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Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

В понедельник утром игроки избили водителя ведущей Первого канала, а Кокорин в кафе ударил стулом чиновника Минпромторга. В отношении футболистов заведено уголовное дело.

"Если они проявляют такие боевые навыки, то нужно загонять их в спортзал - к боксерам, к бойцам по смешанным единоборствам. Пусть там практикуют свое мастерство. Пусть приходят к нам в зал. С удовольствием с ними поспаррингую", - цитирует Емельяненко "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
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