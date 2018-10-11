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Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет

Клуб ВХЛ "Челны" из Набережных Челнов пожизненно запретил футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву посещать свои матчи из-за разгоревшегося скандала вокруг футболистов.

"Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил посещать все домашние матчи и доступ в буфет футболистам "Зенита" и "Краснодара" Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в связи с их омерзительным поведением, вызвавший огромный резонанс, а также наложил круглосуточный запрет в буфет Ледового дворца в Набережных Челнах.

Мы не можем мириться с таким поведением. На амнистию они могут рассчитывать только в том случае, если ХК "Челны" будет выступать в КХЛ", – говорится в заявлении "Челнов".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:02
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(2)
#10  Кир Мяс   (Сегодня, 01:01)
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смачно наказали, молодцы
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#9  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 00:40)
  • +2
  •  (4)

Вот это было жестоко


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#8  Maks  Москва (Сегодня, 00:34)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Ага, они очень теперь расстроены

да, лучше тюрьма, только не это


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006 [жалоба]
#7  xxxmasterxxx  x (Сегодня, 00:26)
  • 0
  •  (4)

Б-л-я, да когда же все это закончится.
Регистрация: 26.09.2009 [жалоба]
#6  SVN   (Сегодня, 00:23)
  • +1
  •  (3)
online

это уже перебор!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#5  grossmeister   (Сегодня, 00:19)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А что это за фраза такая насчет амнистии и подъема в КХЛ? Намекают, что надо пять лимонов занести? "Подъемных".
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#4  1632   (Сегодня, 00:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Жёстко... Прям ваше жестоко.

Жёстко, прям ваше жестоко.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 00:11)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ага, они очень теперь расстроены smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
иногда лучше головой думать. чем вот так позорится


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 00:07)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Владелец сети общественных сортиров в Москве запретил Мамаеву и Кокорину срать в своих кабинках из-за их омерзительного поведения. Теперь у парней действительно серьезные проблемы.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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