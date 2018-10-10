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Павел Мамаев - следователю: попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в беседе со следователем ответил на вопрос о том, рассчитывает ли он на возвращение в сборную России.

По данным телеграм-канала Mash, в полиции у Мамаева спросили, попробует ли он вернуться в национальную команду. На это Павел ответил: "Мне бы не сесть".

Напомним, Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника Минпромторга Дениса Пака.


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Теги: Мамаев Кокорин
Вчера, 23:40
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(2)
#10  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 00:41)
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Болеет за:
«Краснодар»
развести козлов на бабки и засадить на год в сизо. Им вместе будет хорошо!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#9  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 00:31)
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Болеет за:
«Спартак»
так сборная зеков есть ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#8  Borg  Burg (Вчера, 23:59)
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Вот же следователю привалило. Теперь полгода будет звездой СМИ и ток- шоу.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#7  Antip7   (Вчера, 23:56)
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Цитата: Ninja
Цитата: Antip7
Там следователь, судя по видео, скорее интервью для спортивного канала брал, чем допрос устраивал

Ну да, так типа за жизнь потёр с ним, а потом глядь в протокол - сам всё ему и рассказал и не заметил как, там типы учёные)


Так там и рассказывать то нечего по -сути.. с камерами наблюдения и видеорегистраторами сейчас у следователей работы не осталось почти. Не даром регистраторы эти хотели запретить гаишники.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  SergioV  Белгород (Вчера, 23:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Следаки - они хитрожопые. Похитрее лисы, кстати smirk


--------------------
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Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:50)
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Егоров спросил?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  Ninja   (Вчера, 23:50)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Antip7
Там следователь, судя по видео, скорее интервью для спортивного канала брал, чем допрос устраивал

Ну да, так типа за жизнь потёр с ним, а потом глядь в протокол - сам всё ему и рассказал и не заметил как, там типы учёные)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Миша Люберцы   (Вчера, 23:49)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Там следователь, судя по видео, скорее интервью для спортивного канала брал, чем допрос устраивал

Мамай, на листе бумаге, нарисовал - столько нулей, что следователь забыл, кто он такой и что на самом деле происходит... Скоро начнут сажать в Сизо , шофера и корейца .... Окуели , что ли : это Мамай и Коко ... сборная России... А ты, кто такой ?...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#2  Черный Лис   (Вчера, 23:42)
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Болеет за:
«Зенит»
По данным телеграм-канала Mash, в полиции у Мамаева спросили, попробует ли он вернуться в национальную команду

Хороший вопрос. По сути дела прямо.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#1  Antip7   (Вчера, 23:42)
  • +3
  •  (5)

Там следователь, судя по видео, скорее интервью для спортивного канала брал, чем допрос устраивал
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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