устроили вечеринку в ИВС и разнесли его к xyям. Судьба милиционеров неизвестна."

Просто заeбaло уже это
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#29  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 00:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
легкие наркотики, девочки, официант )) пизд.ц
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#28  Черный Лис   (Сегодня, 00:24)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Critique
Помню, первый раз меня по малолетке (10 лет мне было) из за какой то ерунды задержали. Статью вешали. Я уперся. Почки так отбили, что несколько дней кровью ссал.

+100 laughing
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#27  Пушка страшная   (Сегодня, 00:24)
  • +2
  •  (2)

Вовремя кокоша с мамаем набузили. Каррера хоть пару недель спокойно потренерует.
Регистрация: 8.04.2018 [жалоба]
#26  Critique   (Сегодня, 00:14)
  • +3
  •  (5)

Помню, первый раз меня по малолетке (10 лет мне было) из за какой то ерунды задержали. Статью вешали. Я уперся. Почки так отбили, что несколько дней кровью ссал. А этих ресторанной едой кормить собираются, наверное в блатную камеру определят, планами на будущее интересуются. Менты продажные.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#25  Antip7   (Сегодня, 00:12)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Skyline
Цитата: Antip7
Да никто их и не собирался трогать. Я по видео понял, что там уже всё решено.. тем более следователь спросил про "сборную". Короче теперь из них мучеников лепят, выйдут, пару матчей пропустят и всё замнётся.. и они опять пойдут кайф ловить в ближайший клуб.. к сожалению капитализм съел всё с потрохами. Так что фанаты Зенита можете спать спокойно, ваших мажоров, скорее всего, уже отмазали

*** ты дебил причем тут фанаты Зенита? они под следствием по закону. тебе этого мало? отлучать их от футбола? ну бред сивой кобылы. они первые футболисты которые дрались в клубах и кабаках? палку перегнули и этого никто не отрицает. или тебе нужен их расстрел? чтобы потешить твоё самолюбие?



Где я писАл про расстрел? Вы в своём уме? Вы так за них заступаетесь, как -будто кто -то из них вам родственник. РФС и суд сами всё решат.. на Кокорина и Мамаева мне чихать на самом деле.
Что возмутило? Проблема "мажоров и их безнаказанности". Мне кажется, каждый хоть раз сталкивался с подобными людьми. То, что совершили эти два д...ба - еще цветочки, а наказывать тюрьмой их все равно неправильно, там они станут еще хуже. Какое наказание в таких случаях самое верное? Правильно! они -спортсмены, публичные люди развлекающие народ за неоправданные гонорары, и если их лишить этой "игрушки", вот это и стало бы им уроком на всю жизнь. Может пойдут в институт, поучатся, профессию обретут.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#24  Лесовод  Тосно (Сегодня, 00:01)
  • +3
  •  (5)

обед из ресторана?дырявой ложкой из параши само то


--------------------
Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#23  Дарко Панчев  N (Сегодня, 00:00)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Я Кокорин,а я Мамаев.
С нами трое еще еб..аев.
Буквально через минутку
Предстанем мы в образах разных ублюдков:
Дебилов, падонков и наркоманов
Просьба детишек убрать от экранов.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#22  Skyline  СПБ (Вчера, 23:56)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Да никто их и не собирался трогать. Я по видео понял, что там уже всё решено.. тем более следователь спросил про "сборную". Короче теперь из них мучеников лепят, выйдут, пару матчей пропустят и всё замнётся.. и они опять пойдут кайф ловить в ближайший клуб.. к сожалению капитализм съел всё с потрохами. Так что фанаты Зенита можете спать спокойно, ваших мажоров, скорее всего, уже отмазали

*** ты дебил причем тут фанаты Зенита? они под следствием по закону. тебе этого мало? отлучать их от футбола? ну бред сивой кобылы. они первые футболисты которые дрались в клубах и кабаках? палку перегнули и этого никто не отрицает. или тебе нужен их расстрел? чтобы потешить твоё самолюбие?


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#21  mifodya  Москва (Вчера, 23:55)
  • +3
  •  (3)

Цитата: Ninja
Черный Лис,
Я уж не буду интересоваться, что ты там делал. Сразу видно - апасный тип)

Вот именно, обыкновенный люд, за такие выходки(даже меньшее) сидел бы в ИВС через час, а эти только приземлились и скорее всего с реального срока слетят. Условка или исправительные.
От сумы и от тюрьмы......
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
#20  Antip7   (Вчера, 23:51)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Skyline
Цитата: Antip7
Ну да, это же только футболисты людей избивать имеют право

ты про ярославскую колонию читал? или ты свято веришь что мусора все святые?

Да никто их и не собирался трогать. Я по видео понял, что там уже всё решено.. тем более следователь спросил про "сборную". Короче теперь из них мучеников лепят, выйдут, пару матчей пропустят и всё замнётся.. и они опять пойдут кайф ловить в ближайший клуб.. к сожалению капитализм съел всё с потрохами. Так что фанаты Зенита можете спать спокойно, ваших мажоров, скорее всего, уже отмазали
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#19  Ninja   (Вчера, 23:47)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Черный Лис,
Я уж не буду интересоваться, что ты там делал. Сразу видно - апасный тип)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#18  Skyline  СПБ (Вчера, 23:46)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Skyline,
Не знаю, что с ними сделают, избить это вообще не вопрос. Не того полёта они птицы, чтобы их серьёзно прессовали. Тем более они в сознанке.

А вообще там у следаков фантазия богатая: одному бандиту засунули его же ствол в зад, причём глушитель не был снят. Другого , спустив штаны посадили на детский стул с дыркой для горшка с водой, в воду электропровод опускали. Ну это так, байки sunglasses

отморозь везде присутствует


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#17  Ninja   (Вчера, 23:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Skyline,
Не знаю, что с ними сделают, избить это вообще не вопрос. Не того полёта они птицы, чтобы их серьёзно прессовали. Тем более они в сознанке.

А вообще там у следаков фантазия богатая: одному бандиту засунули его же ствол в зад, причём глушитель не был снят. Другого , спустив штаны посадили на детский стул с дыркой для горшка с водой, в воду электропровод опускали. Яйца всмятку) Ну это так, байки sunglasses
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#16  Skyline  СПБ (Вчера, 23:42)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Ну да, это же только футболисты людей избивать имеют право

ты про ярославскую колонию читал? или ты свято веришь что мусора все святые?


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#15  Barmaley   (Вчера, 23:41)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Poshehonec
Правильно! И девочек им подогнать...

Мальчиков вы хотелии сказать? smile
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#14  mifodya  Москва (Вчера, 23:41)
  • +1
  •  (3)

В 60-ые были "блатные", в 90-ые "крутые", а теперь бlя такие все гламуууурные....
Пусть лучше у родни закажут сигарет, печенки к чаю и вазелин очковый, и быстрей пусть привыкают к чифирю, хотя...
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
#13  Черный Лис   (Вчера, 23:40)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
На самом деле страшное место, в 90-х бандиты боялись туда попасть.

Я не знаю как в 90-ых, но когда там сидел я, вместе со мной сидели бомж, который в этом ИВС был как родной, поскольку регулярно оказывался там в поисках койки и кормежки, нарушитель ПДД, облаявший мента, магазинный вор, укравший пару бутылок водки, неразговоривый тип на верхней шконке и какой-то хач с замашками на приблатненность. Страшные люди.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#12  Antip7   (Вчера, 23:38)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Skyline
Цитата: Ninja
Думаю, что парням сейчас не до ресторанного хавчика, аппетита нет)

ну что им там сделают? изобьют? так они потом ментов по судам затаскают. тем более прецеденты уже есть

Ну да, это же только футболисты людей избивать имеют право
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#11  Virgil Cane  CSA (Вчера, 23:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Значит, сгущёнку ещё рано им посылать?


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#10  Skyline  СПБ (Вчера, 23:36)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Думаю, что парням сейчас не до ресторанного хавчика, аппетита нет)

ну что им там сделают? изобьют? так они потом ментов по судам затаскают. тем более прецеденты уже есть


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#9  Ninja   (Вчера, 23:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
На самом деле страшное место, в 90-х бандиты боялись туда попасть.

Думаю, что парням сейчас не до ресторанного хавчика, аппетита нет)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#8  Skyline  СПБ (Вчера, 23:31)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
сейчас у "святош" жопу разорвет.
Цитата: Кристоф
Считаешь в сложившейся обстановке они должны марцепанами питаться?




они будут питаться тем что им позволено законом. а законом позволено питаться едой рестораного качества


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  rocker31  К-G (Вчера, 23:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
 Кокорин и Мамаев имеют возможность попросить своих близких или знакомых принести им еду из ресторана,наркотики,девочек и недопитое бухло,из отцепленного вагона "Сапсана"...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#6  Черный Лис   (Вчера, 23:28)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Считаешь в сложившейся обстановке они должны марцепанами питаться?

Да ничего я не считаю, просто никакой поблажки тут нет, передачки в ИВС разрешены всем.

Цитата: fox771
горох надеюсь под колени ?

лет на 20 с этим опоздали
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#5  Кристоф   (Вчера, 23:25)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Черт. А ведь мстителям народным так хотелось посадить их на горох и чай без сахара...

Считаешь в сложившейся обстановке они должны марцепанами питаться?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#4  fox771  Питер-Ленинград (Вчера, 23:24)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
посадить их на горох

горох надеюсь под колени ?


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#3  LLIHyp  СПб (Вчера, 23:24)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня в изоляторе будет банкет
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.