Павел Мамаев готовится писать встречное заявление на избитого водителя

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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11:47
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
10:35
Другими участниками драк с участием Кокорина и Мамаева правоохранительные органы займутся позже (12)
Другими участниками драк с участием Кокорина и Мамаева правоохранительные органы займутся позже (12)
08:20
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (18)
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (18)
02:37
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (7)
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (7)
02:06
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (33)
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (33)
01:05
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (60)
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (60)
00:02
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (16)
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (16)
Вчера, 23:44
Италия и Украина сыграли вничью
Италия и Украина сыграли вничью
Вчера, 23:40
Павел Мамаев - следователю: попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть (13)
Павел Мамаев - следователю: попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть (13)
Вчера, 23:21
Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана (37)
Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана (37)
Вчера, 23:14
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
Вчера, 22:27
Анатолий Мещеряков: Кокорин и Мамаев нанесли запредельный урон имиджу российского футбола (2)
Анатолий Мещеряков: Кокорин и Мамаев нанесли запредельный урон имиджу российского футбола (2)
Вчера, 22:13
Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить (28)
Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить (28)
Вчера, 22:07
Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови (35)
Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови (35)
Вчера, 21:42
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
Вчера, 21:40
ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории (1)
ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории (1)
Вчера, 21:17
Италия - Украина: стартовые составы
Италия - Украина: стартовые составы
Вчера, 21:11
Александр Кокорин отправился в изолятор на 48 часов (54)
Александр Кокорин отправился в изолятор на 48 часов (54)
Вчера, 21:04
МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи (9)
МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи (9)
Вчера, 20:47
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
Павел Мамаев готовится писать встречное заявление на избитого водителя
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев готов написать встречное заявление на избитого водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанёс удар.
По версии футболиста, после незначительного инцидента шофёр вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанёс Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.
Росбалт
Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанёс удар.
По версии футболиста, после незначительного инцидента шофёр вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанёс Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.
Росбалт
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