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Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока сентября

Болельщики "Краснодара" в голосовании за лучшего игрока сентября отдали предпочтение Виктору Классону.

В прошлом месяце швед провел 6 матчей за "Краснодар", в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

По результатам опроса Классон набрал 39,8% голосов, занявший второй место Крицюк — 14,7%, на третьей строчке Ари — 9,2%.

ФК "Краснодар"
Теги: Ари Классон Крицюк Краснодар
Сегодня, 08:58
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#1  Sergeevich   (Сегодня, 10:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А почему не Мамаев?)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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