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Депутат Госдумы Милонов: в нашем футболе нужно ввести обязательные тесты на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести обязательное тестирование футболистов всех российских клубов на предмет употребления наркотиков.

"Ситуация с Кокориным и Мамаевым вскрыла серьезную проблему – спортсмены, зарабатывающие миллионы игрой в российских клубах, считают, что вправе быть выше закона и имеют больше прав, чем другие граждане. Кроме этого, ряд специалистов высказал мнение, что действия футболистов-хулиганов могли быть обусловлены тем, что они находились в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения.

Поэтому считаю целесообразным предложить ввести обязательное тестирование для футболистов всех российских клубов (всех дивизионов) на предмет употребления наркотиков. В случае неопровержимого доказательства употребления наркотиков спортсменом, это будет являться поводом для прекращения трудовых отношений между игроком и клубом, включая членство в национальной сборной. Такой тест поможет освободить российский футбол от неадекватных и лицемерных спортсменов, какими предстали перед страной Кокорин и Мамаев, опозоривших народный вид спорта, коим является в России футбол", - цитирует Милонова "РИА Новости".
Сегодня, 08:37
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