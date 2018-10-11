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Геннадий Орлов: Кокорин лишь попал под влияние Мамаева

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об инциденте с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Про Мамаева часто говорят, что у него сложный характер. Он и из ЦСКА уходил непросто. А вот Кокорин лишь попал под влияние Мамаева.

И потом в деле фигурирует младший брат Кокорина. Бегал, прыгал, скакал, бил, но он же должен был одёрнуть старшего брата. Скажи ему: "Ты же профессионал, футболист, что ты творишь?!" Они же не подумали, что подводят Петербург. Это же полнейший эгоизм. Их надо наказать!

Общество уже их осудило, дело за судом. В любом случае Кокорину и Мамаеву нужно будет сильно постараться, чтобы смыть с себя этот позор", — сказал Орлов.

СЭ
Теги: Кокорин Мамаев Орлов
Сегодня, 09:26
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#10  Blessing  Спб (Сегодня, 10:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Главная мысль "подводят Петербург"?

Да, блин, назначил себя ответчиком за город.

Цитата: ЕРЖ
В этой парочке он был мамой, а Мамайка - папой. Короче, что не удивительно, голубой - оказался пассивным

Тебе не кажется, что ты подозрительно говорливый, и тебя вся эта история плющит?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 09:54)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ну конечно Мамаев виноват, а не чё страшного, что Кокорин регулярно влипал в истории без Мамаева, а Паша только когда рядом Кокошка был...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#8  ЕРЖ   (Сегодня, 09:50)
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Цитата: ФКСМ_1922
Ога, именно Мамаев заставил Кокорина ударить стулом

Обезьяны часто кидаются в посетителей собственным стулом. Кокорян - запитерский бандерлог, и как положено обезьяне - сидит сейчас в клетке. Вот пусть и кидается там стулом - доступ к параше-то у него явно сейчас свободный


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 09:49)
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online

Главная мысль "подводят Петербург"?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 09:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Ога, именно Мамаев заставил Кокорина ударить стулом


Ага, дело было так - https://hkar.ru/VKpe


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#5  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 09:46)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Действительно. Тонкая душевная организация милейшего мальчика Коки была нарушена двумя бутылками вискаря, кусочком гашиша и злым Мамайкой в наколках.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#4  ЕРЖ   (Сегодня, 09:43)
  • -2
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В этой парочке он был мамой, а Мамайка - папой. Короче, что не удивительно, голубой - оказался пассивным


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:39)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ога, именно Мамаев заставил Кокорина ударить стулом


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 09:38)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажи ему: "Ты же профессионал, футболист, что ты творишь?!"


Да-да, на эту тему есть анекдот.

Дети в детском саду стали ругаться матом. Проводится разбирательство, в чем причина. Выяснилось: накануне двое электриков чинили в детском саду проводку. Вызывают их и начинают песочить, мол, как вам не стыдно, рядом же дети, а вы ругаетесь! Один из них оправдывается:
— А кто ругался? Мы не ругались. Дело было так. Работаем мы в коридоре, Серега на стремянке проводку паяет, а я стремянку держу. И тут мне за шиворот стало капать расплавленное олово. А я Сереге так вежливо и говорю: «Серегей! Неужели ты не видишь, что твоему товарищу капает за шиворот расплавленное олово?». А Серега мне отвечает: «Извини меня, пожалуйста!»


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#1  1632   (Сегодня, 09:36)
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Болеет за:
«Спартак»
гыгыгыгы... дождались)))
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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