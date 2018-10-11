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"Мой сын искренне сожалеет" - отчим Александра Кокорина принес извинения

Кирилл Логинов, отчим Александра Кокорина, опубликовал в инстаграме сообщение с извинениями.

"От своего лица и от лица моего сына я приношу извинения Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам. Мой сын искренне сожалеет, что ударил господина Пака и сегодня, после допроса, он хотел публично извиниться перед ним, однако пока ему не позволили сделать это.

Он не ищет себе оправданий - такое поведение было неприемлимо. Я лишь, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего обычный человек, который оступился.

Он никуда не скрылся, явился в полицию и сотрудничает со следствием. Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся во всем и дадут объективную оценку произошедшему", - говорится в заявлении отчима Кокорина.

Инстаграм Александра Кокорина
Теги: Кокорин
Сегодня, 10:46
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17
(7)
#17  Александр  Тверь (Сегодня, 12:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В сожаление я не верю. Интересно звучит: сын отчима.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#16  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 12:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Им нужно ехать в Брюгге и залечь там на дно, пока все не утрясется
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#15  METRo  Химки (Сегодня, 11:43)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Честно говоря уже надоела вся эта история! Вначале ,конечно же,возмутило поведение Кокорина и Мамаева.Но потом все это подхватили СМИ, и на всяких шоу, разные пeдpилы стали париться и требовать наказания,как можно, пожестче. Теперь уже раздражение вызывают именно они!
Быстрее бы закончили всю эту шумиху!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#14  ржд гуд  саратов (Сегодня, 11:40)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Твой Кокоша уже достал всех своими извинениями и оправданиями! Уймитесь, Кокорины, ждите решения нашего суда, как говаривал известный персонаж, "самого гуманного суда в мире".
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#13  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:36)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю он больше сожалеет, что лишиться таких шальных денег которые получает ни за что.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#12  cska1971  Москва (Сегодня, 11:33)
  • +1
  •  (3)

Не часто ли он оступается?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#11  Avtokrat   (Сегодня, 11:22)
  • -2
  •  (4)

Свои извинения пусть засунет себе в ж--у.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#10  Barmaley   (Сегодня, 11:17)
  • +4
  •  (4)

Старший сын сожалеет, а младший пиндил всех без сожаления? Странно , почему их всех до сих пор не закрыли. Особенно этого бугая, в черной куртке, который водителя в нокдаун отправил пару раз и весьма поставленным ударом.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#9  styh  Советский Союз (Сегодня, 11:17)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть ответит перед судом.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#8  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:17)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вот,извинился перед чиновником,а как же водитель?


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#7  EMDM   (Сегодня, 11:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Должно быть хоть какое-то наказание (кроме денежного).
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#6  Gotikaoleg   (Сегодня, 11:05)
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
А младший братец который тоже бил человека тоже оступился и интересно вся компания оступилась в один момент, если бы хотел извинился за 3 дня, или после допроса захотел? т.к. уже не откупится получается. Нужно отвечать за свои слова и поступки как и все.
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#5  manatee  Москва (Сегодня, 11:02)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Почему он извиняется только за одного сына. Вообще не ясно, почему о других преступниках не говорят, их там человек 5 было помимо дурачков.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#4  46avangard   (Сегодня, 11:01)
  • +2
  •  (6)

Ваших сыновей надо публично выпороть , воспитания у них видимо не было.

Ты это отчиму 27 летнего придурка? Он тут вообще причем? И нафиг он вообще извиняется ? как блин сердобольная мамаша малолетнего кретина :"мой мальчик хороший, добрый, мухи не обидет, он просто оступился...".
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#3  ЕРЖ   (Сегодня, 11:01)
  • +5
  •  (9)

У самого Кокошки пару дней рот был занят? А второй уепанец белобрысый что молчит, братец его?


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 10:53)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ваших сыновей надо публично выпороть , воспитания у них видимо не было.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 10:52)
  • +3
  •  (3)

Сожаление на правовую квалификацию проступка не влияет, есть объективная сторона.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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