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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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02:06
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (1)
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (1)
01:05
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (11)
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (11)
00:02
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (10)
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (10)
Вчера, 23:44
Италия и Украина сыграли вничью
Италия и Украина сыграли вничью
Вчера, 23:40
Павел Мамаев - следователю: попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть (10)
Павел Мамаев - следователю: попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть (10)
Вчера, 23:21
Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана (32)
Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана (32)
Вчера, 23:14
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
Вчера, 22:27
Анатолий Мещеряков: Кокорин и Мамаев нанесли запредельный урон имиджу российского футбола (1)
Анатолий Мещеряков: Кокорин и Мамаев нанесли запредельный урон имиджу российского футбола (1)
Вчера, 22:13
Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить (26)
Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить (26)
Вчера, 22:07
Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови (35)
Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови (35)
Вчера, 21:42
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
Вчера, 21:40
ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории (1)
ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории (1)
Вчера, 21:17
Италия - Украина: стартовые составы
Италия - Украина: стартовые составы
Вчера, 21:11
Александр Кокорин отправился в изолятор на 48 часов (54)
Александр Кокорин отправился в изолятор на 48 часов (54)
Вчера, 21:04
МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи (9)
МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи (9)
Вчера, 20:47
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
Вчера, 20:44
Вратарь "Тюмени": кто больше хотел выиграть, тот и выиграл (3)
Вратарь "Тюмени": кто больше хотел выиграть, тот и выиграл (3)
Вчера, 20:35
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Горан Алексич: независимо от того, играет ЦСКА вторым составом или нет, там много техничных игроков (2)
Вчера, 20:03
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Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми (20)
Вчера, 19:44
Павел Мамаев после допроса на 48 часов отправится в изолятор временного содержания (54)
Павел Мамаев после допроса на 48 часов отправится в изолятор временного содержания (54)
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Александр Кокорин явился в ГУ МВД для допроса (31)
Александр Кокорин явился в ГУ МВД для допроса (31)
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Вчера, 19:13
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Вчера, 18:31
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Артем Дзюба: завтра будем играть на победу для болельщиков (2)
Артем Дзюба: завтра будем играть на победу для болельщиков (2)
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Руслан Нигматуллин: Кокорин и Мамаев опозорили не только себя, но и весь наш футбол (4)
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Гендиректор "Ахмата": сомневаюсь, что кто-либо подпишет контракты с Кокориным и Мамаевым (8)
Вчера, 16:50
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Павел Мамаев явился в полицию (31)
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Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (44)
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Подруга Кокорина: такие моралисты собрались, святые. Может быть их расстреляем, давайте? (50)
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Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (13)
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ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Тюменью" (17)
Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в изолятор временного содержания.
Как сообщают "Ведомости", этот изолятор отличается нормальными условиями содержания. Кокорин и Мамаев имеют возможность попросить своих близких или знакомых принести им еду из ресторана.
Там они пробудут 48 часов, после этого будет решаться вопрос об их аресте или домашнем аресте.
Как сообщают "Ведомости", этот изолятор отличается нормальными условиями содержания. Кокорин и Мамаев имеют возможность попросить своих близких или знакомых принести им еду из ресторана.
Там они пробудут 48 часов, после этого будет решаться вопрос об их аресте или домашнем аресте.
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