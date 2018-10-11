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Павел Мамаев готовится писать встречное заявление на избитого водителя

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев готов написать встречное заявление на избитого водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанёс удар.

По версии футболиста, после незначительного инцидента шофёр вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанёс Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.

Росбалт

Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 11:28
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19
(7)
#19  ilia190580  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:52)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
"По крайней мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть. Утром он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму."
Так он без шапки бегал по улице, скорее всего застудил лицевой нерв, может даже гайморит, вот и заболело лицо на вторые сутки...
Пусть курс антибиотиков пропъёт
Регистрация: 17.01.2011 [жалоба]
#18  DROOZD  брянск (Сегодня, 12:38)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно ,мамань...это трезвый водитель атаковал бухих малолеток и мажоров , у которых бабки сыпятся из задницы


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#17  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:30)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Без разницы. Тебе дали за хамство - ты дай. Но бить толпой и добивать - от этого не отвертится. Не было никакой необходимости. Тем более на видео видно, что когда здоровенный дружок Мамая и Кокоши водителю приложил, водитель ходил от них кругами "по углам" струхнувший. Но они всё не унимались... а потом полезли добивать.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#16  РВСН 86-88  USSR (Сегодня, 12:20)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Скоро вообще всё перевернут и кучу свидетелей найдут..
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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
#15  Goodmany  Russia (Сегодня, 12:16)
  • 0
  •  (4)

честно говоря, что-то с трудом верится что этот водила (по виду и по поведению в драке рыхлый, не боец) вышел бы из машины и стал наезжать на толпу молодых мужиков спортивного телосложения.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#14  diego milito 22   (Сегодня, 12:14)
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанёс удар.

Категорически отказываться!
Теперь им наверняка предоставили "назначенных адвокатов", которые прямо заинтересованны в ужесточении наказания. Эти "адвокаты" поют под дудку следаков и их слушать себе дороже.
Павел, отказывайся или меняй показания! И ничего не подписывай без прочтения своим адвокатом, а не клоуном назначенным.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#13  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:13)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
От чего, интересно, нас отвлекают? )))

Скоро узнаем,что-то ,возможно уже проскочило,а мы за этой информационной шумихой не заметили.У нас просто так ничего не бывает.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#12  Barmaley   (Сегодня, 12:12)
  • +4
  •  (4)

Цитата: Red fox
Цитата: Barmaley
упой адвокат у Мамаева. Если тебя ударили, нужно было пойти в травмпункт и зафиксировать побои

Иисус Христос? Не узнал Вас в гриме. А по какой ударили?

Эко как вас штырит. Одно лекарство с Мамаевым глоталии?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#11  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:55)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Ща пружина пойдет в обратную сторону и будет еще неделя "футбола". ))) От чего, интересно, нас отвлекают? )))

Дак наши со Шведами играют...да и Мутко под шумок возвращается.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#10  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 11:53)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
«Павел в результате этого удара получил серьёзный ушиб, может, и более тяжёлую травму. По крайней мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть. Утром он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму. Не исключено, что будет подано заявление и на Соловчука», — цитирует «Росбалт» собеседника, знакомого с ситуацией.


Удар больше на пощёчину похож был. Даже на побои не тянет.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 11:48)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ща пружина пойдет в обратную сторону и будет еще неделя "футбола". ))) От чего, интересно, нас отвлекают? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  Red fox   (Сегодня, 11:44)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Barmaley
упой адвокат у Мамаева. Если тебя ударили, нужно было пойти в травмпункт и зафиксировать побои

Иисус Христос? Не узнал Вас в гриме. А по какой ударили?
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
#7  Borg  Burg (Сегодня, 11:44)
  • 0
  •  (2)

Пишут, что адвокат у него Добровинский. известная личность, Самый хитрожопый наверное. Пользует только звезд. Из последнего , что помню- отбоярили Дидье Маруани ( Экама - композитор, исполнитель, Спейс), когда он предъявил Киркорову за украденную мелодию. Выкрутил филипка.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#6  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 11:43)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какого хрена нет видюхи полной? Что за куски? Или когда телка в тачку прыгала камеру ещё не успели включить?? Почему показывают только то что интересно одной стороне? Чтобы стало схавало наживку, а потом им позеру будет, что там было до этого. Так как важна первичная оценка содеянного и увиденного.
Хотя даже из этого куска видно, что водила не терпила, и вылез он не сделать замечание или бутылку битую разглядеть, а понты покидать, зная что если что отмажут.
Только не учел что перед ним не обычные синие бэтмены, а богатые известные отморозки ,вот и нашла коса на камень, один распальцовку сделал,а другие ему эти пальцы в анус забили....
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#5  46avangard   (Сегодня, 11:41)
  • 0
  •  (2)

Заявление? Хм, ну на нанесение побоев врятли прокатит, если только на административку по Ст. 20.1 КоАП
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
. Мужику влепят штраф 500 руб. смысл то в этом какой? Эта заява только спровоцирует еще больше негатива к себе. Тем более раз вину свою признали. Идиот какой-то его адвокат.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#4  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 11:39)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
В смысле - готовится? Азбуку повторяет и правописание вспоминает?
А про встречную заяву кто научил? Адвокат или соседи по камере, впечатлённые наколотыми на спине крылышками?
Ну вообщем, парень вживается. Осваивает тюремную школу. Ему пригодится.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 11:37)
  • +1
  •  (5)

Тупой адвокат у Мамаева. Если тебя ударили, нужно было пойти в травмпункт и зафиксировать побои. Но в травмпункте Мамая сразу бы проверили на алкоголь и наркоту и вызвали полицию. Где справка о телесных повреждениях? Тем более он мог получить по морде и не раз в других местах с таким характером. Причиной драки стало то, что Мамаев вписался за свою бухую подругу. А за слова нет уголовного наказания, максимум штраф за мат в общественном месте. Еще пусть скажет что это была самооборона, когда догоняют убегающего и бьют ногами лежачего.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  ЕРЖ   (Сегодня, 11:35)
  • -3
  •  (5)

Т.е. на сделку со следствием не идет по второму эпизоду, что, при условии того, что по первому уже вину признал - ему дает точно нары joy
Идиет...


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 11:31)
  • +4
  •  (6)

Это ненамного уменьшит сумму компенсации...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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