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Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий

Очевидец драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о ее подробностях.

"Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля. Казалось, на этом конфликт исчерпан. Тут водитель неожиданно вышел.

Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Он просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать. Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: "Я так считаю и готов ответить за это".

Однако начало драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось. Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет", - цитирует очевидца "Росбалт".

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Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 01:05
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11
(1)
#11  anonymous   (Сегодня, 01:51)
  • -1
  •  (1)
online

"а чиновник Мамаева с Кокориным русскими обозвал и начал калинку танцевать" по словам этого же очевидца
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#10  Phil  Москва (Сегодня, 01:51)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
- Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья
Сколько, интересно, заплатили этому " очевидцу " ?
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#9  Черный Лис   (Сегодня, 01:47)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А вообще, грустно это все. Поведение мажоров-футболистов. Поведение "невинных жертв" демонстрирующих свои боевые раны в телешоу. Поведение телевизионных и журналистских фриков с руками, тянущимися к теоретическому нагану, теоретически находящемуся на жирной еврейской ряхе. Поведением местных долбоебов всех мастей.
Признаюсь, я не непредвзят. Кокорин хороший футболист, и я хочу чтобы он продолжал играть за Зенит. Но даже если бы речь шла о спартаковце, мне и в голову бы не пришло пожелать ему сесть в тюрьму на пять лет, оказаться поиметым в зад и лишиться возможности навсегда играть в профессиональный футбол. А здесь таких фриков, брызжущих ненавистью, кто из неприязни к Зениту, кто из зависти к деньгам игроков и собственных комплексов - больше половины сайта.
И вот это грустно.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#8  Toddn13   (Сегодня, 01:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
очевидец и знает кто откуда родом. Где росли и т д. Странно как то
Или он один из тех кто бил.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 01:23)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
По-моему это куда более логичное изложение чем "К и М толпой напали на рандомного ниучом неувиноватого водителя". Но быдло не купится. Его на мякине не проведешь! Самое тупая версия для быдла, она наиболее привлекательна, потому что позволяет проявлять себя в своем истинном быдлячьем виде, но на вполне "законных основаниях" в виде "праведного гнева"

да сопоставить эти слова и видео они не в силах


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  LLIHyp  СПб (Сегодня, 01:22)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
[quote ]Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси и села на заднее сиденье. [/quote]
Ну да, авто без опознавательных для такси знаков, но девушка решила, что это такси, даже не поинтересовавшись у водителя и села на заднее сиденье. Они там чем закидывались с утра
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#5  Черный Лис   (Сегодня, 01:22)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
По-моему это куда более логичное изложение чем "К и М толпой напали на рандомного ниучом неувиноватого водителя". Но быдло не купится. Его на мякине не проведешь! Самое тупая версия для быдла, она наиболее привлекательна, потому что позволяет проявлять себя в своем истинном быдлячьем виде, но на вполне "законных основаниях" в виде "праведного гнева" по отношению к "мерзким миллионерам-мажорам, чтобятакжил".
Что даже пьяному гопнику нужна хоть какая-то причина или повод, чтобы напасть, не укладывается в их крошечных телячьих мозгах.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#4  n_uts  _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 01:18)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
КАМАЗ
"Рафик был невиновний, скрипач сам себе ребра сломал."


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
#3  Riders1990  bunker (Сегодня, 01:16)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да,да быдло-водитель и быдло чиновник оскорбили ни в чем не повинных спортсменов,которые просто отдыхали.Это понятно.Давайте дальше.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  LLIHyp  СПб (Сегодня, 01:14)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Всей пиздобратией выдумывали складную историю, всю ночь не спали наверно
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#1  Aurum  Беловодье (Сегодня, 01:08)
  • +4
  •  (10)

Начинается работа со свидетелями... Читаем, как фронтовые сводки..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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