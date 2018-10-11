Мамаев должен будет выплатить "Краснодару" огромную сумму в случае разрыва контракта

Стали известны подробности возможного расторжения контракта Павла Мамаева с футбольным клубом "Краснодар".Согласно договору, если он будет расторгнут из-за дисциплинарных взысканий, Мамаев должен будет выплатить "Краснодару" около 2,5 млрд рублей (30 млн евро).Сейчас руководство футбольного клуба "Краснодар" ждет результатов расследования правоохранительных органов.