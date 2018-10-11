Павел Мамаев готовится писать встречное заявление на избитого водителя

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев готов написать встречное заявление на избитого водителя телеведущей Ольги Ушаковой.Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанёс удар.По версии футболиста, после незначительного инцидента шофёр вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанёс Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.