Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео)

Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов в эфире передачи "Время" прокомментировал эмоциональный выпад отца футболиста Павла Мамаева в адрес критиков его сына. Ранее в Интернете появилась аудиозапись, на которой Мамаев-старший, используя много мата, возмущается шумихой вокруг сына, называет критиков чертями и желает им гореть в аду.

Мамаев, а также его друг, нападающий "Зенита" Александр Кокорин задержаны по подозрению в избиении людей в Москве. Они побили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем устроили драку с двумя федеральными чиновниками в кафе.

"История с бесноватыми футболистами получила сегодня продолжение. В игру вступил Мамаев-старший. Вступил, как и полагается членам семьи с громкой футбольной фамилией, с решающим эффектом.

Ну, тут необходимы небольшие пояснения. Мамаев-старший в анамнезе не футболист, не подумайте, он вроде как агент своего сына. Это дело нехитрое — все в дом, все в семью. А до того как стать агентом, Мамаев-старший, по некоторым данным, находился там, где теперь самое место его отпрыску — в местах, которые, как раньше говорили, не столь отдаленных. Или скажу аккуратнее: там находился его полный тезка, у которого есть сын Павел.

Вернусь к теме. Казалось бы, наоборот, чего волноваться? Был, все проверил, ничего страшного, вышел. Вот сынулю воспитал, миллионера. Чего бояться? Всюду жизнь, везде люди. Не зверь небось, да и сынуля подготовленный, спортивный, за себя постоит, если что. Это видео уже небось и на зоне будущей видели, заранее боятся.

Так что специально для уважаемого Мамаева-старшего или для его полного тезки. Дорогой Константин Арсентьевич, не волнуйтесь за вашего ****. Наш суд — самый **** в мире. Наши исправительные учреждения если не ****, то школа ****, это уж точно школа мужества. Надеюсь, вот эту татуировку на спине **** вы сами делали. Уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с ****, с новыми силами и с новыми татуировками. И мы снова все будем ему завидовать", — сказал Клейменов.



Sport24

Подписывайтесь на канал "Футбол России" в Яндекс Дзен!
Теги: Мамаев Видео
Сегодня, 02:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(0)
#8  игра  г. Москва (Сегодня, 04:16)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: FanatFCSM
все играют за зенит

Ромбище не жмет ? Поставь плюсиков по-более себе. Кот рявкнул на дебилоида- как перед офицером стоишь свинья!
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#7  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 04:08)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лол, Кокорин с Мамаевым невзначай открыли портал в ад, я конечно осуждаю их и все такое, но это же жесть какая-то, даже про хохлов, пиндосов и спижен**ую пенсию забыли.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#6  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 03:18)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
ну и паскуды
где же дно то?

все играют за зенит


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#5  waldemar  воронеж (Сегодня, 02:36)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
ну и паскуды
где же дно то?

У тебя в анусе!!!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#4  SVN   (Сегодня, 02:32)
  • -2
  •  (2)

реально,что то в этой истории есть не до конца показано на видео!показывают с того момента,когда нужно чиновнику в кафе,на улице не показывают как водитель вышел из машины,как девушка села в машину,вышла из машины!два эпизода за короткое время,просто не реальное совпадение в этой истории.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#3  Александр Ковалёв   (Сегодня, 02:26)
  • +2
  •  (4)

А если эти писки убрать, то там не единого слова мата у ведущего...
Это даже слышится.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 02:25)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
ну и паскуды
где же дно то?

мы думали что достигли его ,но тут снизу постучали


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 02:12)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну и паскуды
где же дно то?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.