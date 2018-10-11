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Старший тренер "Уфы" дисквалифицирован на один матч Кубка России

Старший тренер "Уфы" Виллиам Оливейра дисквалифицирован на один матч Кубка России за вмешательство в работу арбитра в игре с "Нижним Новгородом", сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"В матче "Нижний Новгород" - "Уфа" Оливейра был удален из технической зоны за вмешательство (в работу арбитра) – одна игра дисквалификации автоматически", - цитирует Григорьянца РИА Новости.
Теги: Уфа Григорьянц
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