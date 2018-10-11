Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока сентября

Болельщики "Краснодара" в голосовании за лучшего игрока сентября отдали предпочтение Виктору Классону.В прошлом месяце швед провел 6 матчей за "Краснодар", в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.По результатам опроса Классон набрал 39,8% голосов, занявший второй место Крицюк — 14,7%, на третьей строчке Ари — 9,2%.