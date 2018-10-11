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Мамаев должен будет выплатить "Краснодару" огромную сумму в случае разрыва контракта

Стали известны подробности возможного расторжения контракта Павла Мамаева с футбольным клубом "Краснодар".

Согласно договору, если он будет расторгнут из-за дисциплинарных взысканий, Мамаев должен будет выплатить "Краснодару" около 2,5 млрд рублей (30 млн евро).

Сейчас руководство футбольного клуба "Краснодар" ждет результатов расследования правоохранительных органов.

Телеграм канал "Мутко против"
Сегодня, 11:36
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25
(4)
#25  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
мамаев объявит себя банкротом и продаст своё очко на аукционе


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#24  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:00)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А вот это правильно, все что заработал пусть отдает клубу, на лечение пострадавших и на судебные тяжбы.
PS: Батяня Мамая наверное безостановочно летает, движимый выхлопом своего пердака.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#23  Antip7   (Сегодня, 12:45)
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Нихрена себе трансфер
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#22  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 12:42)
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online
Болеет за:
ЦСКА
История Павла Мамаева, из грязи в князи и обратно.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#21  студия дускай   (Сегодня, 12:42)
  • 0
  •  (2)
online

не знал что мячи и бутсы стоят так дорого
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#20  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:42)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Максим I

У тебя ни ума, ни фантазии: как нах футбол на вечной мерзлоте? Только среди зеков, с белыми медведями играть за КСП, "знаток футбола" хренов...


Ты, Максим I Столица Великой Российской Империи. , да будет тебе известно что в тех краях , а именно в Магаданской области и республике Саха, тоже проводятся первенство по футболу. И играют на открытом воздухе. И команда Динамо из Магадана является его участником. Нос свой иногда за пределы МКАДА высовывай ради самообразования.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#19  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:27)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СМЭУ
Цитата: ржд гуд
.... а лучше отправить на год-другой поиграть за какое-нибудь калымское Динамо.


А там на Калыме, что не люди живут? Чтобы отбросы общества им ссылать? Вот же вы столичные рожи хитрожопые. Развратили пацанов и спихиваете.

У тебя ни ума, ни фантазии: как нах футбол на вечной мерзлоте? Только среди зеков, с белыми медведями играть за КСП, "знаток футбола" хренов...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#18  ajax101  Москва (Сегодня, 12:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Самое время ещё раз связаться с его папашкой. Старый сиделец сейчас сидит ахуевший и тупо уставился в одну точку – на полупустую бутылку кефира. Он нам такой фольклор сейчас выдаст! На глазах рушится всё его халявное благополучие. Сосал, сосал бабло сынули, а потом - бац! "Вторая смена и прощай любимая школа!" ©


Теперь ещё и должен будет!

Цитата: идим1986ЦСКА
Да чушь. А что не 500 лярдов зелени?
Максимум зп до конца контракта


если сумма рассчитана в соответствии с условиями контракта, обязан будет выплатить.

Цитата: serega_user
Как он эту сумму отдаст?)) Средняя з/п на зоне - 4800 рублей.


А это проблемы Мамаева. Пусть квалификацию повышает, там можно.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#17  Frost  Vjhjp (Сегодня, 12:11)
  • -2
  •  (6)

Да задрали, Вы все с Мамаевым и Кокориным!

Это сайт про футбол, а не про пьяные дебоши.........................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#16  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:09)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ржд гуд
.... а лучше отправить на год-другой поиграть за какое-нибудь калымское Динамо.


А там на Калыме, что не люди живут? Чтобы отбросы общества им ссылать? Вот же вы столичные рожи хитрожопые. Развратили пацанов и спихиваете.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#15  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:00)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
А что?! Окружающие Мамая вздохнут свободнее, не на что будет дебоширу гулять и погромы с мордобоем устраивать. Нужно бы еще и Кокошу лишить средств на посещения ночных заведений, а лучше отправить на год-другой поиграть за какое-нибудь калымское Динамо.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#14  palach  Питер (Сегодня, 11:52)
  • +5
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Цитата: Ziggy
Теперь понятно, почему Краснодар сразу обрадованно начал объявлять о расторжении контракта.

Галицкий ещё после вью жены Мамаева, где она обосрала город Краснодар, хотел это сделать, но там никак было.
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
#13  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 11:49)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь понятно, почему Краснодар сразу обрадованно начал объявлять о расторжении контракта.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#12  avnik  море (Сегодня, 11:47)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это прокатит, если Кокоше в ролике про драку кроссовки перекрасить. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#11  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 11:46)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Самое время ещё раз связаться с его папашкой. Старый сиделец сейчас сидит ахуевший и тупо уставился в одну точку – на полупустую бутылку кефира. Он нам такой фольклор сейчас выдаст! На глазах рушится всё его халявное благополучие. Сосал, сосал бабло сынули, а потом - бац! "Вторая смена и прощай любимая школа!" ©
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#10  Skyline  СПБ (Сегодня, 11:46)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Чот не верю. Получается мамаев лох раз такой контракт подписал


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#9  Гастэряну   (Сегодня, 11:46)
  • +3
  •  (7)

похоже больше на утку.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#8  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 11:46)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да чушь. А что не 500 лярдов зелени?
Максимум зп до конца контракта
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#7  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:45)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Как он эту сумму отдаст?)) Средняя з/п на зоне - 4800 рублей.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#6  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 11:44)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это да. Хорошо погулял.
Галицкому респект.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#5  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 11:41)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
dizzy_face Мамаев то реальный дебил..и дважды..когда подписывался, и когда не зашился
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#4  palach  Питер (Сегодня, 11:41)
  • +8
  •  (10)

Вот это я понимаю "попили пивка".
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Его опы не хватит на такую сумму
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  ЕРЖ   (Сегодня, 11:39)
  • 0
  •  (4)

Цитата: dekkaktus
вы в ноликах не ошиблись???

За разрыв контракта по вине одной из сторон прописывают обычно сумму на порядок выше даже не зарплаты, а трансферной стоимости. Вполне может быть


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 11:37)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
вы в ноликах не ошиблись???
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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