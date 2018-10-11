Виктор Классон: мне есть что рассказать тренерам сборной Швеции о моих партнерах из России

Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон в преддверии гостевого матча группового этапа Лиги наций с командой России сообщил, что готов рассказать тренерскому штабу своей сборной информацию об игроках национальной команды России."У сборной России сейчас отличный период, но ничего, нам тоже очки нужны. Общались с Газинским и сошлись на том, что будет забавно сыграть друг против друга.У нас хорошие специаллисты, которые анализируют соперников. Хотя, если потребуются характеристики игроков сборной России, мне есть чем поделиться", — сказал Классон.